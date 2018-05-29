 Суд отдал на поруки нардепов Билецкого и Березы активистов, подозреваемых в нападении на киоски у станции метро "Лесная" в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Суд избрал меру пресечения для бойца полка "Азов" Павла Мороза и бойца ДУК ПС Ярослава Терещенко в виде личного поручительства нардепа Андрея Билецкого до 29 июля.

Также суд избрал меру пресечения для активиста Романа Шевченко в виде личного поручительства нардепа Борислава Березы до 27 июля.

Для всех троих подозреваемых обвинение просило назначить ночной домашний арест с 20:00 до 08:00.

Ранее гражданину Грузии, подозреваемому в избиении военного пенсионера Степана Санникова на рынке в Киеве, была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как известно, 25.05.2018 на территории торгового центра "Bazar" пожилой мужчина отреагировал на пренебрежительное отношение рабочего рынка к женщине и сделал ему замечание. Вместо извинений 24-летний молодой человек вместе с неустановленными лицами подошел вплотную к пенсионеру и ударил его кулаком в лицо, причинив последнему закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

На следующий день несколько десятков человек (многие в балаклавах) разгромили торговые киоски у метро "Лесная", возле которых было совершено нападение на Степана Санникова.





Павел Мороз



Роман Шевченко



Пострадавший пенсионер Семен Санников



Нардеп Борислав Береза



Ярослав Ткаченко





Нардеп Андрей Билецкий



Судья Алена Лисовская



Дети пострадавшего пенсионера









Фото, видео - Олег Богачук