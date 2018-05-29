 Установлены имена шести российских военных, ликвидированных в Сирии 23 мая, - CIT. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследовательскую группу Conflict Intelligence Team (CIT), вчера стало известно имя шестого погибшего. Это Александр Филимонов.

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Ранее стало известно, что в числе погибших также числятся Вячеслав Кравченко, Дмитрий Вершинин, Сергей Елин, Игорь Михайлов и Кирилл Полищук.

По официальным данным, 23 мая в Сирии погибли четверо российских военнослужащих. Их имена Министерство обороны России не называло. Поэтому неизвестно, кто из установленных журналистами шестерых погибших числится в официальном списке потерь. Агентство France Presse ранее сообщало, что всего при обстреле 23 мая погибли девять россиян. По данным "Новой газеты", как минимум двое из погибших – бойцы так называемой ЧВК "Вагнера". ИГИЛ в своем релизе говорил о 15 ликвидированных военных.

Точные обстоятельства боя 23 мая также не раскрываются. Основной остается версия Минобороны о нападении на позиции сирийских войск джихадистов группировки "Исламское государство". Однако, как сообщает "Коммерсант", российские военные проверяют информацию о том, что нападение могли организовать бойцы "Свободной сирийской армии" с базы в ат-Танфе на юге Сирии, которую использует международная коалиция, возглавляемая США.