 Незаконное производство и реализацию фальсифицированных алкогольных напитков ликвидировали на Полтавщине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч.3 ст. 204 УК Украины был установлен житель Полтавской области, который в течение 2017-2018 годов в специально оборудованном гаражном помещении осуществлял незаконное производство и хранение фальсифицированных алкогольных напитков.

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Фигурант изготавливал водку из недоброкачественного сырья без соблюдения необходимых технических норм, технологий и стандартов, а в дальнейшем продавал ее конечным потребителям и различным торговым объектам на территории Полтавщины, используя для транспортировки собственный автомобиль.

Для заказа сырья и сбыта фальсифицированных ЛВИ фигурант также широко использовал средства сети интернет и мобильные мессенджеры.

По результатам проведенного обыска изъяты почти 4,7 тыс. литров незаконно изготовленной водки и коньяка в пластиковых бутылках различного объема и тетрапакетах, 260 литров спирта в пластиковой таре, оборудование и тару, которые использовались для незаконного изготовления фальсифицированной продукции, черновые записи, бланки накладных, 4,2 тыс. грн наличными и средства связи.

Общая стоимость изъятой подакцизной продукции составляет 912,5 тыс. грн.





Продолжаются следственные действия.