 Пьяный украинец за рулем внедорожника совершил смертельное ДТП в Польше. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН со ссылкой на польские СМИ.
Как отмечается, само ДТП произошло еще поздним вечером 26 мая, однако известно о нем стало только сейчас.
По данным СМИ, в организме водителя-нарушителя обнаружили почти 5 промилле алкоголя.
В результате аварии 25-летнего водителя Volvo и трех пассажиров, а также водителя Mitsubishi, который почти не пострадал, госпитализировали, 47-летняя пассажирка скончалась в больнице. Другие пострадавшие из Volvo находятся в тяжелом состоянии.
Во время допроса прокуратурой украинец признался, что не помнит инцидента.
Шестая стадия (3-5‰) - коматозное состояние;Седьмая стадия (5-6‰) - смертельная доза.
отмечается появление нистагмы (неконтролируемые движения глазных зрачков), организмом не контролируется сердцебиение и уровень дыхания, сознание практически всегда отсутствует, нередко все заканчивается летальным исходом
Водяра то не мгновенно в кропя попадает....