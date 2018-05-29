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 Автобус с шахтерами попал в ДТП на Кировоградщине: трое человек госпитализированы. ФОТОрепортаж

В Кировоградской области в ДТП попал автобус, перевозивший горняков шахты Ингульская Государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". В результате ДТП есть пострадавшие.

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром автобус ГП "ВостГОК" перевозивший горняков Ингульской шахты на рабочее место врезался в авторефрижератор, который от удара перевернулся (с баллонами кислорода). Есть раненые, пока их доставляют в больницу. Слава богу, удалось избежать лишних жертв, ведь такой авторефрижератор может принести много проблем, особенно в перевернутом состоянии", - рассказал он.

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По данным региональной полиции, на момент столкновения в автобусе находилось 40 пассажиров. Водитель и пассажир грузовика доставлены в больницу, также в больнице оказался один пассажир автобуса, пишет lb.ua.

На месте ДТП работают полиция и ГСЧС.

Автобус с шахтерами попал в ДТП на Кировоградщине: трое человек госпитализированы 01
Автобус с шахтерами попал в ДТП на Кировоградщине: трое человек госпитализированы 02
Автобус с шахтерами попал в ДТП на Кировоградщине: трое человек госпитализированы 03
Автобус с шахтерами попал в ДТП на Кировоградщине: трое человек госпитализированы 04
Автобус с шахтерами попал в ДТП на Кировоградщине: трое человек госпитализированы 05
Автобус с шахтерами попал в ДТП на Кировоградщине: трое человек госпитализированы 06
Автобус с шахтерами попал в ДТП на Кировоградщине: трое человек госпитализированы 07
Автобус с шахтерами попал в ДТП на Кировоградщине: трое человек госпитализированы 08
Автобус с шахтерами попал в ДТП на Кировоградщине: трое человек госпитализированы 09
Автобус с шахтерами попал в ДТП на Кировоградщине: трое человек госпитализированы 10
Автобус с шахтерами попал в ДТП на Кировоградщине: трое человек госпитализированы 11
Автобус с шахтерами попал в ДТП на Кировоградщине: трое человек госпитализированы 12
Автобус с шахтерами попал в ДТП на Кировоградщине: трое человек госпитализированы 13

Источник: https://censor.net.ua/p3068541
 
 
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тормоза, что-ли, отказали? об фуру тормозил...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАвтобус с шахтерами попал в ДТП на Кировоградщине: трое человек госпитализированы. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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