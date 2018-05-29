 В Сумах женщина взяла в заложники четырехлетнего сына своей подруги и угрожала отрезать ребенку голову, - МВД. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

По данным ведомства, происшествие произошло сегодня, 29 мая, в Сумах: "Около 8:00 утра по спецлинии 10 "поступило сообщение, что в квартире одной из многоэтажек по ул. Ахтырская женщина закрылась с сыном своей подруги и угрожает его убить. Злоумышленница требует привести ее трехлетнюю дочь, которую, по ее словам, подруга ночью отдала в детский дом. Учитывая серьезность такого сообщения по указанному адресу выехали руководство полиции области, психологи, следственно-оперативная группа отдела полиции, работники ювенальной превенции. Информация подтвердилась. Жизни ребенка угрожала реальная опасность".

"Сначала переговоры мы проводили через оконные решетки. Женщина была в неадекватном состоянии и реально угрожала ребенку отрезать ножом голову. Мальчик был очень напуган и плакал, - рассказывает Владимир Бабич, заместитель начальника полиции в Сумской области, - выяснилось, что женщина удерживала ребенка подруги из-за неприязни. Установлено, что ночью она с подругой распивала спиртное. После чего подруга и отдала ее дочь в детский дом. И сегодня таким неадекватным способом женщина решила ее вернуть. Я вместе с психологом всеми доводами пытались ее успокоить. Была привезена из детского дома девочка. Женщина через окно передала нам своего заложника и нож в обмен на собственного ребенка".

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Когда ребенок уже был на улице, психологи продолжали работать со злоумышленницей. После налаживания контакта женщина открыла дверь руководителю психологической службы полиции.

"Она до сих пор находилась в нетрезвом состоянии, - рассказывает Елена Ковалева, руководитель отдела психологического обеспечения управления кадрового обеспечения полиции области - в квартире были разбросаны ножи. И я уверена, что опоздай мы хоть на час, трагических последствий было бы не избежать. Главное - было вывести из квартиры второго ребенка. Ведь молодая женщина до сих пор находилась в возбужденном и агрессивном состоянии, поэтому дочь отдавать не хотела. Во время нашей с ней беседы постепенно она начала успокаиваться и доверять мне. Женщина согласилась отдать свою дочь моим коллегам полицейским, которые заверили, что ребенок будет находиться в хороших условиях под присмотром воспитателей".

Сейчас женщина задержана. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.