 Обстрел Торецка, в результате которого погибла девочка, велся террористами с шахты Гагарина. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал журналист Тарас Корниюк.

Он отметил: "Даше навсегда будет 15 лет. Село Железное между нашим Торецком и оккупированной Горловкой. Позиций в районе километра рядом нет. Две 120 мины во двор. Первая прилетела ночью. Вторая около 11 утра. Именно она убила ребенка. По предварительным данным офицеров наблюдательной миссии, стреляли из подконтрольной боевикам шахты Гагарина.

Трудно подобрать слова, когда от осознания того, что происходит просто ступор. К войне нельзя привыкнуть, особенно когда стоишь на месте, где еще пахнет смертью".

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