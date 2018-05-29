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Все про:интернет (1413) Одесса (4952) пропаганда (1961) СБУ (12519) социальные сети (430)

 Женщина, занимавшаяся антиукраинской агитацией в соцсетях, задержана в Одессе, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили жительницу Одессы, которая через российские соцсети распространяла антиукраинские материалы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Женщина, занимавшаяся антиукраинской агитацией в соцсетях, задержана в Одессе, - СБУ 01

Правоохранители установили, что женщина регулярно размещала на персональных страницах материалы с призывами к изменению государственной границы и конституционного строя Украины и популяризацией террористических организации "ДНР / ЛНР". Информацию агитатор получала из российских пропагандистских Интернет изданий и сайтов боевиков с временно оккупированных территорий.

Смотрите: СБУ пресекла продажу календарей к ЧМ-2018 с оккупированным Крымом на карте РФ. ФОТО

Женщина, занимавшаяся антиукраинской агитацией в соцсетях, задержана в Одессе, - СБУ 02

Во время обыска по месту жительства злоумышленницы сотрудники спецслужбы изъяли несколько мобильных гаджетов и компьютерную технику с доказательствами размещения сепаратистских материалов.

Также смотрите: Координатор сети антиукраинских интернет-ресурсов, распространявший пропаганду "ДНР", задержан в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступления.

Источник: https://censor.net.ua/p3068636
 
   
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О как?

Пророссийская агитация - это уже "против шакаладных"?

Ты на портретик хуйла, люся, часом не мироточишь по вечерам?
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Надеюсь, марыну марынину хлопнули , наконец, как моль
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Маріну Марініну по Інтернету знаю давно - адекватна жінка з проукраїнськими поглядами на теперішню ситуацію.
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Странно, что у зрадофилов и кацапов один враг - Петя Порошенко. Вменяемого человека это должно насторожить. Женщина, занимавшаяся антиукраинской агитацией в соцсетях, задержана в Одессе, - СБУ - Цензор.НЕТ 9477
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Ещё не видел порохососа вменяемым, а ты?
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Гарик, жертва лоботомії ти наша, а тепер потрудись пояснити кому я являюсь ворогом? Тільки в голс і щоб всі зрозуміли... давай...
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Степ, не можна в дискусіях з порохоботами бути таким сентиментальним, вони можуть заховати тебе в мішок і кудись вивезти.
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Если бы он был врагом кацапов,то фабрики ему в рахе закрыли. Это плевое дело. Они этим его поначалу пугали. Потом оказалось,что напрасно.
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Петя, это не тот что с кацапами в полный рост торгует и соболезнования их куйлу высказывает ..?
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Да ну, а я думал, что подозреваемая выкинулась из окна при задержании.
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Такие новости должны быть по 100 раз на день. А тут одну задержали за ХЗ сколько времени. Даже не помню такого что б раньше кого то задерживали. Как правило СБУ не до этого. Тем более судя по Интернету вся эта шваль спокойно безнаказанно гавкает на каждом сайте. Да что говорить даже тут на Цензоре постоянно всплывает кацапячее дерьмо. Напоминаю ребятки временно власть имущие...толерасты в битве с гопниками всегда проигрывают. Так что завязывайте с Ывропейскими толерастичными ценностями. Толерастия во время войны = поражению.
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Уважаемый, вы видимо новости редко читает? Задерживали, и очень не мало.
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Марина маринина куда то пропала. Она тут люто топила за Тимошенко. ЧТо то не видно последнее время. Может отпуск дали.
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Олежка, ты соевый мудак на зарплате? Делаешь ещё один высер, поддерживая по контексту Собакобудкостроителя? Можешь люто топить за однотурового? Или имеешь методичку, как это делать более тонко?
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Смайлики к комментарию Ali Hasan..........
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по фейсбуку кто то исчез точно, но цензора точно не касается
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у повітрі ті марини перевзуваються на раз-два-три.. Мабуть змінила вже 10 ніків та сере і далі))
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молодцы СБУ Одессы ... - скоро наверное и этого задержат...


