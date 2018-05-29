EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии
 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
  2866  38
Все про:Киев (15923) суд (20944) Правый сектор (711) Береза Борислав (122) Билецкий (72) Азов (171) Богачук Олег (585)

 Суд отдал на поруки нардепов Билецкого и Березы активистов, подозреваемых в нападении на киоски у станции метро "Лесная" в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Деснянский районный суд Киева рассмотрел ходатайства прокуратуры в отношении бойца полка "Азов" Павла Мороза, бойца ДУК ПС Ярослава Ткаченко и активиста Романа Шевченко, которые подозреваются в нападении на торговые точки на рынке Bazar у станции метро "Лесная" после того, как продавцом одной из точек за замечание был избит военный пенсионер.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

...

...

Читайте также: На рассмотрение апелляции пропагандиста Вышинского не пришли адвокаты

Суд избрал меру пресечения для бойца полка "Азов" Павла Мороза и бойца ДУК ПС Ярослава Терещенко в виде личного поручительства нардепа Андрея Билецкого до 29 июля.

Также суд избрал меру пресечения для активиста Романа Шевченко в виде личного поручительства нардепа Борислава Березы до 27 июля.

Для всех троих подозреваемых обвинение просило назначить ночной домашний арест с 20:00 до 08:00.

Ранее гражданину Грузии, подозреваемому в избиении военного пенсионера Степана Санникова на рынке в Киеве, была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как известно, 25.05.2018 на территории торгового центра "Bazar" пожилой мужчина отреагировал на пренебрежительное отношение рабочего рынка к женщине и сделал ему замечание. Вместо извинений 24-летний молодой человек вместе с неустановленными лицами подошел вплотную к пенсионеру и ударил его кулаком в лицо, причинив последнему закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

На следующий день несколько десятков человек (многие в балаклавах) разгромили торговые киоски у метро "Лесная", возле которых было совершено нападение на Степана Санникова.

Суд отдал на поруки нардепов Билецкого и Березы активистов, подозреваемых в нападении на киоски у станции метро Лесная в Киеве 01
Суд отдал на поруки нардепов Билецкого и Березы активистов, подозреваемых в нападении на киоски у станции метро Лесная в Киеве 02
Павел Мороз

Суд отдал на поруки нардепов Билецкого и Березы активистов, подозреваемых в нападении на киоски у станции метро Лесная в Киеве 03
Роман Шевченко

Суд отдал на поруки нардепов Билецкого и Березы активистов, подозреваемых в нападении на киоски у станции метро Лесная в Киеве 04
Пострадавший пенсионер Семен Санников

Суд отдал на поруки нардепов Билецкого и Березы активистов, подозреваемых в нападении на киоски у станции метро Лесная в Киеве 05
Нардеп Борислав Береза

Суд отдал на поруки нардепов Билецкого и Березы активистов, подозреваемых в нападении на киоски у станции метро Лесная в Киеве 06
Ярослав Ткаченко

Суд отдал на поруки нардепов Билецкого и Березы активистов, подозреваемых в нападении на киоски у станции метро Лесная в Киеве 07
Суд отдал на поруки нардепов Билецкого и Березы активистов, подозреваемых в нападении на киоски у станции метро Лесная в Киеве 08
Нардеп Андрей Билецкий

Суд отдал на поруки нардепов Билецкого и Березы активистов, подозреваемых в нападении на киоски у станции метро Лесная в Киеве 09
Судья Алена Лисовская

Суд отдал на поруки нардепов Билецкого и Березы активистов, подозреваемых в нападении на киоски у станции метро Лесная в Киеве 10
Дети пострадавшего пенсионера

Суд отдал на поруки нардепов Билецкого и Березы активистов, подозреваемых в нападении на киоски у станции метро Лесная в Киеве 11
Суд отдал на поруки нардепов Билецкого и Березы активистов, подозреваемых в нападении на киоски у станции метро Лесная в Киеве 12
Суд отдал на поруки нардепов Билецкого и Березы активистов, подозреваемых в нападении на киоски у станции метро Лесная в Киеве 13
Суд отдал на поруки нардепов Билецкого и Березы активистов, подозреваемых в нападении на киоски у станции метро Лесная в Киеве 14

