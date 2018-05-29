 Неизвестный мотоциклист поджег ночью BMW Х5 помощника нардепа Мосийчука, - журналист Удовенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщила журналист Инесса Удовенко, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, авто нардепа стояло на платной стоянке на проспекте Петра Григоренко в Киеве недалеко от супермаркетов "Метро" и "Эпицентр". Огонь перекинулся на соседние Mitsubishi Outlender и Renault.
"Когда она загорелась, сразу на месте были полицейские и пытались потушить ее из огнетушителя, но им это не удалось. Затем они сказали, что подъехал кто-то на мотоцикле, что-то бросил, машина загорелась. А мотоциклист скрылся. Видимо, полицейские не погнались за ним, потому что хотели потушить машину. Пожарные приехали быстро, но, пока они ехали, загорелись две другие машины", - рассказал сторож стоянки Сергей.
Помощник народного депутата Станислав Коломиец прибыл на место происшествия после звонка со стоянки.
"Мне кажется, что это либо политическое давление, либо акция со стороны моих бизнес партнеров, точнее одного бизнес партнера", - сказал Коломиец, уточнив, что сдает в аренду помещения автомойкам и шиномонтажам.
Полицейские, прибывшие на место происшествия, отказались называть свои имена, но подтвердили, что машина была подожжена неизвестным мотоциклистом.
Удовенко сообщила, что новые BMW X5 сейчас продаются в Украине по ценам от 1,6 млн гривен. На сайте Auto RIA размещено 58 объявлений о продаже машин этой марки 2012 года выпуска. Цена их колеблется от 500 тыс. до 1 млн гривен.
МВФ дальше Киева не ездит. Смотрит на таких помощников и думает, что так живет и весь народ. Значит, цену на газ можно смело и еще поднимать...
Мысль, конечно, - интересная...
1. Слово "Видимо" использовала Инесса Удовенко
2. Увидели большую угрозу от загоревшейся машины.
и только в последнюю очередь я подумал о том, что
3. Верное ли они решение приняли, если Инесса правильно трактовала их действия.
До каких пор из-за этих уродов будут страдать обычные украинцы? Источник:https://censor.net.ua/p3068584"
Разыскивать не рекомендуется. НИКОМУ!
1. Фамилия помощника депутата как бы украинская - Мосийчук.
2. От украинских фамилий у кацапов пригорает.
3. То есть носители украинских фамилий затевают русофобию.
4. Российский байкер Дилдозадов ака Залдостанов ака "Хирург" откровенно угрожал тем, кто затевает русофобию, русофобию затевает, вот это вот, вот это… затевает всё вот это, эта-а-а… я… этим людям вот и адресовываю: доиграетесь вот с этой русофобией, которую вы з… которую вы затеваете!
5. Дилдозадов - байкер. И у него есть мотоцикл.
6. Значит, он и поджёг!
Всё! Я расследовал поджог!
А это зачем? Тут ему на новую бэху скидываться точно никто не будет...)))
@Irysika20
ЧитатьЧитать @Irysika20ЕщеДобрий ранок.
22:54 - 28 мая 2018 г.
С начала времен
Я мотался по Земле,
Поднимая клубы пыли
Задолго до твоего рождения...
Глотая гудрон и бензин,
Единственный свет, что я вижу, зеленый!
Открытые глушители моей машины, трижды покрытые хромом.
Дух колеса!
Огненные колеса поджигают ночь,
Мчась вдоль неба...
Огненные колеса ярко горят,
Мы живём ради этих скоростей!
(c) Manowar - Wheels Of Fire