Женщина, занимавшаяся антиукраинской агитацией в соцсетях, задержана в Одессе, - СБУ - Цензор.НЕТ 8221
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Олег Тихонов 055f40a1- которого слева....повесят... И это сделает не СБУ....
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а кто? Жінку, яка вела антиукраїнську агітацію в соцмережах, затримали в Одесі, - СБУ - Цензор.НЕТ 9952цензорные диванщики?
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Только в этом есть один ньюанс... Надо жопу оторвать от дивана.
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всех кто на фото )))
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ВКЛ_это_мы_01 - не новая....

Старый совковый пердун с расейским паспортом в кармане со стажем....
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Тогда зачем связывать несвязанные вещи? До 2013 года колорадка имела другой смысл и вообще - не была колорадкой...
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блокнотики и перепост. опаснейшая преступница. бесстрашный подвиг спецслужб!
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На себя примерил?
Не бзди, тебя не заарестуют,итебя сожрут голодные соплеменники в устьзалупенске
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ты кацапская ватная шваль.
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Ну да. Тебя в Ольгино не достанут, кацапчег. Повезло тебе. Жінку, яка вела антиукраїнську агітацію в соцмережах, затримали в Одесі, - СБУ - Цензор.НЕТ 3345
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Я этого порохобота вообще не читаю давно.Только вижу ник Рыг с Вами сразу же жму "отметить как спам" не читая. Уже прям как рефлекс выработался.
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А рефлексы только у собак, да???
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Чушок, ты шось попутал слеганца. Лишние хромосомы тока у вас, у свинособак,-сам министыр ваш сказал. Так шо казламордый, высер твой мимо. А посему чухай ногу об дорогу, набалдашник, тебя твой друг Аслан заждался, на балду зоветь. Поспеши...
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Ну шо ты. Нет конечно, у свинособак рефлексы есть тоже, у казламордых, цапов, набалдашников, мокшей, жителей разных устьзалупинсков и залупосрансков. У разных в общем зверьев. И у собаки Павлова тоже, во всех смыслах собаки...
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А ты очередной патриот переживающий за Украину прямиком с Америки??
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Ну у меня тоже есть старые телефоны и записные книжки?
сколько за это дают?
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А скакой целью интересуешся?
За такой набор как у тебя, смотря где, можно и по морде за отсутствие НОВЫХ телефонов
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сожги немедленно. вдруг в телефонной книжке из 80-х годов одноклассник, который теперь с ватными взглядами. раньше наркоту подкидывали, теперь ленточки.
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Вилкул, мураев, добкин, новинский, червоненко и прочая срань, никогда и не прекращали лить грязь на Украину, но... они все на свободе и плюс им предоставлены все эфиры на ТВ... Только не говорите, что это демократия... просто пэтя своих не тронет, вот и всё!
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Тише...Рыг с Вами тут в теме...щас он тебе раскажет про шикаладные рехвормы и как ты не прав и как Петя бореца с врагами Украины даже на Мальдивах бореца не переставая...не покладая рук, и не жалея головы.
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Да и тебе "побороться"-бы, стоило... За свою грамотность... За спиной "три класса и коридор", и те - "в подворотне", а лезешь здесь людей жизни учить...
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Правильно порохобот, заветы КГБ в дело -- если нечего ответить по теме доипись до граматики!! Ты как минимум сможешь увести разговор в другое русло, отвлечь от основной темы. Это же так важно -- проверять грамматику в интернетах!!
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А о чём с дураком неграмотным говорить? О высшей математике? Или о римском праве? Так это всё равно, что в пустой колодец вопить...
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Та хто ж знав, що ти у вищій математиці шариш. Може ти знаєш що відбувається з похідною при переході функції через точку екстремуму? Або чим римське право відрізняється від шоколадного безправ'я?
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Ты таки собака Павлова, тока безграматная,,
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Как же хорошо что есть Интернет!! Теперь можно быть патриотом Украины, патриотично писать на украинском сайте, и при этом жопой сидеть в Америке. Классно придумали правда???
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Та він сидить на проксі сервері, їм "стицько" VPN купив за наші гроші. Там дають free trial version. Я тут одного разу писав на протязі однієї години з Канади, Данії і Румунії. Один мене домахував чому я втік до Румунії, якщо я такий патріот. Але минуло три дні і лафа в мене закінчилася.
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Ще одне чудо кондитерське нарисувалось з інтелектом мавпи.
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Да, все грамотно Олег Тихонов пишет. А тебе порохобот нужно Петросяна чаще смотреть - может у тебя чувство юмора прорежется.
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Вот истинное рыло порохобота... отправить в спам всё то, чего нет в методичке!
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дебелью все неймется - все не могут успокоиться ,что теперь не могут петь: Одесса мой город родной( не шутка - одна кацапка в тви плакалась)
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Не мешало бы и цензор пошерстить. Здесь тоже таких в переизбытке. Имена называть не буду...их и так знают.
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стыцьки не только лизингом промышляют, они еще и циплаковы, да Павлуша?
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100 % одна з дебільнуватих дописувачок з нашого форуму... всі тутошні зрадофіли вже моляться на днр-и та скоро взагалі хуйла кликатимуть щоб "ввёл" та "памог"...
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"всі тутошні зрадофіли вже моляться на днр"
ольгіно-мінстець взагалі берегів вже не бачить..?
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На жаль,Ви абсолютно праві...Розумію,що Ви сказали це в іншому контексті,але основним союзником Путіна є бездарна і барижна політика нашого керівництва,а не напівбожевільна фанатка,у якої знайшли п"ять мобільників і дві георгієвські стрічки...Що,хіба секрет що з такою політикою Порошенка вже добра половина людей шкодує за Януковичем,а там і до "ввєді" і "памагі" недалеко...Ще раз кажу - на жаль...Просте питання - чому обкрадають нас порошенки-авакови-пашинські-кононенки...а боятись пропонують якоїсь баби зі стрічками і "агітацією за ДНР"?..Таж майже кожен має тепер супутникове,там з двадцять російських каналів - хіба їм ота одеситка конкурент?Технічно можна ж їх заблокувати - так ні ж,скоріше заблокують мене...
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В Одессе? Лол, эта ватноголовая подстилка должна была сгореть пару лет назад.
Надеюсь, ей надолго покажут «русский мир». Да, в Украине он есть- в тюрьмах для таких же отсталых как она.
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Не, не будет из тебя толка!
Запомните юноша: шашлык сгореть не должен, он должен ПОДЖАРИТЬСЯ!
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Чергове підтвердження, що у порошенкофобів і рашистів одна мета.
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Так і є, але треба тримати йго в тонусі, бо втрачає іноді відчуття реальності...
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Тут переодически приводят соц опросы, цифры рисуют кто какие, но даже самые люто пропорошенсковские соц опросы не дают барыге больше 10% поддержки. Т.е выходит 90% порошенкофобы, а по твоей логике атоматически рашисты. 90% Украины Карл -- и все рашисты порошенкофобы....бяда...
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Тупая аналогия. Порох президент и олицетворяет собой власть. Нравится это кому-то или нет, но его легитимность сдерживает страну от всевозможных ,щедро финансируемых кремлём, шатунов . Те, кто не рашисты явно этого не хотят.
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Молиться надо на соцопросы...

google - в топе впоросов после брэкзита - Что такое ЕС......
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А в кого з українських політиків підтримка хоча б 20% ? І навіть при цьому навіть за твоєю паралогікою проти нього буде 80% ))
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Цензор нарисуй ее морд... если можна
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Украинцы ненавидят всех президентов, которых избирали. Что и отражено в комментах читателей цензора.Самые яркие, самые радикально-революционные комменты поступают от бывших украинцев а ныне граждан Израиля, Германии, США. При новом президенте Украины Иван Петрович Сидоров будет выставлять в цензоре коллекцию таких комментов чтобы читатели их перепечатывали изменив фамилию украинского президента на нужную и не заморачивались с новыми комментами.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЖенщина, занимавшаяся антиукраинской агитацией в соцсетях, задержана в Одессе, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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