Фото, видео - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/p3068651
 
   
VEhrdlVXdGtRekV3V1VSUmRHUkRNekJNUVdjd1NraFJkblJIUVRCTWFsSm5aRU0zTUV4RVVYTnVlbEZyWkVNME1FeDJVWFJrUjBjd1RISlJkVTVETldaT1ExSXdURGRSY3psRGR6QlpabEpuT1VNMlNVNURaVEJNZGxGMFpFTjZUSGt2VW1ka1IwUXdURkk0TUVvdlVtZE9RM2N3VEV4U2FUbEROVWxPUjBJd1RGaFJkWFJIUXpCTU4xSm5TSHBSYTA1RE16Qk1OMUZ6Ym5wUmJYUkROREJNV0ZGelp6MDk=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Отныне, я беру вас на поруки...
 показать весь комментарий
 
Как известно, 25.05.2018 на территории торгового центра "Bazar" пожилой мужчина отреагировал на пренебрежительное отношение рабочего рынка к женщине и сделал ему замечание. Вместо извинений 24-летний молодой человек вместе с неустановленными лицами подошел вплотную к пенсионеру и ударил его кулаком в лицо, причинив последнему закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.Источник: https://censor.net.ua/p3068651

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дуже поверхнево автор розповідає ці події. Хотілося би почути за що було зверхнє ставлення до жінки і які слова сказав пенсіонер.
 показать весь комментарий
 
Шо бы там не сказал пенсионер в защиту женщины, ударить его исподтишка,по-шакальи, могло только животное. А звать свору зверья на разборки со стариком мог только трус. Хочется надеяться,шо эта мразь получит срок,по полной.
 показать весь комментарий
 
 
Те, що ви написали вже тут говорили неодноразово. Але це не відміняє мої запитання.
 показать весь комментарий
 
На сегодня это - материалы следствия.
 показать весь комментарий
 
 
Не зовсім. Я сьогодні був на тому місці Суд віддав на поруки нардепів Білецького і Берези активістів, обвинувачених у нападі на кіоски біля станції метро "Лісова" у Києві - Цензор.НЕТ 2331
 показать весь комментарий
 
А чего ж вы на Лесной не узнали у соседей по ларькам?

Самой смешное, что следователь по делу - Амірасланов Турал Шасіновіч. Не зря видать кричали грузины что полиция вся куплена у них.
 показать весь комментарий
 
 
Дещо запитав, але це поки суб'єктивне.
 показать весь комментарий
 
Термін ув'язнення для грузина буде залежати від точних слів потерпілого.
 показать весь комментарий
 
 
Скорее всего от слов свидетелей.

А пока только под домашний арест.-


 показать весь комментарий
 
..сломал нос, спровоцировал гипокриз...
 показать весь комментарий
 
Когда молчит закон-говорит улица.Негодяев наказали те кто взял на себя бремя защищать Украину от вонючей кацапни.Может это и незаконно но справедливо и эффективно.РЕСПЕКТ АКТИВИСТАМ И ДЕПУТАТАМ.
 показать весь комментарий
 
 
Метро Лесная. Реформированная полиция защищает магазин Рошен от бойцов добробатов
Суд віддав на поруки нардепів Білецького і Берези активістів, обвинувачених у нападі на кіоски біля станції метро "Лісова" у Києві - Цензор.НЕТ 9572
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
И правильно делает.Если бойцы добробатов неадекватные... Не помогать же им.
 показать весь комментарий
 
 
Ну да. По вызову,когда животные избивали старика и женщину, доблестные орлы Рюкзакяна ехали аж полтора часа. А на защиту лавки Пэдры прилетели за 5 минут,ломая копыта в колдое...ну, очень быстро летели.
 показать весь комментарий
 
 
Ты каких из "орлов Рюкзакяна" имеешь в виду? Полицию или "активистов"? По вашей же версии "нацкорпус", "нацдружины" и прочая гопота Билецкого - все титушки Авакова. Так кто бежал ломая копыта?
И кто засекал время прибытия?
 показать весь комментарий
 
Время прибытия засекали свидетели.И люди Билецкого - гопота,а зверье на базаре - ваши братухи? Ну,а защищать лавку Пэдры - так это,конечно,гораздо важнее,чем защитить Граждан Украины. Так шо охолонь,холуйчик, не напрягайся.
 показать весь комментарий
 
Очень мудрое решение, от которого всем участникам судебного процесса прямая выгода: активисты оказались на свободе, Билецкий и Ко показали свою недюжинную силу, судья остался неизбитым, незалитым подсолнечным маслом, невывалянным в муке и незасунутым в мусорный бак, здание суда осталось несожженным. Да, исключительно мудрое решение.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А кто возьмет на поруки списочных депутатов-прогульщиков?...
 показать весь комментарий
 
Циничные биндеры будут показательно наказаны.
А хитрожопые неукраинцы, во главе с Петей, будут и дальше разворовывать Украину.
Усе правильно, нечего украинцам борзеть.
Это уже не их страна...
 показать весь комментарий
 
 
Минулої неділі я увімкнув перший канал українського радіо, і такого наслухався. Журналістка привела чергового іксперда на прізвище Гудима і у два голоси співали, що влада незаконно заборонила їм російські сайти "вконтакте", "однокласники".... І це на державному каналі, за державні гроші, замість того щоб розказувати ваті для чого під час війни блокуються сайти агресора.

