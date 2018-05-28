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 Обстрел Торецка, в результате которого погибла девочка, велся террористами с шахты Гагарина. ФОТОрепортаж

15-летняя девочка погибшая 28 мая в Торецке, была убита миной калибром 122 мм, которую террористы выпустили с шахты Гагарина.

Как  передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал журналист  Тарас Корниюк.

Он отметил: "Даше навсегда будет 15 лет. Село Железное между нашим Торецком и оккупированной Горловкой. Позиций в районе километра рядом нет. Две 120 мины во двор. Первая прилетела ночью. Вторая около 11 утра. Именно она убила ребенка. По предварительным данным офицеров наблюдательной миссии, стреляли из подконтрольной боевикам шахты Гагарина. 

Трудно подобрать слова, когда от осознания того, что происходит просто ступор. К войне нельзя привыкнуть, особенно когда стоишь на месте, где еще пахнет смертью".

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Обстрел Торецка, в результате которого погибла девочка, велся террористами с шахты Гагарина 01
Обстрел Торецка, в результате которого погибла девочка, велся террористами с шахты Гагарина 02
Обстрел Торецка, в результате которого погибла девочка, велся террористами с шахты Гагарина 03
Обстрел Торецка, в результате которого погибла девочка, велся террористами с шахты Гагарина 04

Источник: https://censor.net.ua/p3068467
 
 
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Почему люди продолжают жить в 20-й зоне?
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Стереть с лица земли нелюдей. Ковровыми бомбардировками...
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кацапские мрази беснуют..это они так после потерь своих.мирняку мстят.. Обстрел Торецка, в результате которого погибла девочка, велся террористами с шахты Гагарина - Цензор.НЕТ 3569
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но местные по прежнему ненавидят Украину и во всем винят ВСУ
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Ну і знову ж -- де ті бісові американські радари, що миттєво визначають координати, звідки вівся обстріл ?! Де "отвєтка" ?!!!
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Ненавижу Гагарина - светоч коммуняцкой пропаганды.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОбстрел Торецка, в результате которого погибла девочка, велся террористами с шахты Гагарина. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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