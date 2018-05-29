 Полиция открыла уголовное дело из-за бордов ко Дню победы в Запорожье от оппоблоковца Балицкого. ФОТО

Об этом говорится в ответе начальника ГУ Нацполиции Запорожской области Сергея Комиссарова на запрос главы запорожской ОГА Константина Брыля, который разместил на своей странице в Facebook начальник управления внутренней политика ЗОГА Александр Зубченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Depo.Запорожье.

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За размещение бордов с запрещенной символикой, а именно военного ордена времен СССР с серпом и молотом, полиция возбудила дело по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов). Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства совершенного уголовного правонарушения и собирает сведения о лицах, изготовивших и разместивших борды.

"Состояние досудебного расследования по уголовному производству находится на контроле руководства ГУНП", - сообщил Комиссаров.

Нардеп от "Оппоблока" Евгений Балицкий накануне 9 мая разместил в Мелитополе борды с запрещенной символикой, возмутившие активистов. Впоследствии некоторые из них забросали краской.