 Женщина, занимавшаяся антиукраинской агитацией в соцсетях, задержана в Одессе, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что женщина регулярно размещала на персональных страницах материалы с призывами к изменению государственной границы и конституционного строя Украины и популяризацией террористических организации "ДНР / ЛНР". Информацию агитатор получала из российских пропагандистских Интернет изданий и сайтов боевиков с временно оккупированных территорий.
Во время обыска по месту жительства злоумышленницы сотрудники спецслужбы изъяли несколько мобильных гаджетов и компьютерную технику с доказательствами размещения сепаратистских материалов.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступления.
Пророссийская агитация - это уже "против шакаладных"?
Ты на портретик хуйла, люся, часом не мироточишь по вечерам?
Старый совковый пердун с расейским паспортом в кармане со стажем....
Не бзди, тебя не заарестуют,итебя сожрут голодные соплеменники в устьзалупенске
сколько за это дают?
За такой набор как у тебя, смотря где, можно и по морде за отсутствие НОВЫХ телефонов
ольгіно-мінстець взагалі берегів вже не бачить..?
Надеюсь, ей надолго покажут «русский мир». Да, в Украине он есть- в тюрьмах для таких же отсталых как она.
Запомните юноша: шашлык сгореть не должен, он должен ПОДЖАРИТЬСЯ!
google - в топе впоросов после брэкзита - Что такое ЕС......