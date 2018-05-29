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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:браконьерство (101) рыба (131) Мухин Владимир (1) рыбоохранный патруль (1)

 Браконьеры-электроудочники, незаконно добывшие 27 кг рыбы, задержаны на реке Уж, - начальник управления Киевского рыбоохранного патруля Мухин. ФОТОрепортаж

Рыбоохранный патруль Киевщины задержал браконьеров на р. Уж.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал начальник управления Киевского рыбоохранного патруля Владимир Мухин, передает Цензор.НЕТ.

"На реке Уж задержаны электроудочники!!! Рыбоохранный патруль Киевщины, в ночь с 23 на 24 мая, во время проведения рыбоохранных мероприятий в зоне деятельности на р.Уж вблизи с.Мартиновичи Полесского района Киевской области задержаны двое местных жителей, которые с помощью деревянной лодки, способом массового уничтожения рыбы, а именно "электроудочкой "SAMUS MP-725", незаконно добыли 27 кг водных биоресурсов, из них: сом 3 шт., лин - 12 шт., карась - 19 шт., красноперка 9 шт., убытки рыбному хозяйству составили 3519 грн.
На каждого нарушителя составлен админпротокол по ч.4 ст.85 КУоАП. Рыба, акуммулятор, подсак, лодка и электроудочка изъяты!!! О данном происшествии было сообщение в отдел полиции Иванковского района Киевской области!", - рассказал он.

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"Напоминаю о том, что данный браконьерский способ отлова рыбы является наиболее варварским и приводит к массовому уничтожению водных биоресурсов! И именно таких правонарушителей наиболее сложно выявить и задержать с поличным!! Не будьте равнодушными, при наличии информации о применении запрещенных орудий лова, в частности электроудочки, сообщайте в рыбоохранных патруль!!!", - добавил Мухин.

Браконьеры-электроудочники, незаконно добывшие 27 кг рыбы, задержаны на реке Уж, - начальник управления Киевского рыбоохранного патруля Мухин 01
Браконьеры-электроудочники, незаконно добывшие 27 кг рыбы, задержаны на реке Уж, - начальник управления Киевского рыбоохранного патруля Мухин 02
Браконьеры-электроудочники, незаконно добывшие 27 кг рыбы, задержаны на реке Уж, - начальник управления Киевского рыбоохранного патруля Мухин 03
Браконьеры-электроудочники, незаконно добывшие 27 кг рыбы, задержаны на реке Уж, - начальник управления Киевского рыбоохранного патруля Мухин 04
Браконьеры-электроудочники, незаконно добывшие 27 кг рыбы, задержаны на реке Уж, - начальник управления Киевского рыбоохранного патруля Мухин 05
Браконьеры-электроудочники, незаконно добывшие 27 кг рыбы, задержаны на реке Уж, - начальник управления Киевского рыбоохранного патруля Мухин 06
Браконьеры-электроудочники, незаконно добывшие 27 кг рыбы, задержаны на реке Уж, - начальник управления Киевского рыбоохранного патруля Мухин 07
Браконьеры-электроудочники, незаконно добывшие 27 кг рыбы, задержаны на реке Уж, - начальник управления Киевского рыбоохранного патруля Мухин 08
Браконьеры-электроудочники, незаконно добывшие 27 кг рыбы, задержаны на реке Уж, - начальник управления Киевского рыбоохранного патруля Мухин 09
Браконьеры-электроудочники, незаконно добывшие 27 кг рыбы, задержаны на реке Уж, - начальник управления Киевского рыбоохранного патруля Мухин 10

Источник: https://censor.net.ua/p3068516
 
   
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Паяльник (чи оголені кінці якогось генератора) до дупи набагато ефективніші та запам'ятаються.
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Треба було їх притопити в тій річці і йопнути електроудочкою!
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за такое давно пора ввести уголовную ответственность, это даже не браки с сеткой
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А от таких потрібно як мінімум садовити років на 10.
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таким треба один дрот в дупу, інший- в писок ..і увімкнути їхню електровудку.
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чувак рассказывал о такой рыбалке .говорит - плывем я веслом (алюминевым)по тихоньку гребу, когда током как уе...т через весло
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вот поэтому у них деревянная лодка и весла.
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На жаль, у таких є прикриття у вигляді тих же інспекторів рибохорони. Он минулого року у Ржищеві приїжджали з перевіркою з Києва менти і рибохорона, так місцеві рибохоронці браконьєрам смс-ки слали, куди сьогодні краще не їхати.
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"Традиція" ще з совкових часів: в рибінспекцію призначаються найлютіші виродки-бракон'єри.
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Мне кажется наивысшей справедливостью была бы казнь этих браконьеров на электростуле. Кто нормальный рыбак - меня поймёт!
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я чёт подумал про закарпатский Уж. оказывается у нас два Ужа.
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у нас и 2 Буга: западный собственно Буг, а Южный называли раньше "Бог", картографы переиначили потом
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Стой,кто плывет,не притворяйся рыбой... Браконьєрів-електровудочників, які незаконно видобули 27 кг риби, затримано на річці Уж, - начальник управління Київського рибоохоронного патруля Мухін - Цензор.НЕТ 8530
Песенка группы Лимонадный Джо
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Самое страшное,что даже выжившая рыба,попавшая под такой удар,теряет репродуктивную функцию,т.е. становится стерильной ((.
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народ, подскажите контакты этих инспекторов, надо и на Буге погонять этих ночных орлов
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Завжди думав, що річка Уж тече через Ужгород. )))
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Мрази.
Тупо бирюки, вообще не думающие про завтрашний день.
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Каждого окунуть в водичку при этом подключить электроудочку
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не знаєте що робити ...привязати до шиї по акамулятуру і втопити падло ...я думаю що на сезон більше десятка акумуляторів не піде (на всю Україну) ...
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у родителей ставок около хаты, 5-лет назад взяли в аренду почистили и зарыбили. приходилось ночевать и все равно выбили добрые сельчане.сейчас сидят с удочками, ловят красноперку маломерку и скулят что рыбы сейчас нет. у нас не народ а тупое стадо которое просто пожирает природу и скулит что все плохо. есть два варианта выхода, или отрубать руки или вести просветительную работу. я лично за первый. Браконьєрів-електровудочників, які незаконно видобули 27 кг риби, затримано на річці Уж, - начальник управління Київського рибоохоронного патруля Мухін - Цензор.НЕТ 654
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Цензор.НЕТФотоОбществоБраконьеры-электроудочники, незаконно добывшие 27 кг рыбы, задержаны на реке Уж, - начальник управления Киевского рыбоохранного патруля Мухин. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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