Шкода, що активісти не чули ту програму та не витягли за коси цю журналістку на Хрещатик, і не заплювали їй морду.
 показать весь комментарий
 
 
Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал:

- Суд віддав на поруки нардепів Білецького і Берези активістів, обвинувачених у нападі на кіоски біля станції метро "Лісова" у Києві - Цензор.НЕТ 8097перелом за перелом, око за око, зуб за зуб; как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти.Суд віддав на поруки нардепів Білецького і Берези активістів, обвинувачених у нападі на кіоски біля станції метро "Лісова" у Києві - Цензор.НЕТ 8097
(Ветхий завет).


А заезжего, полуграмотного гамадрила, который посмел руку поднять на старика нашего, надобно отрезать тикстикулы и отправить обратно в его кишлак. Дабы он и ему подобные "гости" (которые обкрадывают бюджет нашей страны не платя налогов) запомнили и внукам своим рассказали - тронул гражданина Украины - жопу порвут напополам.
P.S. Как вы думаете, что бы с ним сделали на его родине, без суда и следствия, если бы этот малолетний грузинский обсос поднял руку на человека старше его на 40 лет?
 показать весь комментарий
 
 
Всё правильно:главное для нынешней "власти" под любым предлогом закрыть ветерана-АТОшника,даже если тот плюнет на землю.
Свежайшие примеры:настоящий.
А ещё чуть ранее:парням,которые отловили и привели под СБУ бразильского "освободителя Киева" лусваргу,шьют "незаконное ограничение свободы передвижения".
Вот и спрашивается:кого и чьи интересы "защищают" (наши) "слуги закона"?
 показать весь комментарий
 
 
потому,что эти "слуги" очень бздят,что участники АТО придут к ним и спросят за все их судейские делишки
 показать весь комментарий
 
Суд віддав на поруки нардепів Білецького і Берези активістів, підозрюваних у нападі на кіоски біля станції метро "Лісова" у Києві - Цензор.НЕТ 3004Дмитро Корчинський
53 хв ·

Цього іноземця, який побив діда на базарі, відпустили під домашній арешт. Тобто, йому нічого не буде. Українська каральна система налаштована карати українців, а не іноземців, тим паче, тих, які здатні занести судді дві-три тисячі доларів.

Тому погром магазинчика цього іноземця націоналістами став єдиним покаранням за його злочин.

Ті, хто нарікав на націоналістів не мали рації.

Покищо українці мають захищатися самі, без допомоги держави. Проте, найважче захищатися від держави.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ещё один...
 показать весь комментарий
 
Самая ржака была у витрин магазина Рошен которые закрывали спинами десятки нацгвардейцев.))
 показать весь комментарий
 
 
Спасибо активистам. Баранов нужно ставить на место ....
 показать весь комментарий
 
 
А за попытку анархии садить все равно надо.
Иначе порядка в стране не будет.
 показать весь комментарий
 
Полностью согласен, НО сначала надо разобраться КТО провоцирует эту анархию ????? Если бы все подчеркну ВСЕ кто нападал на ветерана, в течении 2-х , или хотя бы 20 -и минут целовали асфальт в наручниках и мы знали что как минимум им дадут по пол года и депортацию БЫЛ БЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПОГРОМ ???? - НЕТ.
 показать весь комментарий
 
 
великие и ужасные погромщики шаурмы. это профанация самой нац идеи.
 показать весь комментарий
 
ХЛОПЦІ ПОСТУПИЛИ ,ЯК СПРАВЖНІ ПАТРІОТИ,А НЕ ЯК МУСОРА ,ЩО КРИШУЮТЬ ЧОРНОДУПИХ НЕЛЕГАЛІВ,МУСОРІВ НА МУСОР
ХЛОПЦЯМ RESPECТ,ПОВАГА,УВАЖУХА
 показать весь комментарий
 
ткаченко сказал правду - много мусоров ещё в мусарне
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияСуд отдал на поруки нардепов Билецкого и Березы активистов, подозреваемых в нападении на киоски у станции метро "Лесная" в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх