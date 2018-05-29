 Женщина, занимавшаяся антиукраинской агитацией в соцсетях, задержана в Одессе, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что женщина регулярно размещала на персональных страницах материалы с призывами к изменению государственной границы и конституционного строя Украины и популяризацией террористических организации "ДНР / ЛНР". Информацию агитатор получала из российских пропагандистских Интернет изданий и сайтов боевиков с временно оккупированных территорий.

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Во время обыска по месту жительства злоумышленницы сотрудники спецслужбы изъяли несколько мобильных гаджетов и компьютерную технику с доказательствами размещения сепаратистских материалов.

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступления.