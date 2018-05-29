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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:алкоголь (1333) налоговая милиция (1235) Полтавщина (419) фальсификат (267) ГФС (2584)

 Незаконное производство и реализацию фальсифицированных алкогольных напитков ликвидировали на Полтавщине. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Полтавской области ликвидировали подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя, который в дальнейшем продавали через интернет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч.3 ст. 204 УК Украины был установлен житель Полтавской области, который в течение 2017-2018 годов в специально оборудованном гаражном помещении осуществлял незаконное производство и хранение фальсифицированных алкогольных напитков.

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Фигурант изготавливал водку из недоброкачественного сырья без соблюдения необходимых технических норм, технологий и стандартов, а в дальнейшем продавал ее конечным потребителям и различным торговым объектам на территории Полтавщины, используя для транспортировки собственный автомобиль.

Для заказа сырья и сбыта фальсифицированных ЛВИ фигурант также широко использовал средства сети интернет и мобильные мессенджеры.

По результатам проведенного обыска изъяты почти 4,7 тыс. литров незаконно изготовленной водки и коньяка в пластиковых бутылках различного объема и тетрапакетах, 260 литров спирта в пластиковой таре, оборудование и тару, которые использовались для незаконного изготовления фальсифицированной продукции, черновые записи, бланки накладных, 4,2 тыс. грн наличными и средства связи.

Общая стоимость изъятой подакцизной продукции составляет 912,5 тыс. грн.

Незаконное производство и реализацию фальсифицированных алкогольных напитков ликвидировали на Полтавщине 01
Незаконное производство и реализацию фальсифицированных алкогольных напитков ликвидировали на Полтавщине 02

Продолжаются следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/p3068578
 
 
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