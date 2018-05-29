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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Германия (3071) переговоры (3459) Порошенко (14860) Штайнмайер (363)

 Переговоры Порошенко и Штайнмайера начались в Мариинском дворце в Киеве, - АП. ФОТОрепортаж

В Мариинском дворце в Киеве началась встреча Президента Украины Петра Порошенко и Федерального Президента Федеративной Республики Германия Франка-Вальтера Штайнмайера, который находится в Украине с двухдневным официальным визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

Официальная церемония встречи в Мариинском дворце началась с исполнения государственных гимнов Федеративной Республики Германия и Украины. После чего Президенты Украины и Германии осмотрели строй воинов почетного караула и представили официальные делегации своих стран.

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В завершение церемонии воины почетного караула торжественным маршем прошли перед главами государств.

После этого началась встреча Президента Украины и Федерального Президента Германии в формате "тет-а-тет", по итогам которой состоится встреча президентов двух стран с представителями СМИ.

Переговоры Порошенко и Штайнмайера начались в Мариинском дворце в Киеве, - АП 01
Переговоры Порошенко и Штайнмайера начались в Мариинском дворце в Киеве, - АП 02
Переговоры Порошенко и Штайнмайера начались в Мариинском дворце в Киеве, - АП 03
Переговоры Порошенко и Штайнмайера начались в Мариинском дворце в Киеве, - АП 04
Переговоры Порошенко и Штайнмайера начались в Мариинском дворце в Киеве, - АП 05

Источник: https://censor.net.ua/p3068574
 
   
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Костюм специально старый одел. Помятый. Петя любит в нем выпрашивать деньги у запада..
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"Мне незачем останавливаться в дорогом отеле; где бы я ни остановился, я - Генри Форд. В самой дешёвой гостинице я все равно Генри Форд, нет никакой разницы. Мой сын ещё молод и неопытен, он боится, что подумают люди, если он остановится в дешёвом отеле. А это пальто - да, это пальто носил ещё мой отец, но это не имеет никакого значения; зачем мне новые тряпки? Я - Генри Форд, что бы я ни надел; всегда и всюду я - Генри Форд. А остальное неважно"
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петрушке выкатит расклады по сп-2 и даст время подумать
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ну вот и посмотрим. Если сп-2 построят, то я прав, если нет, то - ты прав.
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построят на 98 % а Миротворцы ООН в Донбассе будут когда Порошенко подключит гарантов Бм
США Великобритания

Гаранты Будапештского меморандума сделали недостаточно для Украины, - Волкер
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пиши: "Царь, Великий князь, запятая..."

Переговоры Порошенко и Штайнмайера начались в Мариинском дворце в Киеве, - АП - Цензор.НЕТ 8795
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Пиши - выбить Путегея из Северного шляха - 2... Запятую поставь...
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У Косюка КРУЧЕ!!!!!!!!!!!!! Надо ему ещё пару лярдов дать от Парашенка.....
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Юрий Анатольевич Косюк - украинский предприниматель в аграрной отрасли, миллиардер, входит в топ-5 богачей страны по версии «Forbes», соратник президента Украины Петра Порошенко

В Госстатистики сообщили, какое мясо в Украине стало дешевле

курятина

свинина
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Интересно, какие уступки хуйлу он будет вымогать от Украины?
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На фотографии наш президент Порошенко диктует свою непреклонную волю политическому пигмею Штайнмайеру .


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Вальтер ничего не решает, значит приехал просто поставить в известность или узнать наше мнение. Передаст в общем.
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"...осмотрели строй воинов почетного караула...! Осматривают экспонаты в музее или на выставке, а не строй почетного караула!!!
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Це ти їх оглядаєш, ті експонати.)))
У Лісабоні розпочалася зустріч Президентів України та Португалії (фото) | Тверезий погляд
tverezo.info › post
18 дек. 2017 г. · Відбулась офіційна церемонія зустрічі, пролунали гімни України та Португалії. Глави держав оглянули стрій воїнів Почесної варти. Після цього розпочалася зустріч Президентів України та ...
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Пусть спросит каков размер ГАЗПРОМОВСКОЙ ПЕНСИИ у ШТАНГЕНЦИРКУЛЯ и когда очередная индексация к 12 июня или к 23 февраля?
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Руководству Нафтогаз выплатят премию в размере 45,6 млн. долларов.
Получило премии за выигрыш первой части судебного спора с "Газпромом". Тогда список премированных состоял из восьми человек, среди которых - Андрей Коболев, Сергей Перелома, Юрий Витренко, Ярослав Теклюк и Константин Пожидаев.
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Клиента надо приучить к мысли, продолжал возбужденно Бендер, что ему придется отдать деньги. Его надо морально разоружить, подавить в нем реакционные собственнические инстинкты… (с)
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Удачи!... пусть лопнут пердаки у зрадофилов!...
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Ой, зараз тут таке почнеться!
Саме цікаве як вони оминають теми про зашкварених російських зольдаттен. Переговори Порошенка і Штайнмаєра розпочалися в Маріїнському палаці в Києві, - АП - Цензор.НЕТ 2884
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штангенциркуль привіз весточку від пуйла
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Как то неудобно будет потом Штайнмайеру из Испании выдворять Парашенка и его семейку из Испании.....................
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ЕВРО СОЮЗ.......Одна юрисдикция и преследование по Закону.
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Не обращайте внимание, он прицепил флаг США, думая, что США правит в Украине...
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ты типая бульбаш? уройся сцуко ...ваше кгб для овец Лукашенко не дремлет. Служил я с белорусами в армии.....быжло и только в рот начальнику смотрят....ничтожества. Вам до Украины ещё ....лет 30..... усохни ущербное.
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В США разговаривают как кацапы?

Как им удаётся что-то открывать и изобретать, если используется два слова - возьми эту х..ню и вставь в ту п.....ну...
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Это кацап,причём шнырь оголтелый,который сидитсутками на цэнзоре,хер работает,ни одной статьи не пропустит,чтобы не кинуть через свой говномёт в Пороха кусок говна!100%,по методичке с лубянки шпарит
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Порохожопы это плохо! Вам с эим жить. Только родственникам и соседям не говрите кем работаете! Можете пидоры облобзатся в коридоре и косметичками поменяться! Гандоны.................
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Свій до свого по своє...
ФСБ рулить и разруливает!!!
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Началисьну и слава Богу.А политологи типа уёбков: бортника,молчанова,кучухидзе,павлива,белашко, под столом все поместились,они ведь всегда во всех курсах,что Пороху сказали,и тд...
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Договариваются о поставках контрабандного дипломатического кофе в Минск?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПереговоры Порошенко и Штайнмайера начались в Мариинском дворце в Киеве, - АП. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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