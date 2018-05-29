 Переговоры Порошенко и Штайнмайера начались в Мариинском дворце в Киеве, - АП. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

Официальная церемония встречи в Мариинском дворце началась с исполнения государственных гимнов Федеративной Республики Германия и Украины. После чего Президенты Украины и Германии осмотрели строй воинов почетного караула и представили официальные делегации своих стран.

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В завершение церемонии воины почетного караула торжественным маршем прошли перед главами государств.

После этого началась встреча Президента Украины и Федерального Президента Германии в формате "тет-а-тет", по итогам которой состоится встреча президентов двух стран с представителями СМИ.









