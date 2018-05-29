 Суд отдал на поруки нардепов Билецкого и Березы активистов, подозреваемых в нападении на киоски у станции метро "Лесная" в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Суд избрал меру пресечения для бойца полка "Азов" Павла Мороза и бойца ДУК ПС Ярослава Терещенко в виде личного поручительства нардепа Андрея Билецкого до 29 июля.
Также суд избрал меру пресечения для активиста Романа Шевченко в виде личного поручительства нардепа Борислава Березы до 27 июля.
Для всех троих подозреваемых обвинение просило назначить ночной домашний арест с 20:00 до 08:00.
Ранее гражданину Грузии, подозреваемому в избиении военного пенсионера Степана Санникова на рынке в Киеве, была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Как известно, 25.05.2018 на территории торгового центра "Bazar" пожилой мужчина отреагировал на пренебрежительное отношение рабочего рынка к женщине и сделал ему замечание. Вместо извинений 24-летний молодой человек вместе с неустановленными лицами подошел вплотную к пенсионеру и ударил его кулаком в лицо, причинив последнему закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
На следующий день несколько десятков человек (многие в балаклавах) разгромили торговые киоски у метро "Лесная", возле которых было совершено нападение на Степана Санникова.
Пострадавший пенсионер Семен Санников
Фото, видео - Олег Богачук
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Дуже поверхнево автор розповідає ці події. Хотілося би почути за що було зверхнє ставлення до жінки і які слова сказав пенсіонер.
Самой смешное, что следователь по делу - Амірасланов Турал Шасіновіч. Не зря видать кричали грузины что полиция вся куплена у них.
А пока только под домашний арест.-
И кто засекал время прибытия?
А хитрожопые неукраинцы, во главе с Петей, будут и дальше разворовывать Украину.
Усе правильно, нечего украинцам борзеть.
Это уже не их страна...
Шкода, що активісти не чули ту програму та не витягли за коси цю журналістку на Хрещатик, і не заплювали їй морду.
- перелом за перелом, око за око, зуб за зуб; как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти.
(Ветхий завет).
А заезжего, полуграмотного гамадрила, который посмел руку поднять на старика нашего, надобно отрезать тикстикулы и отправить обратно в его кишлак. Дабы он и ему подобные "гости" (которые обкрадывают бюджет нашей страны не платя налогов) запомнили и внукам своим рассказали - тронул гражданина Украины - жопу порвут напополам.
P.S. Как вы думаете, что бы с ним сделали на его родине, без суда и следствия, если бы этот малолетний грузинский обсос поднял руку на человека старше его на 40 лет?
Свежайшие примеры:настоящий.
А ещё чуть ранее:парням,которые отловили и привели под СБУ бразильского "освободителя Киева" лусваргу,шьют "незаконное ограничение свободы передвижения".
Вот и спрашивается:кого и чьи интересы "защищают" (наши) "слуги закона"?
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Цього іноземця, який побив діда на базарі, відпустили під домашній арешт. Тобто, йому нічого не буде. Українська каральна система налаштована карати українців, а не іноземців, тим паче, тих, які здатні занести судді дві-три тисячі доларів.
Тому погром магазинчика цього іноземця націоналістами став єдиним покаранням за його злочин.
Ті, хто нарікав на націоналістів не мали рації.
Покищо українці мають захищатися самі, без допомоги держави. Проте, найважче захищатися від держави.
Иначе порядка в стране не будет.
ХЛОПЦЯМ RESPECТ,ПОВАГА,УВАЖУХА