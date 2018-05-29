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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:дети (3104) заложник (1271) Нацполиция (7501) Сумщина (568)

 В Сумах женщина взяла в заложники четырехлетнего сына своей подруги и угрожала отрезать ребенку голову, - МВД. ФОТОрепортаж

Жительница Луганской области закрылась в съемной квартире с сыном своей подруги и угрожала отрезать ребенку голову. Таким образом женщина пыталась вернуть свою дочь, которая находилась в местном детском доме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

По данным ведомства, происшествие произошло сегодня, 29 мая, в Сумах: "Около 8:00 утра по спецлинии 10 "поступило сообщение, что в квартире одной из многоэтажек по ул. Ахтырская женщина закрылась с сыном своей подруги и угрожает его убить. Злоумышленница требует привести ее трехлетнюю дочь, которую, по ее словам, подруга ночью отдала в детский дом. Учитывая серьезность такого сообщения по указанному адресу выехали руководство полиции области, психологи, следственно-оперативная группа отдела полиции, работники ювенальной превенции. Информация подтвердилась. Жизни ребенка угрожала реальная опасность".

В Сумах женщина взяла в заложники четырехлетнего сына своей подруги и угрожала отрезать ребенку голову, - МВД 01

"Сначала переговоры мы проводили через оконные решетки. Женщина была в неадекватном состоянии и реально угрожала ребенку отрезать ножом голову. Мальчик был очень напуган и плакал, - рассказывает Владимир Бабич, заместитель начальника полиции в Сумской области, - выяснилось, что женщина удерживала ребенка подруги из-за неприязни. Установлено, что ночью она с подругой распивала спиртное. После чего подруга и отдала ее дочь в детский дом. И сегодня таким неадекватным способом женщина решила ее вернуть. Я вместе с психологом всеми доводами пытались ее успокоить. Была привезена из детского дома девочка. Женщина через окно передала нам своего заложника и нож в обмен на собственного ребенка".

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Когда ребенок уже был на улице, психологи продолжали работать со злоумышленницей. После налаживания контакта женщина открыла дверь руководителю психологической службы полиции.

В Сумах женщина взяла в заложники четырехлетнего сына своей подруги и угрожала отрезать ребенку голову, - МВД 02

"Она до сих пор находилась в нетрезвом состоянии, - рассказывает Елена Ковалева, руководитель отдела психологического обеспечения управления кадрового обеспечения полиции области - в квартире были разбросаны ножи. И я уверена, что опоздай мы хоть на час, трагических последствий было бы не избежать. Главное - было вывести из квартиры второго ребенка. Ведь молодая женщина до сих пор находилась в возбужденном и агрессивном состоянии, поэтому дочь отдавать не хотела. Во время нашей с ней беседы постепенно она начала успокаиваться и доверять мне. Женщина согласилась отдать свою дочь моим коллегам полицейским, которые заверили, что ребенок будет находиться в хороших условиях под присмотром воспитателей".

Сейчас женщина задержана. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/p3068561
 
