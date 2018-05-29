EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии
 Происшествия
  4313  47
Все про:Днепр_город (2397) рэкет (52) Ананьев Валерий (4)

 Привет из 90-х: в Днепре рэкетиры местного авторитета Мазепы вымогают у тату-салонов $1 тыс. "за защиту", - украинский десантник Ананьев. ФОТО

Украинский десантник Валерий Ананьев сообщил, что в Днепре местные бандиты вымогают деньги у тату-салонов в обмен на "защиту", а также угрожают семьям владельцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом украинский боец написал на своей странице в Facebook.

Смотрите также: Судья одного из райсудов Днепра попался на взятке 15 тыс. долл., - СБУ. ФОТО

"Мой близкий друг из Днепра позвонил и рассказал, что к нему в тату-студию пришли четыре человека, угрожали его ребенку, и требовали, чтобы он платил им ежемесячно 1000 долларов ... "за защиту". С разницей в полчаса, они объездили несколько студий, и кто-то даже согласился платить. На следующий день в студию пришло какое-то чмо и начало махать пистолетом у витрины и звать владельца. Через хороших людей удалось выяснить, что это люди местного товарища Мазепы, который в свою очередь подчиняется другому товарищу, которому, как мне объяснили, принадлежит полгорода", - рассказал Ананьев.

По его словам, владельцы двух салонов решили закрыть свой бизнес и покинуть Украину.

"Два мастера "опустили руки". Бросают студии, покидают страну и будут начинать работать за рубежом. Люди много лет официально работали, развивали свой бизнес, платили налоги. И вдруг появились какие-то у*бки, и решили, что могут забирать у людей деньги и угрожать их семьям. Мне привели в пример несколько ситуаций, в которых понятно, что в полицию обращаться нет смысла", - добавил украинский десантник.

Ананьев также обратился к мэру Днепра с просьбой повлиять на ситуацию.

"Хочу обратиться к Борису Филатову. Понятно, что вы каким-то образом пытаетесь поддерживать "баланс" в городе. Но, пожалуйста, если вы можете, повлияйте на ситуацию. Мне кажется, никто не заинтересован в том, чтобы из города бежал честный бизнес", - написал он и опубликовал фото одного из четырех рэкетиров.

Привет из 90-х: в Днепре рэкетиры местного авторитета Мазепы вымогают у тату-салонов $1 тыс. за защиту, - украинский десантник Ананьев 01

Привет из 90-х: в Днепре рэкетиры местного авторитета Мазепы вымогают у тату-салонов $1 тыс. за защиту, - украинский десантник Ананьев 02

Источник: https://censor.net.ua/p3068605
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ему бы с Карлом Двенадцатым объединиться ))
 показать весь комментарий
 
 
- Вы, как представитель частного капитала, не можете остаться глухи к стонам родины.(с)
 показать весь комментарий
 
ППЦ новость...Сейчас так в самом захудалом городишке !
 показать весь комментарий
 
 
скажу больше , в США, оказывается, тоже платят за защиту.
и в Европе и в Латинской Америке и т.д. и т.п.
только у нас это НОВОСТЬ , а у других -бизнес.
 показать весь комментарий
 
Кому в США платят за защиту? Подобный персонаж в некоторых штатах 40 лет со старта заработает
 показать весь комментарий
 
 
Андрей Карпенко, звідки ти знаєш що відбувається в США коли далі свого мухосранська нікуди не виїзджав. тут чистий кримінал і оправдувати це не робить честі нікому.
 показать весь комментарий
 
 
Вот наивные. Обещали же "понавому", а все новое это забытое старое.
 показать весь комментарий
 
 
но вы же бениного филатова выбрали? Привет из 90-х: в Днепре рэкетиры местного авторитета Мазепы вымогают у тату-салонов $1 тыс. "за защиту", - украинский десантник Ананьев - Цензор.НЕТ 5190вот ему и жалуйтесь.чего это он пол-города не контроллирует?
 показать весь комментарий
 
Перемога соевых ублюдков ощущается все ярче у всех сферах жизни,и уже 90-е становятся примерными по сравнению с теперешними
 показать весь комментарий
 
 
а я вчера зятю рассказывал по дороге про 90-тые..про приписку машин..бандюками..а он не верит..
 показать весь комментарий
 
 
Чому дивуватися. мають же десь підростати нові кадри для політичної еліти.
теперішнім можна. а ці чим гірші.
 показать весь комментарий
 
 
ну дык...молодая поросль растет в днепре...на смену йуляхе и бене
 показать весь комментарий
 
А другой товарищ-это Загид Краснов или Вилкул?
 показать весь комментарий
 
видавлюють залишки тих хто може створити хочь якесь ввп для країни і робочи місця. бидло не розуміє що якщо всі здібні поїдуть - їм самим їсти буде нічого.
 показать весь комментарий
 
