 100 гектаров леса горит на Херсонщине, для тушения задействована пожарная авиация, - ГСЧС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"28 мая около 13:30 вблизи с. Раденск Олешковского района на территории 15, 16 и 17 кварталов Раденского лесничества возникло возгорание лесной подстилки и леса на площади около 20 га с переходом в верховой пожар. По состоянию на 18:00 тушение на площади около 100 га из которых 50 га верхового пожара осложняется сильными порывами ветра", - говорится в сообщении.

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К ликвидации пожара привлечены 111 чел. и 34 ед. тех., из них от ГСЧС 61 чел. личного состава и 15 ед. техники, 3 воздушных судна (от ГСЧС - 2 самолета АН-32П, от МО Украины - вертолет МИ-8). 7 сбросов воды сделал вертолет и 3 раза оба самолета.

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Также направлена вспомогательная техника из Николаевской, Запорожской и Днепропетровской области (15 единиц техники и 60 человек личного состава)