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 Пьяный украинец за рулем внедорожника совершил смертельное ДТП в Польше. ФОТОрепортаж

В Польше в селе Седлец-Дужи в Силезском воеводстве пьяный 42-летний гражданин Украины за рулем Mitsubishi Pajero выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Volvo.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН со ссылкой на польские СМИ.

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Как отмечается, само ДТП произошло еще поздним вечером 26 мая, однако известно о нем стало только сейчас.

По данным СМИ, в организме водителя-нарушителя обнаружили почти 5 промилле алкоголя.

В результате аварии 25-летнего водителя Volvo и трех пассажиров, а также водителя Mitsubishi, который почти не пострадал, госпитализировали, 47-летняя пассажирка скончалась в больнице. Другие пострадавшие из Volvo находятся в тяжелом состоянии.

Во время допроса прокуратурой украинец признался, что не помнит инцидента.

Пьяный украинец за рулем внедорожника совершил смертельное ДТП в Польше 01
Пьяный украинец за рулем внедорожника совершил смертельное ДТП в Польше 02
Пьяный украинец за рулем внедорожника совершил смертельное ДТП в Польше 03
Пьяный украинец за рулем внедорожника совершил смертельное ДТП в Польше 04

Источник: https://censor.net.ua/p3068655
 
 
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Безнаказанность на дорогах Украины влечёт аварийные ситуации в других странах
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его дом -польская тюрьма где все вспомнит
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А говорили Volvo-самый безопасный в плане ДТП. П'яний українець за кермом позашляховика скоїв смертельну ДТП у Польщі - Цензор.НЕТ 6806
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5 промилле? Сколько же это выжрать нужно было?
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Вычитал, что бутылка поллитровой казёнки где-то мужику с весом 70-80 кг даст 2,4 промилле. Чувак всосал литруху и за руль?
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побратим Зайцевої з касти українських мажорів
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Вот нашёл. Конечно, что он может помнить? Как он вообще выжил?
Шестая стадия (3-5‰) - коматозное состояние;Седьмая стадия (5-6‰) - смертельная доза.
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5 промилле

отмечается появление нистагмы (неконтролируемые движения глазных зрачков), организмом не контролируется сердцебиение и уровень дыхания, сознание практически всегда отсутствует, нередко все заканчивается летальным исходом
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Когда оно залазило в машину.... промилей скорее всего было меньше....а когда ехало то развезло....и оно потеряло сознание...
Водяра то не мгновенно в кропя попадает....
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Это результат того как НЕДЕЕСПОСОБНЫЕ ЛЮДИ имеют ГРАЖДАНСТВО и права на вождение, права на оружие и т.п. Выявление и степень ДЕЕСПОСОБНОСТИ должны были быть главными тестами и экзаменами для всех с периодичностью прохождение 6 лет (срок действия документа удостоверяющего личность, тоже должна быть 6 лет, новый не выдавать без прохождения тестов, экзаменов на подтверждение ДЕЕСПОСОБНОСТИ начинать проходить с 12-ти летнего возврата)
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мажоры откупятся.Замкнутый круг.Коррупция убивает, причем тотально.
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Це йому не Україна. Там сраку надеруть.
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та ніфіга себе нажрався як свиня, пів літру медичного спирту вижрав 5 промілле ..як воно взагалі в авто влізло це тіло?
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Хто би що не говорив,а нація у нас п'юща,причому п'ють у нас саме горілку і не знають міри.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПьяный украинец за рулем внедорожника совершил смертельное ДТП в Польше. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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