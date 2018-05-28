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 Экономика, Общество
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Все про:Крым (20109) экономика (3436) Министерство по вопросам оккупированных територий (254)

 Уровень освещенности оккупированного Крыма снизился на 26%, что может говорить об экономическом спаде на полуострове, - МинВОТ. ФОТО

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) исследует уровень экономической активности на временно оккупированных территориях Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МинВОТ, одним из методов косвенной оценки экономического состояния региона является измерение уровня освещенности территории в ночное время путем анализа спутниковых снимков.

"Как известно, потребление электроэнергии во всем мире считают важным показателем экономической активности. В странах с низким и средним уровнем дохода изменение ночной освещенности на 1% примерно равна изменению дохода на 1%", - пишет ведомство.

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Уровень освещенности оккупированного Крыма снизился на 26%, что может говорить об экономическом спаде на полуострове, - МинВОТ 01

Уровень освещенности на территории временно оккупированного полуострова в период с 2012-го по 2016 год снизился на 26%. Наиболее видно это в центральных районах АР Крым и населенных пунктах, ориентированных на предоставление лечебно-курортных услуг (Ялта, Алушта, Евпатория, Заозерное).

В то же время, спутниковые снимки зафиксировали наименьшее снижение уровня освещенности для населенных пунктов, в которых размещены объекты Черноморского флота и ВС России (Севастополь, Феодосия, Джанкой, Новофедоровка) и в районе строительства Керченского моста (остров Тузла).

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Уровень освещенности оккупированного Крыма снизился на 26%, что может говорить об экономическом спаде на полуострове, - МинВОТ 02

Таким образом, констатируют в МинВОТ, уровень освещенности временно оккупированной территории Крыма в ночное время может свидетельствовать об уменьшении уровня экономической активности в этот период.

В качестве исходных данных для анализа использована информация космической съемки со спутника Suomi-NPP (США) размещенного на ресурсе NASA Earth Observatory.

Источник: https://censor.net.ua/p3068487
 
   
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Треба було себе культурно вести, щоб за москвича не сприймали. І ;штокать; та ;акать; тихше.
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Так яж не думав, що у Криму така кацапія була. Заплатив гроші за 2 місяці за хату Рієлторші та жив собі у двокімнатьній хаті. І з сусідами ніколи не розмовляв, не знаю чому вони мене за моськовського кацапа прийняли, що аж либи тягнули і раком ставали мене вранці побачивши.
І це я не брешу, так воно і було.
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Щось подібне було зі мною, тому вірю.
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Це добре, що віриш, так воно й було і я не брешу. Я там жив у районі Аршинцево прямо біля моря три хвилини ходу.
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У мене в під"їзді рівень освітленості впав на 100%, хтось лампочку вкрав, то це вже не економічний спад а повна жопа получається? )))
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Порошенка поблизу будинку ніхто не бачив?
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Його не бачили, але він є і вчиться крадькома у Обами обсцикати під'їзди. Поки йому залишається лише викручувати лампочки😁
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Заявку дай в ЖЭК, придут и вкрутят, если конечно 1 или 9 этаж.
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Купи лампу й вкрути у своєму підїзді і буде у тебе світло.
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Рост лично моей покупательной способности по сравнению с 14-м годом снизился процентов на 300 , по самым оптимистичным расчётам .
Может ли это свидетельствовать о благотворной роли проводимых реформ на нашу экономику ?
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это тоже реформа, потужная,безальтернативно - мыролюбная, №147 я.
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Если-бы енакиевские прахфессара еще годик порулили Украиной, то сейчас у тебя, товарищь Центроболт не на 300 а на 3000 снизилась-бы покупательная способность, если конечно жив-бы остался а не прирезанным где нибудь ножом на улице.
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там не буде ніякої економіки - Крим перетворюють на потужну військову базу ЗС РФ - от і все .
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И это базу и мостъ усиленно помогал строить шыкаладный цех. Можете поинтересоваться сколько украинских организаций и сколько материалов предоставили на строительство моста шыкаладная шайка.
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братва з Мінстець дружно пише , що "- ето фсьо не правда !" ..
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ага. Еще немного она начнет рассказывать, о том что это тайный план лолы и то, что тамжынашилюди и даже расскажет что винницкие маланцы русне братьянавек. И даже о том, что крыс от электрики и газа отключать нельзя т.к. это не гуманно и что этого требует мвф.
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Дело в том, что Крым до сих пор испытывает недостаток электроэнергии (энергомосты не покрывают потребностей). Об этом все знают и неоднократно писал Цензор.
Вот в июле пустят электростанции с сименсовским турбинами и тогда снимайте, но хрен кто снимет тогда
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турбины вроде на газу работают. А откуда газ? разве что на пердячем газе крысы турбины запустят.
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С добрым утром! Ты ж сам писал, что и газ и электрика в Крым втихоря идёт с Херсонщины.
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Это всё куйня, меня больше беспокоит другое. Когда освободят Крым, лишнехромосомных начнут топить в море или жечь в крематориях? Не, в море и так грязи полно.
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для этого есть старые выработанные штольни известняка возле джанкоя. Внутрь загоняется 3-5 тыс голов русни и выход заваливается. Все дешево и экологично.
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Свобода слова по "цензурёнски".
Мой камент не провисел и с полчаса, как его удалил модератор.
бУтусов, поменяй названия сайта на "порохосос. да". Так будет честнее.
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Та ясно. Про міст також верещали:"ніколи не добудуюь". Краще б окупантам на крисм електрику врізали, бариги
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Для порохососов такие снимки надо выкладывать вместе с украинскими (что-бы сравнить было с чем).
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Удивительное единение кацапов и зрадофилов в комментариях.
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Хорошая в МинВОТе работа - метать гавно за министерские зарплаты. Не то шо тут - за удовольствие. Никто и понятия не имеет, как и когда тот Крым вернуть. По ходу в МинВОТе самые ярые противники возврата Крыма и ЛуганДона - это ж ликвидация министерства, увольнение по сокращению, биржа... А так сиди себе на бюджете, изучай проблемы шаманизма в предгориях Роман-Коша, Демерджи и Кара-Дага с Аю-Дагом и всё нормуль: стаж щёлкает, бабосы капают.
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаУровень освещенности оккупированного Крыма снизился на 26%, что может говорить об экономическом спаде на полуострове, - МинВОТ. ФОТО
 
 
 
 
 
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