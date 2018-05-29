 Привет из 90-х: в Днепре рэкетиры местного авторитета Мазепы вымогают у тату-салонов $1 тыс. "за защиту", - украинский десантник Ананьев. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом украинский боец написал на своей странице в Facebook.
"Мой близкий друг из Днепра позвонил и рассказал, что к нему в тату-студию пришли четыре человека, угрожали его ребенку, и требовали, чтобы он платил им ежемесячно 1000 долларов ... "за защиту". С разницей в полчаса, они объездили несколько студий, и кто-то даже согласился платить. На следующий день в студию пришло какое-то чмо и начало махать пистолетом у витрины и звать владельца. Через хороших людей удалось выяснить, что это люди местного товарища Мазепы, который в свою очередь подчиняется другому товарищу, которому, как мне объяснили, принадлежит полгорода", - рассказал Ананьев.
По его словам, владельцы двух салонов решили закрыть свой бизнес и покинуть Украину.
"Два мастера "опустили руки". Бросают студии, покидают страну и будут начинать работать за рубежом. Люди много лет официально работали, развивали свой бизнес, платили налоги. И вдруг появились какие-то у*бки, и решили, что могут забирать у людей деньги и угрожать их семьям. Мне привели в пример несколько ситуаций, в которых понятно, что в полицию обращаться нет смысла", - добавил украинский десантник.
Ананьев также обратился к мэру Днепра с просьбой повлиять на ситуацию.
"Хочу обратиться к Борису Филатову. Понятно, что вы каким-то образом пытаетесь поддерживать "баланс" в городе. Но, пожалуйста, если вы можете, повлияйте на ситуацию. Мне кажется, никто не заинтересован в том, чтобы из города бежал честный бизнес", - написал он и опубликовал фото одного из четырех рэкетиров.
и в Европе и в Латинской Америке и т.д. и т.п.
только у нас это НОВОСТЬ , а у других -бизнес.
теперішнім можна. а ці чим гірші.
Банки Bank of Montreal (BMO) и Simplii Financial (SF), которые являются крупными банками Канады, были взломаны хакерами. Злоумышленникам удалось извлечь личные данные около 90 тысяч клиентов финансовых учреждений.В качестве доказательств, хакеры предоставили фрагмент данных - номера социального страхования клиентов, ответы на контрольные вопросы и другие конфиденциальные данные.Также хакеры предоставили доказательства взлома системы - они точно описали, какую уязвимость нашли и как извлекли данные.
Злоумышленники требуют 1 миллион долларов от каждого банка в криптовалюте!!!. В ином случае, они опубликуют украденные данные в сети.
Теперь понятно, ЧТО это за хакеры? Хакерами там и не пахнет! И ихние возможности превышают скромные возможности наших хакеров, - это просто биологический ИИ, тем более что к Wi-Fi роутеру можно подключиться будь-где, даже в Украине и повлиять на ход выборов в США и Англии(к примеру).
Ну спецы знают, что я говорю правду - таких скриптов и вирусов, они давно не видели.
Це часом не тестю Павелка, який з ним і з кубком ліги чемпіонів фоткався?
Там до сих пор царит доисторическая эпоха 90-х с её "динозаврами" преступного мира.
Проси за свой салон, или на крайний случай за своего друга, - но в карман филе не лезь...
...хы... -- в 90хх. уже коммуняк небыло и бандитские Понятия стали образовываться, в пыку воровским.
А про конец 80хх., чёй-то никто не поминает -- при Советской Власти ещё -- кто всё начал, кто первым делил, откуда ноги и роги растут?: от коммунистов и комсомольцев!
И тогда был, таки, беспредел! -- когда богатых ещё небыло, а неприкаянные бандиты уже были... ...и грабили не богатых, а бедных. ...реально, за червонец могли грохнуть, а за видик семью вырезать, со стариками и младенцами...
Кто помнит первых киевских рэкетиров: Мартона, Сократа, Пулю...? -- а я помню.
Вот тогда было реально стрёмно, бо тогда ещё крыш небыло -- ни блатных, ни бандитских, ни мусорских. И некуда было пожаловаться -- ограбили б ещё больше.
Историю надо чтить, и изучать! -- граждане -- а то она может повториться, на почве гражданского исторического склероза...*)