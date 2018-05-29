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Все про:авто (3501) Киев (15918) поджог (566) Мосийчук (289)

 Неизвестный мотоциклист поджег ночью BMW Х5 помощника нардепа Мосийчука, - журналист Удовенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня примерно в 3:15 ночи неизвестный на мотоцикле поджег автомобиль марки BMW X-5 2012 года выпуска, который принадлежит помощнику народного депутата Украины Игоря Мосийчука Станиславу Коломийцу.

Об этом сообщила журналист Инесса Удовенко, информирует Цензор.НЕТ.

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По ее словам, авто нардепа стояло на платной стоянке на проспекте Петра Григоренко в Киеве недалеко от супермаркетов "Метро" и "Эпицентр". Огонь перекинулся на соседние Mitsubishi Outlender и Renault.

"Когда она загорелась, сразу на месте были полицейские и пытались потушить ее из огнетушителя, но им это не удалось. Затем они сказали, что подъехал кто-то на мотоцикле, что-то бросил, машина загорелась. А мотоциклист скрылся. Видимо, полицейские не погнались за ним, потому что хотели потушить машину. Пожарные приехали быстро, но, пока они ехали, загорелись две другие машины", - рассказал сторож стоянки Сергей.

Помощник народного депутата Станислав Коломиец прибыл на место происшествия после звонка со стоянки.

"Мне кажется, что это либо политическое давление, либо акция со стороны моих бизнес партнеров, точнее одного бизнес партнера", - сказал Коломиец, уточнив, что сдает в аренду помещения автомойкам и шиномонтажам.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, отказались называть свои имена, но подтвердили, что машина была подожжена неизвестным мотоциклистом.

Удовенко сообщила, что новые BMW X5 сейчас продаются в Украине по ценам от 1,6 млн гривен. На сайте Auto RIA размещено 58 объявлений о продаже машин этой марки 2012 года выпуска. Цена их колеблется от 500 тыс. до 1 млн гривен.

Неизвестный мотоциклист поджег ночью BMW Х5 помощника нардепа Мосийчука, - журналист Удовенко 01
Неизвестный мотоциклист поджег ночью BMW Х5 помощника нардепа Мосийчука, - журналист Удовенко 02
Неизвестный мотоциклист поджег ночью BMW Х5 помощника нардепа Мосийчука, - журналист Удовенко 03
Неизвестный мотоциклист поджег ночью BMW Х5 помощника нардепа Мосийчука, - журналист Удовенко 04
Станислав Коломиец

Неизвестный мотоциклист поджег ночью BMW Х5 помощника нардепа Мосийчука, - журналист Удовенко 05

Источник: https://censor.net.ua/p3068584
 
   
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Думаете они ожидали что Мосийчук прибежит ее тушить? И тогда....
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Очень интересный у вас план. Это может сработать.
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угу,сам на себе,щоб не забували. ляшковці,вони таки.
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Зачем "охотиться" на жирного хряка, который из хлева с государственной кормушкой не вылазит? Невідомий мотоцикліст підпалив уночі BMW Х5 помічника нардепа Мосійчука, - журналістка Удовенко - Цензор.НЕТ 9413
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БМВ не нардепа, а его помощника. Кучеряво чивут помощники.
МВФ дальше Киева не ездит. Смотрит на таких помощников и думает, что так живет и весь народ. Значит, цену на газ можно смело и еще поднимать...
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для радикального вождения, радикальных поворотов(внутрипартийных), радикальной перестройки(коалиционной), радикального газования(после принятия бюджета), радикального торможения(перед принятием бюджета) и радикального имиджа(на селе с вилами)
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- Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, -- сказал Бендер. -- Может быть, там помогут. (с)
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"Видимо, полицейские не погнались за ним, потому что хотели потушить машину. Источник:
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ти ж не міг подумати,що мусора ловлять злочинців?Вони роблять будь-що,окрім прямих посадових обов'язків.
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Я подумал:
1. Слово "Видимо" использовала Инесса Удовенко
2. Увидели большую угрозу от загоревшейся машины.
и только в последнюю очередь я подумал о том, что
3. Верное ли они решение приняли, если Инесса правильно трактовала их действия.
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Вот в чем вопрос: Поджег или не поджег бы он например Ланос?
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де ти бачив в "помічника депутата" цей непотріб?
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"Огонь перекинулся на соседние Mitsubishi Outlender и Renault."
До каких пор из-за этих уродов будут страдать обычные украинцы? Источник:https://censor.net.ua/p3068584"
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Имеется фоторобот неизвестного мотоциклиста.
Разыскивать не рекомендуется. НИКОМУ!


