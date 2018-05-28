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Все про:ДТП (4824) Нацполиция (7501) смерть (4956) Тернопольщина (319)

 ДТП на Тернопольщине: 2 человека погибли, 3 госпитализированы в тяжелом состоянии. ФОТО

В Тернопольской области в результате ДТП два человека погибли, три человека с тяжелыми травмами попали в больницу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

ДТП на Тернопольщине: 2 человека погибли, 3 госпитализированы в тяжелом состоянии 01

По предварительной информации, 27 мая в 23-45 водитель автомобиля Volkswagen Passat на участке между селами Ивановка и Качановка Подволочисского района не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. На момент аварии в иномарке, кроме водителя, находилось четверо пассажиров - все жители села Ивановка.

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В результате удара водитель и девятнадцатилетний пассажир погибли на месте ДТП. Остальные пострадавших с телесными повреждениями госпитализировали в больницу. Их состояние медики характеризуют, как очень тяжелое.

ДТП на Тернопольщине: 2 человека погибли, 3 госпитализированы в тяжелом состоянии 02

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Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 часть 3 УК.

Источник: https://censor.net.ua/p3068502
 
 
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Краще в шість годин дома, ніж в пять годин у морзі.
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Это в какую секвою так влупиться надо?!
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Во многих селах в Украине в том числе и в тернопольской области прошла децентрализация которая несла в себе объединение сел в громады. Каждая ОТГ теперь располагает собственным полицейским, пожарным, медицинским участком на которых возложили ответственность за происходящее. На полицейских участках остались все те же старые мусора которые могут закрыть глаза на в дупль пьяного кума, брата, свата или того кто этих ментов подкармливает либо финансово, либо материально. 3 дня зеленых праздников и лично за эти дни старые мусора хорошенько подживились так как пьяни за рулем в селах немеряно и мусора это хорошо знают. Лично мне известен случай за этих несколько дней - Пьяного в резину идиота, который и на трезвую ездить не умеет, уже 3 раза останавливали одни и те же мусора и он до сих пор с правами.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДТП на Тернопольщине: 2 человека погибли, 3 госпитализированы в тяжелом состоянии. ФОТО
 
 
 
 
 
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