 Уровень освещенности оккупированного Крыма снизился на 26%, что может говорить об экономическом спаде на полуострове, - МинВОТ. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МинВОТ, одним из методов косвенной оценки экономического состояния региона является измерение уровня освещенности территории в ночное время путем анализа спутниковых снимков.
"Как известно, потребление электроэнергии во всем мире считают важным показателем экономической активности. В странах с низким и средним уровнем дохода изменение ночной освещенности на 1% примерно равна изменению дохода на 1%", - пишет ведомство.
Уровень освещенности на территории временно оккупированного полуострова в период с 2012-го по 2016 год снизился на 26%. Наиболее видно это в центральных районах АР Крым и населенных пунктах, ориентированных на предоставление лечебно-курортных услуг (Ялта, Алушта, Евпатория, Заозерное).
В то же время, спутниковые снимки зафиксировали наименьшее снижение уровня освещенности для населенных пунктов, в которых размещены объекты Черноморского флота и ВС России (Севастополь, Феодосия, Джанкой, Новофедоровка) и в районе строительства Керченского моста (остров Тузла).
Таким образом, констатируют в МинВОТ, уровень освещенности временно оккупированной территории Крыма в ночное время может свидетельствовать об уменьшении уровня экономической активности в этот период.
В качестве исходных данных для анализа использована информация космической съемки со спутника Suomi-NPP (США) размещенного на ресурсе NASA Earth Observatory.
І це я не брешу, так воно і було.
Может ли это свидетельствовать о благотворной роли проводимых реформ на нашу экономику ?
Северна и южная Корея ночью.
Вот в июле пустят электростанции с сименсовским турбинами и тогда снимайте, но хрен кто снимет тогда
Мой камент не провисел и с полчаса, как его удалил модератор.
бУтусов, поменяй названия сайта на "порохосос. да". Так будет честнее.