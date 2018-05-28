 Украинского биолога Весельского эвакуировали со станции "Академик Вернадский" в Антарктиде из-за аппендицита, - глава НАНЦ Дикий. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Национального антарктического научного центра Евгений Дикий, передает Цензор.НЕТ.

Сначала была предпринята "героическая попытка нашего доктора оперировать больного самостоятельно на станции, и обнаружены осложнения". Затем за украинским полярником со станции "Палмер" сквозь лед пробился американский ледокол "Лоренс М. Голд", уже вместе наш и американский врачи оказали на борту дополнительную медицинскую помощь, пока сутки транспортировали пациента до ближайшего аэропорта - на остров Кинг-Джордж, на чилийской станции "Фрей".

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На "Фрей" уже через несколько часов приземлился специальный рейс - военно-воздушные силы Чили предоставили военно-транспортный самолет со своим медперсоналом, и он забрал украинца на материк, в ближайший чилийский госпиталь.

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"Сейчас наш Николай не только под надежным врачебным наблюдением в хорошей больнице, но также в сопровождении нашего земляка - украинского врача из Буэнос-Айреса, который обеспечивает все местные формальности, снимает языковую проблему и будет сопровождать пациента в Украину", - написал Дикий.



