Об этом говорится в ответе начальника ГУ Нацполиции Запорожской области Сергея Комиссарова на запрос главы запорожской ОГА Константина Брыля, который разместил на своей странице в Facebook начальник управления внутренней политика ЗОГА Александр Зубченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Depo.Запорожье.
За размещение бордов с запрещенной символикой, а именно военного ордена времен СССР с серпом и молотом, полиция возбудила дело по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов). Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства совершенного уголовного правонарушения и собирает сведения о лицах, изготовивших и разместивших борды.
"Состояние досудебного расследования по уголовному производству находится на контроле руководства ГУНП", - сообщил Комиссаров.
Нардеп от "Оппоблока" Евгений Балицкий накануне 9 мая разместил в Мелитополе борды с запрещенной символикой, возмутившие активистов. Впоследствии некоторые из них забросали краской.
К этому времени Остап перебрал в голове все четыреста честных способов отъема денег, и хотя среди них имелись такие перлы, как организация акционерного общества по поднятию затонувшего в Крымскую войну корабля с грузом золота, или большое масленичное гуляние в пользу узников капитала, или концессия на снятие магазинных вывесок…(c)