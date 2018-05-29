 Чиновник Святошинской РГА Киева попался на взятке 6 тысяч, - ГПУ. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он оотметил: "Киевская местная прокуратура №4 совместно с работниками УЗЭ в г.Киеве ДЗЭ Нацполиции Украины задержали во время получения неправомерной выгоды главного специалиста отдела контроля за благоустройством и охраны окружающей среды Святошинской РГА.

Чиновник требовал от предпринимателя ежемесячно платить ему деньги за содействие в размещении временного сооружения по продаже овощей у супермаркета. В случае же неуплаты чиновник угрожал принять меры для прекращения торговли.

При получении неправомерной выгоды в размере 6000 гривен чиновник был задержан правоохранителями.

В настоящее время задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, совершенное повторно) и ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества".

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