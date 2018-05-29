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 Происшествия, За рубежом
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 Установлены имена шести российских военных, ликвидированных в Сирии 23 мая, - CIT. ФОТО

На данный момент известны имена шести российских военных, убитых в Сирии во время атаки повстанцев на артиллерийскую батарею правительственных войск 23 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследовательскую группу Conflict Intelligence Team (CIT), вчера стало известно имя шестого погибшего. Это Александр Филимонов.

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Ранее стало известно, что в числе погибших также числятся Вячеслав Кравченко, Дмитрий Вершинин, Сергей Елин, Игорь Михайлов и Кирилл Полищук.

По официальным данным, 23 мая в Сирии погибли четверо российских военнослужащих. Их имена Министерство обороны России не называло. Поэтому неизвестно, кто из установленных журналистами шестерых погибших числится в официальном списке потерь. Агентство France Presse ранее сообщало, что всего при обстреле 23 мая погибли девять россиян. По данным "Новой газеты", как минимум двое из погибших – бойцы так называемой ЧВК "Вагнера". ИГИЛ в своем релизе говорил о 15 ликвидированных военных. 

Установлены имена шести российских военных, ликвидированных в Сирии 23 мая, - CIT 01

Точные обстоятельства боя 23 мая также не раскрываются. Основной остается версия Минобороны о нападении на позиции сирийских войск джихадистов группировки "Исламское государство". Однако, как сообщает "Коммерсант", российские военные проверяют информацию о том, что нападение могли организовать бойцы "Свободной сирийской армии" с базы в ат-Танфе на юге Сирии, которую использует международная коалиция, возглавляемая США.

Установлены имена шести российских военных, ликвидированных в Сирии 23 мая, - CIT 02

Источник: https://censor.net.ua/p3068538
 
   
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Замечательные новости! Сирийские апалченцы покрошили апалченцев путенских
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більше дохлих кацапів - краще життя на планеті Земля!
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15 тушек свинособак из удмуртии очень неплохо. Исис врать не будет.
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Как говорилось в старом мультфильме - "маловато будет..." Хотя правильнее -"мало вате.." Установлены имена шести российских военных, ликвидированных в Сирии 23 мая, - CIT - Цензор.НЕТ 1744
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Вони самі захотіли вмерти в Сирії. Можна казать, що це самогубці.
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Трижды побежденный ИГИЛ зашкварил 6 рыл из трижды выведенной армии, вся суть российской брехни.
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....В Камбодже десять китайцев избили англичанина с татуировкой на лбу «Тайвань», после того как он отказался признать Тайвань частью Китая.... Что-то это мне напомнило ролик -"...Громче говори -Чечня круто !!!"... Встановлено імена шести російських військових, яких було ліквідовано в Сирії 23 травня, - CIT - Цензор.НЕТ 2461 А ведь так скоро будет по всей Сибири и Дальнему Востоку... Россиянам приготовится - Дальний Восток - это Китай...
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Англичанин с татуировкой на лбу "Тайвань" это жесть.
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Китайці, та й Вань пора вже пи*дити... Вибачте за каламбурчик...
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кому интересны их имена?
кому они нужны?
сдохли, да хрен с ними.
погиб максим, да хрен с ним.
уроды приходят на чужую землю убивать и разрушать - проклятие и забвение, вот что заслуживают эти и такие ублюдки
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Trudno skazat skolko tocno fasystov pogybla 6 ili 26, vsio ravno xorosaja novost
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Їм добре платять за виїзд в Сирію.
Звичайні найманці, яких ніхто не рахує. Нехай дохнуть.
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Одна ошибочка в сабже - не погибли, а сдохли.
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ещё немножко меньше стало свинособак.... Встановлено імена шести російських військових, яких було ліквідовано в Сирії 23 травня, - CIT - Цензор.НЕТ 8383
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Ну, подохли и хрен с ними.. зачем эти подробности?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУстановлены имена шести российских военных, ликвидированных в Сирии 23 мая, - CIT. ФОТО
 
 
 
 
 
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