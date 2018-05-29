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Все про:лес (360) пожар (3204) Херсонщина (651) ГСЧС (1527)

 Тушение пожара на 130 га леса на Херсонщине продолжается: возобновлена работа авиации, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

По состоянию на утро вторника продолжается тушение пожара на 130 га леса вблизи с. Раденск Олешковского района (Херсонская обл.), возобновлено использование авиации.

Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, передает Цензор.НЕТ.

"28 мая около 13:30 вблизи с.Раденск Олешковского района на территории Раденского лесничества (16-й, 19-й, 20-й, 23-й и 24-й кварталы) произошло возгорание лесного массива на площади около 130 га (из них 70 га верхового). По состоянию на 7 ч. 29 мая наблюдаются отдельные очаги горения. К ликвидации пожара привлечены 209 чел.и 72 ед.техники, из них от ГСЧС 131 чел.и 37 ед.техники, в том числе 3 ед. авиационной техники (от ГСЧС - 2 самолета АН-32П, от Минобороны - вертолет МИ-8), от лесного хозяйства 78 чел. и 35 ед.техники", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 100 гектаров леса горит на Херсонщине, для тушения задействована пожарная авиация, - ГСЧС. ФОТО

"По состоянию на 9:00 29 мая, по информации Херсонского областного управления лесоохотничьего хозяйства, продолжается тушение отдельных очагов. Верхового пожара не наблюдается, угрозы населенным пунктам нет. Организована расстановка сил и средств на четырех оперативных участках для тушения пожара и создания минерализованных полос с целью недопущения распространения огня. В 6:10 возобновлена ​​работа авиации, сначала тушения пожара осуществлены 42 сброса воды (159 тонн воды), а именно: на вертолете МИ-8 Минобороны 29 сбросов (58 тонн воды) и самолетами АН-32П ДСНС 13 сбросов (101 тонна воды). Дополнительно приведены в готовность подразделения ГУ (У) ГСЧС в Днепропетровской и Кировоградской областях в количестве 47 человек личного состава и 11 ед.техники повышенной проходимости", - добавили в ГСЧС.

Тушение пожара на 130 га леса на Херсонщине продолжается: возобновлена работа авиации, - ГСЧС 01
Тушение пожара на 130 га леса на Херсонщине продолжается: возобновлена работа авиации, - ГСЧС 02
Тушение пожара на 130 га леса на Херсонщине продолжается: возобновлена работа авиации, - ГСЧС 03
Тушение пожара на 130 га леса на Херсонщине продолжается: возобновлена работа авиации, - ГСЧС 04

Источник: https://censor.net.ua/p3068530
 
 
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в херсонской области остались еще леса ?
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А что, ТВ Россия 1 сказала, что их уже нет?

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Ліс вигорить буде пустеля. І так вже маємо найбільшу в Європі..
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20 га - тушим ведрами
100 га - тушим пожарками
120 га - тушим с самолетов
130 га - тушим с самолетов
140 га - пох тушить... Все сгорело...

Мудаки мудаков поставили за порядком следить.
А мы (народ) - мудаков себе выбрали. Все логично.
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***старый анекдот
Пожарные: Приехав на место возгорания, неожиданно обнаруживают, что техника сломана, воды нет, бензопилы не работают. Героически закидывают огонь песком, валят деревья топорами.
Местные жители: Всем селом закидывают огонь песком, рубят деревья, делают тракторами просеки. Делают из подручных материалов типа пожарные машины и заливают очаги возгорания. Следят, чтобы нигде не загорелось повторно.
Жители соседних районов: Покупают на свои деньги и привозят на своих машинах местным жителям и пожарным еду, воду, пожарные шланги, помпы, пилы, лопаты и респираторы.
Члены "какойнитьпартии" Приезжают, фотографируются в партийных футболках на фоне пожара, уезжают, затем пишут на своем сайте о том, как партия потушила все пожары.
Чинуши: Не дают людям самостоятельно тушить огонь, т. к. те не получили на это разрешения уполномоченных органов. Совместно с полицией штрафует людей за незаконную рубку леса....
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТушение пожара на 130 га леса на Херсонщине продолжается: возобновлена работа авиации, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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