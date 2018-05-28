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Все про:Антарктида (26) эвакуация (415) полярники (4) Дикий (4)

 Украинского биолога Весельского эвакуировали со станции "Академик Вернадский" в Антарктиде из-за аппендицита, - глава НАНЦ Дикий. ФОТОрепортаж

27 мая успешно завершилась спасательная операция по эвакуации украинца Николая Весельского, биолога 23-й Украинской антарктической экспедиции, со станции "Академик Вернадский" в больницу в чилийском городе Пунта-Аренас.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Национального антарктического научного центра Евгений Дикий, передает Цензор.НЕТ.

Украинского биолога Весельского эвакуировали со станции Академик Вернадский в Антарктиде из-за аппендицита, - глава НАНЦ Дикий 01

Сначала была предпринята "героическая попытка нашего доктора оперировать больного самостоятельно на станции, и обнаружены осложнения".  Затем за украинским полярником со станции "Палмер" сквозь лед пробился американский ледокол "Лоренс М. Голд", уже вместе наш и американский врачи оказали на борту дополнительную медицинскую помощь, пока сутки транспортировали пациента до ближайшего аэропорта - на остров Кинг-Джордж, на чилийской станции "Фрей".

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Украинского биолога Весельского эвакуировали со станции Академик Вернадский в Антарктиде из-за аппендицита, - глава НАНЦ Дикий 02

На "Фрей" уже через несколько часов приземлился специальный рейс - военно-воздушные силы Чили предоставили военно-транспортный самолет со своим медперсоналом, и он забрал украинца на материк, в ближайший чилийский госпиталь.

Украинского биолога Весельского эвакуировали со станции Академик Вернадский в Антарктиде из-за аппендицита, - глава НАНЦ Дикий 03

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"Сейчас наш Николай не только под надежным врачебным наблюдением в хорошей больнице, но также в сопровождении нашего земляка - украинского врача из Буэнос-Айреса, который обеспечивает все местные формальности, снимает языковую проблему и будет сопровождать пациента в Украину", - написал Дикий.

Украинского биолога Весельского эвакуировали со станции Академик Вернадский в Антарктиде из-за аппендицита, - глава НАНЦ Дикий 04
Украинского биолога Весельского эвакуировали со станции Академик Вернадский в Антарктиде из-за аппендицита, - глава НАНЦ Дикий 05

Источник: https://censor.net.ua/p3068479
 
   
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Американцы помогают, чилийцы помогают. Вот что значит, когда люди адекватные.
А русня только мучить, калечить и убивать.

Весельскому скорейшего выздоровления.
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сміливий лікар, але, якщо була можливість евакувати пацієнта з "гострим черевом" то якого хера було оперувати на станції та піддавати загрозі життя людини?
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літак це вам не таксі, за пів години не викличеш...
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Да, нормальные цивилизованные отношения. А от паРаши только взрывы в жилых районах, убитые люди и разрушенная инфраструктура. Два разных мира!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУкраинского биолога Весельского эвакуировали со станции "Академик Вернадский" в Антарктиде из-за аппендицита, - глава НАНЦ Дикий. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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