 Уничтожив трех российских наемников, украинский воин выжил после выстрела в лицо, - Бутусов. ФОТО

Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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"Драма - на одном из участков фронта, недавно, наши атаковали дозор российских наемников, троих уничтожили. Но перед смертью один из наемников выстрелил в бойца нашей ударной группы, выстрел прямо в лицо! Бог есть - вот как распорола щеку нашего Героя автоматная пуля - он выжил после выстрела в упор! И успел добить врага. Да, в кино такое не покажут, жизнь создает сюжеты посильней. По счастью, наш Герой будет жить, и ни бой, ни страшная рана его не сломали, ему нужна операция и он вернется на фронт, снова в бой, там где идет стрельба на сверхкоротких дистанциях. Это Воин одного из тех подразделений, которых на фронте, скажем так, нет, и которые воюют только благодаря потрясающему энтузиазму и народной помощи. Удивительные патриоты, люди большой величины, ведут войну, зная, что ни почестей, ни славы, ни довольствия у них не будет. Видео и фото операции у меня есть, все результаты работы зафиксированы, ребята передали, чтобы со временем сберечь историю, на всякий случай... И я все сохраню, конечно. "Цензор.НЕТ" поможет собрать средства на лечение Героя и поддержку его подразделения", - написал журналист и опубликовал фото бойца.

Внимание, новость содержит фото, которое не рекомендуется к просмотру людям со слабой психикой.



