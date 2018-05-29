 Неизвестный мотоциклист поджег ночью BMW Х5 помощника нардепа Мосийчука, - журналист Удовенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщила журналист Инесса Удовенко, информирует Цензор.НЕТ.

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По ее словам, авто нардепа стояло на платной стоянке на проспекте Петра Григоренко в Киеве недалеко от супермаркетов "Метро" и "Эпицентр". Огонь перекинулся на соседние Mitsubishi Outlender и Renault.

"Когда она загорелась, сразу на месте были полицейские и пытались потушить ее из огнетушителя, но им это не удалось. Затем они сказали, что подъехал кто-то на мотоцикле, что-то бросил, машина загорелась. А мотоциклист скрылся. Видимо, полицейские не погнались за ним, потому что хотели потушить машину. Пожарные приехали быстро, но, пока они ехали, загорелись две другие машины", - рассказал сторож стоянки Сергей.

Помощник народного депутата Станислав Коломиец прибыл на место происшествия после звонка со стоянки.

"Мне кажется, что это либо политическое давление, либо акция со стороны моих бизнес партнеров, точнее одного бизнес партнера", - сказал Коломиец, уточнив, что сдает в аренду помещения автомойкам и шиномонтажам.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, отказались называть свои имена, но подтвердили, что машина была подожжена неизвестным мотоциклистом.

Удовенко сообщила, что новые BMW X5 сейчас продаются в Украине по ценам от 1,6 млн гривен. На сайте Auto RIA размещено 58 объявлений о продаже машин этой марки 2012 года выпуска. Цена их колеблется от 500 тыс. до 1 млн гривен.









Станислав Коломиец