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 Полиция открыла уголовное дело из-за бордов ко Дню победы в Запорожье от оппоблоковца Балицкого. ФОТО

Правоохранители устанавливают лица, изготовившие и разместившие в Мелитополе поздравительные борды народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Балицкого, которые содержали запрещенную тоталитарную символику.

Об этом говорится в ответе начальника ГУ Нацполиции Запорожской области Сергея Комиссарова на запрос главы запорожской ОГА Константина Брыля, который разместил на своей странице в Facebook начальник управления внутренней политика ЗОГА Александр Зубченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Depo.Запорожье.

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За размещение бордов с запрещенной символикой, а именно военного ордена времен СССР с серпом и молотом, полиция возбудила дело по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов). Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства совершенного уголовного правонарушения и собирает сведения о лицах, изготовивших и разместивших борды.

"Состояние досудебного расследования по уголовному производству находится на контроле руководства ГУНП", - сообщил Комиссаров.

Нардеп от "Оппоблока" Евгений Балицкий накануне 9 мая разместил в Мелитополе борды с запрещенной символикой, возмутившие активистов. Впоследствии некоторые из них забросали краской.

Полиция открыла уголовное дело из-за бордов ко Дню победы в Запорожье от оппоблоковца Балицкого 01

Полиция открыла уголовное дело из-за бордов ко Дню победы в Запорожье от оппоблоковца Балицкого 02

Источник: https://censor.net.ua/p3068545
 
 
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция открыла уголовное дело из-за бордов ко Дню победы в Запорожье от оппоблоковца Балицкого. ФОТО
 
 
 
 
 
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