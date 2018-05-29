 Черновчане на коленях простились с погибшим воином 24-й ОМБ Виктором Ферлиевичем. ФОТО

Об этом сообщает местное издание molbuk.ua, информирует Цензор.НЕТ.
Проводить в последний путь героя на Центральную площадь города утром 29 мая пришли активисты, военные, представители власти, духовенство и просто горожане.
Виктор Ферлиевич, 1994 года рождения, старший солдат, старший механик-водитель БМП 1-го взвода 1-й роты 1-го механизированного батальона 24-й отдельной механизированной бригады, погиб 26 мая около 20:00 на Горловском направлении в результате подрыва на фугасе во время боестолкновения с наемниками РФ.
Виктор Ферлиевич родился 26 августа 1994 года в селе Конятин Путильского района Черновицкой области. На фронте с начала войны, больше года служил по контракту. Его жена – офицер-психолог в 24-й ОМБ.
Встань Тарасе, подивися на свою Вкраїну!
Плаче мати в чорній хустці - хоронить дитину…
Плаче сива над синочком, що вмер за Свободу!!!
Щоб ми жили й не забули, якого ми роду!
Встань Тарасе, і хоч словом вдар супостата
Що прийшов з землі чужої, воювати з … братом?
Помолімось щиро люди, в єдиній родині!
З нами Бог! За нами правда! СЛАВА УКРАЇНІ!!!