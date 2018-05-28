 100 гектаров леса горит на Херсонщине, для тушения задействована пожарная авиация, - ГСЧС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"28 мая около 13:30 вблизи с. Раденск Олешковского района на территории 15, 16 и 17 кварталов Раденского лесничества возникло возгорание лесной подстилки и леса на площади около 20 га с переходом в верховой пожар. По состоянию на 18:00 тушение на площади около 100 га из которых 50 га верхового пожара осложняется сильными порывами ветра", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлечены 111 чел. и 34 ед. тех., из них от ГСЧС 61 чел. личного состава и 15 ед. техники, 3 воздушных судна (от ГСЧС - 2 самолета АН-32П, от МО Украины - вертолет МИ-8). 7 сбросов воды сделал вертолет и 3 раза оба самолета.
Также направлена вспомогательная техника из Николаевской, Запорожской и Днепропетровской области (15 единиц техники и 60 человек личного состава)
Пока одни из нас наблюдали за футбольными баталиями, а другие за сводками с фронта, в не такой уж далекой, но солнечной Чехии для украинцев избирали нового президента. И я бы не стал трогать политический плацдарм, ибо это тот ареал, в котором легко вымазаться по самые уши, и отнюдь не афродизиаком, но как таковой политики здесь оказалось не многом, а вот клоунады - более чем!
Так, ранним утром сегодняшнего дня, некая организация, многим украинцам мало, либо вообще не знакомая, "Первый Национальный Украинский Конгресс" объявила о выборе претендента на пост президента Украины. Что забавно, этот самый конгресс проходил в Праге, о нем знали лишь избранные особы и попасть на него постороннему гражданину Украины, а не как организатору сего действа Рустаму Ташбаеву, гражданину США, было практически невозможно.
Конечно, может показаться, что нас совершенно не должны волновать сезонные приступы неадекватных личностей, возомнивших себя гетманами, атаманами и т.д. Однако, данное движение в лонах Чехии, страны, словно возвращающейся в орбиту гибридного брата, организации не особо и отвечающей интересам Украины, говорит лишь об одном - в запоребрье запустили очередной проект.
Посудите сами, личность лидера "ПНУК" мутная до нельзя. Рустам Ташбаев, уроженец Ленинграда и выпускник Калининградского Высшего военно-морского училища, переехавший в Украину лишь в 1991, а в 1996-м уже заинтересовавший УБОП бежит в США, где в 1999 получает политическое убежище. Все это время его проблемы Украины не интересуют, даже когда на Грушевского и Институтской проливается кровь, российские интервенты захватывают Крым и вторгаются на Донбасс - Рустамчик молчит, используя свой фесбучек для постинга байков и девчонок. И лишь в августе 2014 он публикует первый пост посвященный Надежде Савченко. А в 2015 нарисовывается в Украине, позиционируя себя как всего такого в доску патриота, призывающего к "Майдану 3" и пользующегося в первую очередь медийной поддержкой российских видеоблогеров.
Собственно, все это очень странно, ведь назначен конгресс был на 24 мая, на день оглашения результатов расследования по МН-17. И не для кого не секрет, что любая информация деструктивного характера о политических либо общественных процессах в Украине играет на руку российской пропаганде, даже когда эти процессы происходят не в нашей стране, а в Праге.
Весьма забавно и то, что политический борец Рустам Ташбаев в списке своих контактов на фейсбучике имеет целый ряд одиозных личностей, среди них неизменный участник гибридных ток-шоу карманный русофоб Томаш Мацейчук, который помимо всего прочего является и украинофобом, сейчас занимающимся активной антиукраинской деятельностью в самой Польше.
Вот так и выходит, украинцы даже не в курсе, а думающие о них конгрессмены уже даже подобрали им президента. И если честно, то удивлен, что им не стал, к примеру, Михаил Саакашвили, ведь по имеющейся информации, в отеле "Krystal" у него таки состоялась встреча с Ташбаевым. В последнее время Михаил и без того неоднократно светился в компании разного рода зашкваренных личностей, а если он ещё примкнёт и к "ПНУК" то тут уж извините - без комме
нтариев!
Гарного всім врожаю соняшника, бариги кляті.
"Военнослужащие 25-го батальона 54-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) переместили несколько своих передовых позиций на Светлодарской дуге, улучшив тактическую позицию. Об этом на своей странице в Facebook сообщил доброволец силовой операции Украины в Донбассе Юрий Мысягин.
В результате, по словам Мысягина, батальон взял под полный контроль передовую позицию, оставленную ополченцами, которая фактически, оказалась укрепленным подземным бункером.
«Теперь эта укрепленная позиция под полным контролем ВСУ», - подчеркнул доброволец.
Ранее в ВСУ сообщили, что 27 мая во время боя вблизи населенного пункта Павлополь украинские военнослужащие «уничтожили» трех ополченцев.
Вичавлює укранська армія кацапських гнид з нашої рідної землі.
що тоді буде стримувати поширення піску?!
Так мы скоро вообще без лесов и деревьев останемся - слепим из своей квитучей Украины пустыню Гоби и будем нюхать токо выхлопы машин.
Да уж, экология и сохранность окружающей среды - явно не приоритетах у соевой власти.
Это ежегодные подпалы и делают их сами лесники чтобы просто попилить потом эти выгоревшие делянки и продать.