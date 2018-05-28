 Уровень освещенности оккупированного Крыма снизился на 26%, что может говорить об экономическом спаде на полуострове, - МинВОТ. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МинВОТ, одним из методов косвенной оценки экономического состояния региона является измерение уровня освещенности территории в ночное время путем анализа спутниковых снимков.

"Как известно, потребление электроэнергии во всем мире считают важным показателем экономической активности. В странах с низким и средним уровнем дохода изменение ночной освещенности на 1% примерно равна изменению дохода на 1%", - пишет ведомство.

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Уровень освещенности на территории временно оккупированного полуострова в период с 2012-го по 2016 год снизился на 26%. Наиболее видно это в центральных районах АР Крым и населенных пунктах, ориентированных на предоставление лечебно-курортных услуг (Ялта, Алушта, Евпатория, Заозерное).

В то же время, спутниковые снимки зафиксировали наименьшее снижение уровня освещенности для населенных пунктов, в которых размещены объекты Черноморского флота и ВС России (Севастополь, Феодосия, Джанкой, Новофедоровка) и в районе строительства Керченского моста (остров Тузла).

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Таким образом, констатируют в МинВОТ, уровень освещенности временно оккупированной территории Крыма в ночное время может свидетельствовать об уменьшении уровня экономической активности в этот период.

В качестве исходных данных для анализа использована информация космической съемки со спутника Suomi-NPP (США) размещенного на ресурсе NASA Earth Observatory.