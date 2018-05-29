EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии
 Происшествия
  15557  39
Все про:помощь (2828) ранение (1809) военнослужащие (3666) Бутусов Юрий (1408) операция Объединенных сил (149)

 Уничтожив трех российских наемников, украинский воин выжил после выстрела в лицо, - Бутусов. ФОТО

В результате боя с дозором оккупантов чудом выжил украинский боец, в которого выстрелил в упор перед смертью один из террористов.

Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Смотрите также: "На карточке 0 грн, а наши потребности не закрыты", - воины 8-го батальона УДА "Аратта" просят украинцев о помощи. ФОТОрепортаж

"Драма - на одном из участков фронта, недавно, наши атаковали дозор российских наемников, троих уничтожили. Но перед смертью один из наемников выстрелил в бойца нашей ударной группы, выстрел прямо в лицо! Бог есть - вот как распорола щеку нашего Героя автоматная пуля - он выжил после выстрела в упор! И успел добить врага. Да, в кино такое не покажут, жизнь создает сюжеты посильней. По счастью, наш Герой будет жить, и ни бой, ни страшная рана его не сломали, ему нужна операция и он вернется на фронт, снова в бой, там где идет стрельба на сверхкоротких дистанциях. Это Воин одного из тех подразделений, которых на фронте, скажем так, нет, и которые воюют только благодаря потрясающему энтузиазму и народной помощи. Удивительные патриоты, люди большой величины, ведут войну, зная, что ни почестей, ни славы, ни довольствия у них не будет. Видео и фото операции у меня есть, все результаты работы зафиксированы, ребята передали, чтобы со временем сберечь историю, на всякий случай... И я все сохраню, конечно. "Цензор.НЕТ" поможет собрать средства на лечение Героя и поддержку его подразделения", - написал журналист и опубликовал фото бойца.

Внимание, новость содержит фото, которое не рекомендуется к просмотру людям со слабой психикой.

Уничтожив трех российских наемников, украинский воин выжил после выстрела в лицо, - Бутусов 01
Уничтожив трех российских наемников, украинский воин выжил после выстрела в лицо, - Бутусов 02

Источник: https://censor.net.ua/p3068624
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Здоровья и долгих лет жизни воину!.... Счастья и благополучия родным и близким!...
 показать весь комментарий
 
 
Пощастило йому. Ймовірно обійдеться тільки пошкодженою мімікою.
 показать весь комментарий
 
 
Долго жить будет.От себя добавлю--- и счастливо.Скорiйшого одужання воiну,казаку,герою.
 показать весь комментарий
 
 
Добре що тільки м'які тканини пошкодило
 показать весь комментарий
 
 
На фото не дуже зрозуміло. Можливо ще скулову кістку зачепило і НЩС теж. А велику слюнну залозу то точно забрали.
 показать весь комментарий
 
Так, а куда зробити внесок? Дайте номер картки. Слава Україні!!!
 показать весь комментарий
 
 
хай береже вас Бог, воїни України! і буде так!
 показать весь комментарий
 
 
, зная, что ни почестей, ни славы, ни довольствия у них не будетИсточник: https://censor.net.ua/p3068624

Что за бред. Это там нет у Мордора, ни почестей, ни славы, ни довольствия, а только кредиты
 показать весь комментарий
 
 
Кто-то совершенно справедливо заметил, что
среди стран, как и среди людей, есть казлы с помойки, которые спасают друг дружку от цивилизации:
Знищивши трьох російських найманців, український воїн вижив після пострілу в обличчя, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4682
 показать весь комментарий
 
 
Героям Слава! Жизнь такая штука, покруче любого Голливуда!
 показать весь комментарий
 
 
Второе фото страшное. Здоровья тебе братан.
 показать весь комментарий
 
 
Видать "жирного" сепара подстрелили, раз такая реакция и точность попадания по нашим в засаде!
 показать весь комментарий
 
 
Храни тебя господь,сынок,выздоравливай,счастья тебе в твоей дальнейшей жизни.Спасибо тебе за твой ратный труд.
 показать весь комментарий
 
 
Дуже повезло хлопцю, тільки щоку розпороло.
 показать весь комментарий
 
 
Выздоравливай воин, пусть у тебя будет все хорошо!
 показать весь комментарий
 
 
Цензор дайте свою карту или Бутусова карту пусть кидают деньги а потом Бутусов перекинет ему без оглазки его личных данных ....
 показать весь комментарий
 
 
Пощастило, за пару сантиметрів від вірної смерті пройшов. І за сантиметр від важкого каліцтва. А так як є - має усі шанси на практично повну реабілітацію. Але операції йому потрібні складні, пластика носа і обличчя - неабищо. Відновлювати там багато треба.
 показать весь комментарий
 
 
только 2(два) человека спросили куда можно кинуть денег!эх
 показать весь комментарий
 
Скорейшего выздоровления, удачи тебе и так не занимать...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияУничтожив трех российских наемников, украинский воин выжил после выстрела в лицо, - Бутусов. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх