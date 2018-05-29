 Браконьеры-электроудочники, незаконно добывшие 27 кг рыбы, задержаны на реке Уж, - начальник управления Киевского рыбоохранного патруля Мухин. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал начальник управления Киевского рыбоохранного патруля Владимир Мухин, передает Цензор.НЕТ.

"На реке Уж задержаны электроудочники!!! Рыбоохранный патруль Киевщины, в ночь с 23 на 24 мая, во время проведения рыбоохранных мероприятий в зоне деятельности на р.Уж вблизи с.Мартиновичи Полесского района Киевской области задержаны двое местных жителей, которые с помощью деревянной лодки, способом массового уничтожения рыбы, а именно "электроудочкой "SAMUS MP-725", незаконно добыли 27 кг водных биоресурсов, из них: сом 3 шт., лин - 12 шт., карась - 19 шт., красноперка 9 шт., убытки рыбному хозяйству составили 3519 грн.

На каждого нарушителя составлен админпротокол по ч.4 ст.85 КУоАП. Рыба, акуммулятор, подсак, лодка и электроудочка изъяты!!! О данном происшествии было сообщение в отдел полиции Иванковского района Киевской области!", - рассказал он.

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"Напоминаю о том, что данный браконьерский способ отлова рыбы является наиболее варварским и приводит к массовому уничтожению водных биоресурсов! И именно таких правонарушителей наиболее сложно выявить и задержать с поличным!! Не будьте равнодушными, при наличии информации о применении запрещенных орудий лова, в частности электроудочки, сообщайте в рыбоохранных патруль!!!", - добавил Мухин.



















