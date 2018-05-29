 Пьяный украинец за рулем внедорожника совершил смертельное ДТП в Польше. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН со ссылкой на польские СМИ.

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Как отмечается, само ДТП произошло еще поздним вечером 26 мая, однако известно о нем стало только сейчас.

По данным СМИ, в организме водителя-нарушителя обнаружили почти 5 промилле алкоголя.

В результате аварии 25-летнего водителя Volvo и трех пассажиров, а также водителя Mitsubishi, который почти не пострадал, госпитализировали, 47-летняя пассажирка скончалась в больнице. Другие пострадавшие из Volvo находятся в тяжелом состоянии.

Во время допроса прокуратурой украинец признался, что не помнит инцидента.







