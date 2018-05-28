 На Полтавщине в результате столкновения автомобиля с лосем погибла женщина, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Около 23 часов, вблизи села Виктория Пирятинского района, на автомобильной дороге Киев - Харьков, 62-летний водитель легкового автомобиля "Рено" совершил столкновение с лосем, который перебегал дорогу. В результате столкновения автомобиля с животным погибла 63-летняя пассажир автомобиля, жительница Харьковской области. Водитель с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

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По обоим фактам работники полиции открыли уголовные производства по статье 286 Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.