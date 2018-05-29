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 Черновчане на коленях простились с погибшим воином 24-й ОМБ Виктором Ферлиевичем. ФОТО

Сегодня, 29 мая, в Черновцах на Центральной площади на коленях простились с погибшим бойцом 24-й бригады Виктором Ферлиевичем.

 Об этом сообщает местное издание molbuk.ua, информирует Цензор.НЕТ.

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Проводить в последний путь героя на Центральную площадь города утром 29 мая пришли активисты, военные, представители власти, духовенство и просто горожане.

Виктор Ферлиевич, 1994 года рождения, старший солдат, старший механик-водитель БМП 1-го взвода 1-й роты 1-го механизированного батальона 24-й отдельной механизированной бригады, погиб 26 мая около 20:00 на Горловском направлении в результате подрыва на фугасе во время боестолкновения с наемниками РФ.

Виктор Ферлиевич родился 26 августа 1994 года в селе Конятин Путильского района Черновицкой области. На фронте с начала войны, больше года служил по контракту. Его жена – офицер-психолог в 24-й ОМБ.

Черновчане на коленях простились с погибшим воином 24-й ОМБ Виктором Ферлиевичем 01
Черновчане на коленях простились с погибшим воином 24-й ОМБ Виктором Ферлиевичем 02

Источник: https://censor.net.ua/p3068566
 
   
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Встань Тарасе, подивися на свою Вкраїну!
Плаче мати в чорній хустці - хоронить дитину…
Плаче сива над синочком, що вмер за Свободу!!!
Щоб ми жили й не забули, якого ми роду!

Встань Тарасе, і хоч словом вдар супостата
Що прийшов з землі чужої, воювати з … братом?
Помолімось щиро люди, в єдиній родині!
З нами Бог! За нами правда! СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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Сентиментальность у украинцев конечно зашкаливает.Это одновременно и хорошо и плохо. Хорошо тем,что свято чтут погибших.Плохо в том,что на этих чувствах можно играть.
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Плохо для тех, для кого нет ничего святого и кто для себя девальвировал все человеческие ценности. Моральные уроды - не в счёт. Для многих украинцев слова: "Слава Украине!" и "Героям Слава!" - имеют сакральный смысл и особую ценность.
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Гинуть найкращі хлопці. А тим часом розенблати грабують Україну.
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Самое печальное, что родные и односельчане погибшей 5-летней девочки уверены, что это сделали ВСУ. Минстець должен заниматься проукраинской картиной мира, а не содержать фабрики порохошавок для облизывания Порошенко
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агов - доблесне СБУ ...., вам що помогти вичислити цього кацаповиродка ...
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Цензор.НЕТФотоОбществоЧерновчане на коленях простились с погибшим воином 24-й ОМБ Виктором Ферлиевичем. ФОТО
 
 
 
 
 
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