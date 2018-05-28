EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии
 Происшествия, Фоторепортаж, Авто
  3043  49
Все про:ДТП (4819) Нацполиция (7501) Полтавщина (418) смерть (4956)

 На Полтавщине в результате столкновения автомобиля с лосем погибла женщина, - Нацполиция. ФОТО

В Пирятинском районе Полтавской области в результате столкновения легкового автомобиля с лосем погибла женщина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Полтавщине в результате столкновения автомобиля с лосем погибла женщина, - Нацполиция 01

"Около 23 часов, вблизи села Виктория Пирятинского района, на автомобильной дороге Киев - Харьков, 62-летний водитель легкового автомобиля "Рено" совершил столкновение с лосем, который перебегал дорогу. В результате столкновения автомобиля с животным погибла 63-летняя пассажир автомобиля, жительница Харьковской области. Водитель с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двое пенсионеров погибли в ДТП на Ривненщине, - Нацполиция. ФОТО

По обоим фактам работники полиции открыли уголовные производства по статье 286 Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

Источник: https://censor.net.ua/p3068471
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Там и леса рядом нет. И трасса огражденная. Лось - лох
 показать весь комментарий
 
 
Лось он и есть лось..а лох это конный извозчик без габаритов
 показать весь комментарий
 
Я к тому, что лосю до ближайшего нормального леса в районе Березовой Рудки надо было по распаханных полям километров 10-15 как лосю бежать. Лоханулся он с GPS в темноте
 показать весь комментарий
 
Там можна їхати 110 згідно правил, та ше +10 дозволена похибка. Так що дідуля мав право. Чистої води нещасний випадок: в темну пору не видно що робиться збоку і лось появяється несподівано. RIP
 показать весь комментарий
 
 
Та я розумію. Я просто знаю ту трасу то пояснив, що то ще лосю повезло, що їхав звичайний автомобіль, а не щось під дві сотні. Горе людям, звичайно.
 показать весь комментарий
 
 
К тому же у "Лохана" морда целая. Лось явно успел в последний момент подпрыгнуть
 показать весь комментарий
 
 
прыгнул бы, то перепрегнул.
а так морда целая так как у лося ноги не как у таксы.
и центр тяжести на высоте около метра.
 показать весь комментарий
 
Именно. При ДТП лось самое опасное животное так как очень высок на ногах и при наезде на него он всей тушей падает сверху через лобовое. Вторым моментом есть то что у лося нижняя часть ног очень легкая и при столкновении с бампером не срабатывают подушки безопасности.
 показать весь комментарий
 
 
Какие бы ни были слабые ноги у Лося, они должны были разбить в дым пластиковый никакущий бампер. А на нём и следа нигде нет
 показать весь комментарий
 
А знак был ???!!! Если нет то можно судится с дорожниками

 показать весь комментарий
 
За моей машиной под Изюмом кабан погнался . Машина оказалась быстрее бегает ))
 показать весь комментарий
 
 
Тут кабан ниже написал что вы не плохо тогда повисели .
 показать весь комментарий
 
Против кого открыли дело? Против лося? На Полтавщине в результате столкновения автомобиля с лосем погибла женщина, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2205
 показать весь комментарий
 
 
Лось по правилах перебегал.Возле знака "поява животных на дороге".
 показать весь комментарий
 
не ездите по украинским автосранам ночью!
 показать весь комментарий
 
 
а раиське две беды...и на обеих умудряются зарабатывать братья вротенберги На Полтавщині внаслідок зіткнення автомобіля з лосем загинула жінка, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 479
 показать весь комментарий
 
Госпитализировали .В травмотологии он
 показать весь комментарий
 
 
Вряд ли. Присмотритесь. Перед лобовым стеклом со стороны водителя что-то заретушировано. Явно составная часть лося там лежит
 показать весь комментарий
 
Что это за часть такая у лося что её вынуждены были заретушировать? Но я не маленький .Догадываюсь На Полтавщине в результате столкновения автомобиля с лосем погибла женщина, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9402
 показать весь комментарий
 
В Украине 7139 людей с фамилией Лось. Судя по склонению, вас интересуют только мужчины-обладатели этой фамилии...
 показать весь комментарий
 
 
Возможно, меня сейчас назовут циничной сволочью, но я почему-то сразу вспомнил культовый мультсериал Happy Tree Friends - а точнее одного из персонажей, лося по имени Lumpy (Дылда). Этот лось имеет исчезающе низкий IQ - и что характерно, в большинстве случаев выживает, когда у других персонажей внутренние органы превращаются в наружные.
 показать весь комментарий
 
 
какие вы садистские мультики смотрите, это же для маньяков мултсериал!
 показать весь комментарий
 
А ещё я люблю фильмы/книги/игры в жанре horror/thriller (для маньяков), и Brutal Death Metal тоже весьма (музыка, созданная маньяками для маньяков). Доктора мне!
 показать весь комментарий
 
 
За мной, наверное, уже выехали с джавелином На Полтавщині внаслідок зіткнення автомобіля з лосем загинула жінка, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8908
 показать весь комментарий
 
 
скрываетсяот правосудия. хотя его действия можно трактовать как самооборону. лось был один, а в машине сидели двое.
 показать весь комментарий
 
 
Мясо конечно на любителя и здорово пострадало, но найти применение можно.
Рецептов всевозможных блюд - множество...
 показать весь комментарий
 
 
Мясо не пострадало,а ливером можно пренебречь.
 показать весь комментарий
 
 
Мне как-то лося жаль немного больше. (и что с ним случилось?) Ми его не спрашивали, когда так радикально общее пространство под себя подбили (машини, дороги и прочее). Так что водила все риски знал и все равно сел за руль. Лоси еще к машинам не успели привикнуть.
 показать весь комментарий
 
 
А шо там с лосем?
Как-то за его больше переживаний.
 показать весь комментарий
 
 
Емуявно легче, чем той тете или машине.. Шо ему сделается?! Ускакал по своим лосячим делам. 😐
 показать весь комментарий
 
Прежде чем печатать слово "мизантроп", сначала загляни в гугл шо оно обозначает, "умник".
 показать весь комментарий
 
В начале 80-х перед поворотом на Засулье, Жигулями кабана грохнул,рано утром.Капот,фару,крыло в замену.Еле затолкал того кабана в салон,жалко было оставлять мясо на дороге.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа Полтавщине в результате столкновения автомобиля с лосем погибла женщина, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх