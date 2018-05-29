 Диалог в Крыму, хитрости хунты, Сенцов и Моська. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Диалог в Крыму
Читайте на "Цензор.НЕТ": Уровень освещенности оккупированного Крыма снизился на 26%, что может говорить об экономическом спаде на полуострове, - МинВОТ. ФОТО
Xитрости хунты
Cтрана "возможностей"
Ремонт ВР
Согласно российской логике...
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нет, конечно. Конечно, нет", - Путин отказался признавать российской ракету, сбившую рейс МН17
Погасим ипотеку досрочно...
Страна-телевизор
Сенцов и Моська
Больше фотошопов смотрите здесь
------------------------------------
Ремонт ВР (c)
-------------------------------------------