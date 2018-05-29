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 Общество
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Все про:Днепр_город (2399) помощь (2828) волонтеры (1765)

 Все боятся ездить на "ноль", и я боюсь. Но надо ехать, - неизвестным волонтером из Днепра, которая ездит по самой линии фронта, оказалась Наталья Реутова

Стала известна личность волонтера, которая с самого начала войны помогает украинским воинам на "ноле".

Цензор.НЕТ пообщался с днепропетровским предпринимателем Натальей Реутовой.

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Напомним, вчера появилась новость о неизвестной женщине-волонтере с инвалидностью, которая все силы бросила в помощь армии. Наталью Павловну назвали примером чести волонтера, так как все эти годы, рискуя жизнью, она фактически оставалась неизвестной и не делала себе рекламу на помощи украинским воинам.

Все боятся ездить на ноль, и я боюсь. Но надо ехать, - неизвестным волонтером из Днепра, которая ездит по самой линии фронта, оказалась Наталья Реутова 01

"Я начала помогать еще со времен Майдана. А потом – бойцам на передовой, начиная с первых дней. 93, 41, 43, 55 бригады, батальоны "Донбасс", "Айдар" – всем понемножку. Наверное, меня везде знают. В самом начале я ездила в зону АТО каждые 10-15 дней. Сейчас получается где-то раз в месяц. Езжу до сих пор. Я от всего отказываюсь и направляю все средства туда. Потому что считаю, что Украина должна быть единой. На нолёвку боятся ездить, и я, конечно, боюсь. Но надо ездить", - рассказала она.

В данный момент Наталья находится в расположении батальона "Айдар" на самой передовой. Просто в зоне проведения ООС у нее поломалась старая машина. Воины обещают ее починить.

"Я хотела обновить машину, но все ушло на войну, - объяснила волонтер. - У меня маленький бизнес – продаю календари и книжки. Хороший подъем бывает только на календарях зимой. Также делаю искусственные цветы и веночки на продажу. Сейчас тяжелее зарабатываются деньги, поэтому и реже езжу.

Я стараюсь выбирать ребятам качественные вещи. На Западной Украине делают носки, считаются самыми лучшими. Подбираю спортивную обувь хорошего качества. Сейчас я привезла безрукавки из натурального материала. Ведь у них же одна синтетика. Всех бойцов я, конечно, не могу охватить. Но в 93-й мне сказали: "Не важно, сколько ты привезешь, главное, чтобы ты приехала".  волонтеров буквально пілинки сдувают".

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Для желающих помочь Наталье Реутовой в поддержке бойцов на линии фронта:

Карта Приватбанка 5168 7555 1536 8823

Наталья Павловна Реутова.

Фейсбук-страница Натальи Реутовой, которую ведет Татьяна Дьяченко, мама одного из офицеров подразделения, которому помогает Наталья.

Источник: https://censor.net.ua/p3068567
 
   
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Какой большой молодец эта маленькая хрупкая женщина!
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Молодец. Искреннее спасибо. Нет слов.
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Ну і для чого це публікувати? Взагалі мозгів нема у Цензора. Завтра її підріжуть біля під"їзду - і все. Дебіли.
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Напевно її спитали дозволу перед публікацією? Усі бояться їздити на "нуль", і я боюся. Але треба їхати, - невідомою волонтеркою з Дніпра, яка їздить по самісінькій лінії фронту, виявилася Наталія Реутова - Цензор.НЕТ 972
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Здоров'я, успіхів у власній справі, спокою і всього всього найкращого бажаю пані Наталі. На жаль таких людей одиниці.
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+ Відправляю. Дякую, пані Наталя ! Щастя Вам і міцного здоров"я !!!
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Кремень...на таких людях мы и выехали в 14-ом году, да и потом тоже))) Крепкого здоровья и долгих лет!!!
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Цензор.НЕТФотоОбществоВсе боятся ездить на "ноль", и я боюсь. Но надо ехать, - неизвестным волонтером из Днепра, которая ездит по самой линии фронта, оказалась Наталья Реутова
 
 
 
 
 
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