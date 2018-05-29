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Все про:Словакия (370) смерть (4962) украинцы (2853) студенты (441)

 Студентка из Украины погибла в Словакии, выпав с балкона общежития. ФОТО

В городе Прешов в восточной Словакии погибла студентка из Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

Студентка из Украины погибла в Словакии, выпав с балкона общежития 01

В понедельник 28 мая около 21:20 студентка выпала с балкона восьмого этажа студенческого общежития.

"Звонок на экстренный номер "155" поступил в 21:25. Прибывшие спасатели обнаружили, что пострадавшая не подает признаков жизни, и врачам пришлось констатировать смерть", - сообщили в Операционном центра службы скорой медицинской помощи.

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Студентка из Украины погибла в Словакии, выпав с балкона общежития 02

Как удалось установить, погибшая украинка была студенткой Технического университета. Одногруппники, с которыми она разговаривала вечером перед происшествием, не смогли объяснить случившееся.

На данный момент полиция ведет расследование с целью установить, является ли гибель украинки несчастным случаем, или же имели место намеренные действия.

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Источник: https://censor.net.ua/p3068648
 
 
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Надо по дип.каналам требовать тщательное расследование, не тот пол, что бы выпадать или сягать с балкона...
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Девушки тоже совершают суицид. В том числе и таким способом.
Но расследование необходимо, вы правы.
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тут немає різниці аніякою між обома полами.
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variable general, Roland Mergl, Nicole Koburger, Katherina Heinrichs, András Székely, Mónika Ditta Tóth. What Are Reasons for the Large Gender Differences in the Lethality of Suicidal Acts?
Спасибо за то, что поделились своим мнением. Надеюсь на то, что в МИДе его не разделяют.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСтудентка из Украины погибла в Словакии, выпав с балкона общежития. ФОТО
 
 
 
 
 
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