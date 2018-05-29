 Все боятся ездить на "ноль", и я боюсь. Но надо ехать, - неизвестным волонтером из Днепра, которая ездит по самой линии фронта, оказалась Наталья Реутова

Цензор.НЕТ пообщался с днепропетровским предпринимателем Натальей Реутовой.

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Напомним, вчера появилась новость о неизвестной женщине-волонтере с инвалидностью, которая все силы бросила в помощь армии. Наталью Павловну назвали примером чести волонтера, так как все эти годы, рискуя жизнью, она фактически оставалась неизвестной и не делала себе рекламу на помощи украинским воинам.

"Я начала помогать еще со времен Майдана. А потом – бойцам на передовой, начиная с первых дней. 93, 41, 43, 55 бригады, батальоны "Донбасс", "Айдар" – всем понемножку. Наверное, меня везде знают. В самом начале я ездила в зону АТО каждые 10-15 дней. Сейчас получается где-то раз в месяц. Езжу до сих пор. Я от всего отказываюсь и направляю все средства туда. Потому что считаю, что Украина должна быть единой. На нолёвку боятся ездить, и я, конечно, боюсь. Но надо ездить", - рассказала она.

В данный момент Наталья находится в расположении батальона "Айдар" на самой передовой. Просто в зоне проведения ООС у нее поломалась старая машина. Воины обещают ее починить.

"Я хотела обновить машину, но все ушло на войну, - объяснила волонтер. - У меня маленький бизнес – продаю календари и книжки. Хороший подъем бывает только на календарях зимой. Также делаю искусственные цветы и веночки на продажу. Сейчас тяжелее зарабатываются деньги, поэтому и реже езжу.

Я стараюсь выбирать ребятам качественные вещи. На Западной Украине делают носки, считаются самыми лучшими. Подбираю спортивную обувь хорошего качества. Сейчас я привезла безрукавки из натурального материала. Ведь у них же одна синтетика. Всех бойцов я, конечно, не могу охватить. Но в 93-й мне сказали: "Не важно, сколько ты привезешь, главное, чтобы ты приехала". волонтеров буквально пілинки сдувают".

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Для желающих помочь Наталье Реутовой в поддержке бойцов на линии фронта:

Карта Приватбанка 5168 7555 1536 8823

Наталья Павловна Реутова.

Фейсбук-страница Натальи Реутовой, которую ведет Татьяна Дьяченко, мама одного из офицеров подразделения, которому помогает Наталья.