 
А вот такую картину мы имеем сейчас.
Банки Bank of Montreal (BMO) и Simplii Financial (SF), которые являются крупными банками Канады, были взломаны хакерами. Злоумышленникам удалось извлечь личные данные около 90 тысяч клиентов финансовых учреждений.В качестве доказательств, хакеры предоставили фрагмент данных - номера социального страхования клиентов, ответы на контрольные вопросы и другие конфиденциальные данные.Также хакеры предоставили доказательства взлома системы - они точно описали, какую уязвимость нашли и как извлекли данные.
Злоумышленники требуют 1 миллион долларов от каждого банка в криптовалюте!!!. В ином случае, они опубликуют украденные данные в сети.
Теперь понятно, ЧТО это за хакеры? Хакерами там и не пахнет! И ихние возможности превышают скромные возможности наших хакеров, - это просто биологический ИИ, тем более что к Wi-Fi роутеру можно подключиться будь-где, даже в Украине и повлиять на ход выборов в США и Англии(к примеру).
Ну спецы знают, что я говорю правду - таких скриптов и вирусов, они давно не видели.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
У Битлс есть такая песня - Back in the USSR. Для Украины необходимо написать песню - Back in the 90-е. Погромы и беспредел с майдана покатились по стране.
 показать весь комментарий
 
 
Небось, на шквал лайков расчитывал? ага, сосни....
 показать весь комментарий
 
 
https://www.facebook.com/MinBaryg/photos/a.163745401023709.1073741828.163744041023845/224424024955846/?type=3
 показать весь комментарий
 
подчиняется другому товарищу, которому, как мне объяснили, принадлежит полгорода

Це часом не тестю Павелка, який з ним і з кубком ліги чемпіонів фоткався?
 показать весь комментарий
 
Аваков!!! Ты и твои твари когда нибудь будут работать!!! Или только торговать... лицом, способны. Рэкета в Днепре 25 лет не слышно было!!! Спасибо за "работу" МВД. Охренительные результаты...
 показать весь комментарий
 
 
Так они пашут не покладая рук! Вон, на рынке, в Киеве, задержали 34-х активистов, которые проучили зарвавшегося торговца, оравшего на всю столицу, шо у него все менты куплены.
 показать весь комментарий
 
 
Донбасс - "Затерянный мир" Украины.
Там до сих пор царит доисторическая эпоха 90-х с её "динозаврами" преступного мира.
 показать весь комментарий
 
 
Что-то тип на фото похож на представителя ультраса. Типичный для них стиль, борода, татухи. Хотя сейчас все так и "братки" ходят, что фиг их поймешь.
 показать весь комментарий
 
нашел к кому обращаться - к Филатову.... Привет из 90-х: в Днепре рэкетиры местного авторитета Мазепы вымогают у тату-салонов $1 тыс. "за защиту", - украинский десантник Ананьев - Цензор.НЕТ 8190
Проси за свой салон, или на крайний случай за своего друга, - но в карман филе не лезь...
 показать весь комментарий
 
За Филатова точно не знаю но Корбан точно. Он в свою партию привлекает криминал в других регионах.
 показать весь комментарий
 
Значица нужно создавать народную милицию и мочить бандюков, если наши говновласти не справляюца. Так это же незаконно, завопят шоколадники! Извините, но бездействие ментов - это тоже незаконно!
 показать весь комментарий
 
 
Спасибо за реформы. Потужные очень - сразу видно. Классные вы реформаторы (в ваших фантазиях)
 показать весь комментарий
 
 
Таким сразу надо бОшки откручивать.
 показать весь комментарий
 
 
в 90-х все решили очень быстро...стали отстреливать их...вот этот красавец на фото должен быть уже не жилец.
 показать весь комментарий
 
Пишем Филатову. Если он не отзовется, то следующее письмо будет в Спортлото.
 показать весь комментарий
 
Филатов "пишущим" давно не отвечает. Назначил беркута руководить "муниципальной полицией"- и фсё. Не удивлюсь, если этот беспредел под "руководством" этого беркута и происходит. Так что лучше сразу- в Спортлото. Привіт із 90-х: у Дніпрі рекетири місцевого авторитета Мазепи вимагають у тату-салонів $1 тис. "за захист", - український десантник Ананьєв - Цензор.НЕТ 4731
 показать весь комментарий
 
А кто-то из коммерсов заявы написал или только в фейсбук пожаловались?
 показать весь комментарий
 
 
Это Бутусов от Авакяна нам "приветы из 90-х" передаёт? "Спасибо"! По всей Украине гуляет криминал, а народные бабки идут на экипировку космонавтов для защиты особняков коррупционеров и леденцовых лавок от народного гнева!
 показать весь комментарий
 
 
Привет из 90-х:
...хы... -- в 90хх. уже коммуняк небыло и бандитские Понятия стали образовываться, в пыку воровским.
А про конец 80хх., чёй-то никто не поминает -- при Советской Власти ещё -- кто всё начал, кто первым делил, откуда ноги и роги растут?: от коммунистов и комсомольцев!
И тогда был, таки, беспредел! -- когда богатых ещё небыло, а неприкаянные бандиты уже были... ...и грабили не богатых, а бедных. ...реально, за червонец могли грохнуть, а за видик семью вырезать, со стариками и младенцами...
Кто помнит первых киевских рэкетиров: Мартона, Сократа, Пулю...? -- а я помню.
Вот тогда было реально стрёмно, бо тогда ещё крыш небыло -- ни блатных, ни бандитских, ни мусорских. И некуда было пожаловаться -- ограбили б ещё больше.

Историю надо чтить, и изучать! -- граждане -- а то она может повториться, на почве гражданского исторического склероза...*)


 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПривет из 90-х: в Днепре рэкетиры местного авторитета Мазепы вымогают у тату-салонов $1 тыс. "за защиту", - украинский десантник Ананьев. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх