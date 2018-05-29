 Студентка из Украины погибла в Словакии, выпав с балкона общежития. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

В понедельник 28 мая около 21:20 студентка выпала с балкона восьмого этажа студенческого общежития.

"Звонок на экстренный номер "155" поступил в 21:25. Прибывшие спасатели обнаружили, что пострадавшая не подает признаков жизни, и врачам пришлось констатировать смерть", - сообщили в Операционном центра службы скорой медицинской помощи.

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Как удалось установить, погибшая украинка была студенткой Технического университета. Одногруппники, с которыми она разговаривала вечером перед происшествием, не смогли объяснить случившееся.

На данный момент полиция ведет расследование с целью установить, является ли гибель украинки несчастным случаем, или же имели место намеренные действия.

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