 
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Мне соседка в детстве тоже угрожала голову оторвать,если я еще раз с друзьями по ее котам с воздушки стрелять будем...
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Да замочили они соседку, горло перерезали и в колодец.
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Оторвала соседка Игорю голову напрочь...
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Голову не знаю, а уши за такое оторвать таки надо было.
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Причем здесь живодер,идиот ? Воздушка еще совдеповская.Эта херня плюется только. Один из моих друзей предложил,чтобы мы ему в спину выстрелили через куртку метров с десяти. Так потом говорил,что почти не больно.Ни разу никого не убивали. А коты те ,задолбали уже дразнить моих собак по ночам. - Сядит на газовую трубу и дразнит ротвеллера. Подлая тварь.
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Не надо трындеть. Мы в детстве с другом сидели у него дома на балконе, а ноги закинули на парапет. Так малолетние дебилы с дома напротив стреляли с воздушки и попали мне в ступню. Очень неприятно было, скажу. Нога потом несколько дней болела. А если бы попали в голову? В глаз? Руки повыдергивать таким- и то мало было бы. А вместе с ними- их родителям, которые не прячут оружие в недоступные от детей места. Так что соседка была абсолютно права.
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Ты просто дилетант в таких вещах )) С "Дианы"-54,реально даже убить ,если попасть в голову метров с десяти. Но совдеповская воздушка,слишком маломощна. Если я пишу,то знаю о чем.
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Один такой умник - сын работницы ТИРа, решил показать свое «искусство», отточенное на халяву под мамкиным присмотром. Когда мама отошла в магазин, оставив его на хозяйстве, последний решил показать другу свое мастерство. Яблоко на голову и «меткий» выстрел под глаз.
Итог: скорая, милиция, инвалид с потерей зрения на один глаз, пулю доставали за глазным яблоком. Хорошо она бьет. Главное - попасть.
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А причем тут это? Я с яблоком на голове не стоял и вообще не подозревал то, что какой-то дебил выберет меня, как мишень!
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А результат мог бы быть таким же, как у пацана с яблоком на голове!
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Я вообще-то про совдепоские времена и пишу....
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Я бы посмотрел на тебя ,негодяйчик, если бы эта твоя соседка ещё бы приставила к твоей башке тесак в закрытом помещении , вот тогда ситуации были бы похожими ....
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Надеюсь,гиперболоид у тебя еще в ремонте ? )))
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*** У Сумах жінка взяла в заручники чотирирічного сина подруги і погрожувала відтяти дитині голову, - МВС - Цензор.НЕТ 3323
плывет черепаха, на ее спине - змея.
"сброшу - укусит" - думает черепаха.
"укушу - сбросит" - думает змея...
а со стороны... так крепкая женская дружба.
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Гг,а за похищение девочки дело незаведут?
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Якщо це біженка з Луганщини, то які там залишилися...
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Таке враження,що адекватних людей там немає зовсім...данєцк та луганск маю на увазі..
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Позбавити батьківських прав одну алкоголічку і другу. Шалава...
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"Муж пьет - полдома горит, жена пьет - весь дом горит"
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Интересно , а что за придурок из детдома принял НОЧЬЮ без документов ребенка у бухой домбасской самки???
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А что, надо было оставить ЧУЖОГО ребенка у бухой домбасской самки ночью? Ты бы хоть моск влючал иногда. Они поступили скорее всего против правил, но очень правильно. Респект тому, кто принял такое решение в детдоме.
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До утра бы подержали, поспал бы ребенок, а на утро ментов бы вызвали и уже разбирались, что куда.
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Полная деградация самок, тут детей у обеих изъять надо.
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Она случайно не представительница самой мирной религии?
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стерилизовать обеих. И детей позабирать.
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Эти дети вырастут точно такими же продолжателями семейных традиций их матерей. Государство должно каким- то образом решать этот вопрос ещё на уровне детства, чтоб потом эти дети не наполняли тюрьмы. Нужно дать им шанс. Как это сделать, это вопрос.
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Обеих САМОК лишить ДЕЕСПОСОБНОСТИ и родительских прав!
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Похоже, малолетняя дочь была для мамки-алкоголички источником дохода. Выплата "детских" - хоть маленький, но стабильный доход.
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Думаю , це 100% прихожанки московського сатанату . Наслухаються цих попів гундяєвських , рила боярою позаливають і чудять .
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Скільки разів вже казати - на писюна того стимулятора надягни.
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У меня одного впечатление, что ребёнок - цыганва?

У Сумах жінка взяла в заручники чотирирічного сина подруги і погрожувала відтяти дитині голову, - МВС - Цензор.НЕТ 9481
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А що, це у будь-який дєтдом можна здати посеред ночі чужу дитину?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Сумах женщина взяла в заложники четырехлетнего сына своей подруги и угрожала отрезать ребенку голову, - МВД. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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