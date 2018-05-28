 ДТП на Тернопольщине: 2 человека погибли, 3 госпитализированы в тяжелом состоянии. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По предварительной информации, 27 мая в 23-45 водитель автомобиля Volkswagen Passat на участке между селами Ивановка и Качановка Подволочисского района не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. На момент аварии в иномарке, кроме водителя, находилось четверо пассажиров - все жители села Ивановка.

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В результате удара водитель и девятнадцатилетний пассажир погибли на месте ДТП. Остальные пострадавших с телесными повреждениями госпитализировали в больницу. Их состояние медики характеризуют, как очень тяжелое.

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Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 часть 3 УК.