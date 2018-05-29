 Привет из 90-х: в Днепре рэкетиры местного авторитета Мазепы вымогают у тату-салонов $1 тыс. "за защиту", - украинский десантник Ананьев. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом украинский боец написал на своей странице в Facebook.

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"Мой близкий друг из Днепра позвонил и рассказал, что к нему в тату-студию пришли четыре человека, угрожали его ребенку, и требовали, чтобы он платил им ежемесячно 1000 долларов ... "за защиту". С разницей в полчаса, они объездили несколько студий, и кто-то даже согласился платить. На следующий день в студию пришло какое-то чмо и начало махать пистолетом у витрины и звать владельца. Через хороших людей удалось выяснить, что это люди местного товарища Мазепы, который в свою очередь подчиняется другому товарищу, которому, как мне объяснили, принадлежит полгорода", - рассказал Ананьев.

По его словам, владельцы двух салонов решили закрыть свой бизнес и покинуть Украину.

"Два мастера "опустили руки". Бросают студии, покидают страну и будут начинать работать за рубежом. Люди много лет официально работали, развивали свой бизнес, платили налоги. И вдруг появились какие-то у*бки, и решили, что могут забирать у людей деньги и угрожать их семьям. Мне привели в пример несколько ситуаций, в которых понятно, что в полицию обращаться нет смысла", - добавил украинский десантник.

Ананьев также обратился к мэру Днепра с просьбой повлиять на ситуацию.

"Хочу обратиться к Борису Филатову. Понятно, что вы каким-то образом пытаетесь поддерживать "баланс" в городе. Но, пожалуйста, если вы можете, повлияйте на ситуацию. Мне кажется, никто не заинтересован в том, чтобы из города бежал честный бизнес", - написал он и опубликовал фото одного из четырех рэкетиров.