Неизвестный мотоциклист поджег ночью BMW Х5 помощника нардепа Мосийчука, - журналист Удовенко - Цензор.НЕТ 296

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"...они сказали, что подъехал кто-то на мотоцикле, что-то бросил, машина загорелась. А мотоциклист скрылся. Видимо, полицейские не погнались за ним, потому что хотели потушить машину..." Дайте, угадаю...А пожарные не смогли быстро приехать на вызов, поскольку погнались за мотоциклистом, но не догнали.
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Догнали, но зажигательной смеси у него больше не оказалось, поэтому вернулись тушить уже горящее.
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Как и в случае с Барной - 100% терроризм.
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жаль жаль что только одну машину такому помощнику подожгли
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Если вся эта мразота перестреляет друг друга - простой народ только за!
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Да это из зависисти 100%.. Водитель мотоцикла который смог накопить только на мотоцикл проезжая мимо машины помошника депутата просто поджог его глазами. Полицеские заметив это начали поливать машину бензином делая вид что тушат.
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И вообще, включаем логику:
1. Фамилия помощника депутата как бы украинская - Мосийчук.
2. От украинских фамилий у кацапов пригорает.
3. То есть носители украинских фамилий затевают русофобию.
4. Российский байкер Дилдозадов ака Залдостанов ака "Хирург" откровенно угрожал тем, кто затевает русофобию, русофобию затевает, вот это вот, вот это… затевает всё вот это, эта-а-а… я… этим людям вот и адресовываю: доиграетесь вот с этой русофобией, которую вы з… которую вы затеваете!
5. Дилдозадов - байкер. И у него есть мотоцикл.
6. Значит, он и поджёг!
Всё! Я расследовал поджог!
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Такой бензин дорогой и не пожалел на чужую машину.Это что то.
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"...новые BMW X5 сейчас продаются в Украине по ценам от 1,6 млн гривен..."

А это зачем? Тут ему на новую бэху скидываться точно никто не будет...)))
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Да кто там тушил из огнетушителя, просто боялись что рванет вот и стояли в сторонке.
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Это месть Депутату за работу на благо Народа. Невідомий мотоцикліст підпалив уночі BMW Х5 помічника нардепа Мосійчука, - журналістка Удовенко - Цензор.НЕТ 2068
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какая зарплата у помощника депутата? может и себе податься
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Irina‏
@Irysika20
ЧитатьЧитать @Irysika20ЕщеДобрий ранок.
Невідомий мотоцикліст підпалив уночі BMW Х5 помічника нардепа Мосійчука, - журналістка Удовенко - Цензор.НЕТ 4536
22:54 - 28 мая 2018 г.
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"...але чомусь не вчинили жодних дій для затримання злочинця" - не, всё-таки залдостанов ни при чём, Ghost Rider это был

С начала времен
Я мотался по Земле,
Поднимая клубы пыли
Задолго до твоего рождения...
Глотая гудрон и бензин,
Единственный свет, что я вижу, зеленый!
Открытые глушители моей машины, трижды покрытые хромом.


Дух колеса!


Огненные колеса поджигают ночь,
Мчась вдоль неба...
Огненные колеса ярко горят,
Мы живём ради этих скоростей!


(c) Manowar - Wheels Of Fire
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Очень хорошо. Жаль только, что немножко "промахнулся". ))
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Как говорили древние греки : Жги дальше )))
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Терміново збільшити зарплатню нардепам вдвічі! Ні,втричі! Щоб їх помічники не на Х-5 їздили,як босота якась,а,скажімо, на Lamborghini,чи Ferrari.А то просто сором якийсь...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНеизвестный мотоциклист поджег ночью BMW Х5 помощника нардепа Мосийчука, - журналист Удовенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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