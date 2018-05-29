 Автобус с шахтерами попал в ДТП на Кировоградщине: трое человек госпитализированы. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром автобус ГП "ВостГОК" перевозивший горняков Ингульской шахты на рабочее место врезался в авторефрижератор, который от удара перевернулся (с баллонами кислорода). Есть раненые, пока их доставляют в больницу. Слава богу, удалось избежать лишних жертв, ведь такой авторефрижератор может принести много проблем, особенно в перевернутом состоянии", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: ДТП на Тернопольщине: 2 человека погибли, 3 госпитализированы в тяжелом состоянии. ФОТО

По данным региональной полиции, на момент столкновения в автобусе находилось 40 пассажиров. Водитель и пассажир грузовика доставлены в больницу, также в больнице оказался один пассажир автобуса, пишет lb.ua.

На месте ДТП работают полиция и ГСЧС.

























