EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии
 Происшествия, Фоторепортаж
  806  17
Материалы по теме:
Все про:аэропорт (1120) Госпогранслужба (2823) пограничники (1078) подкуп (375)

 Гражданин Нигерии пытался дать 300 долларов пограничнику за возможность въезда в Украину, - Госпогранслужба. ФОТО

Гражданин Нигерии пытался попасть на территорию Украины, дав взятку пограничнику.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Гражданин Нигерии пытался дать 300 долларов пограничнику за возможность въезда в Украину, - Госпогранслужба 01

"Вчера вечером в пункте пропуска "Борисполь" во время пограничного контроля пассажиров рейса, прибывших из Катара, один из пассажиров не смог подтвердить цели своей поездки в Украину. Во время вручения ему решения об отказе в пересечении границы от гражданина Нигерии 1988 года рождения инспектору пограничной службы поступило предложение о решении вопроса относительно положительного пересмотра этого решения за денежное вознаграждение в размере 300 долларов", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гражданин Иордании пытался дать 1 тыс. долл. взятки пограничнику за возможность въезда в Украину, - Госпогранслужба

Гражданин Нигерии пытался дать 300 долларов пограничнику за возможность въезда в Украину, - Госпогранслужба 02

Пограничник от взятки отказался и сообщил иностранцу об уголовной ответственности за такие действия согласно законодательству Украины.

Также читайте: Трое индусов пытались дать пограничникам 8,5 тыс. долл. взятки за возможность въезда в Украину, - Госпогранслужба

Сейчас нигерийцу запрещен въезд на территорию Украины сроком на 3 года. В военную прокуратуру Дарницкого гарнизона направлено уведомление для внесения в ЕРДР сведений об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Взяткодатель передан сотрудникам военной прокуратуры для дальнейших правовых решений.

Источник: https://censor.net.ua/p3068465
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тем самым, нанёс погранцу унижение средней тяжести, 300 баков - это у него в неделю на сигареты уходит.
 показать весь комментарий
 
 
ну,обезьяны вообще обарзели - такую мелочь предлагать)))
а,погранцу - респект)
 показать весь комментарий
 
 
мертвая змия не шипит
не щебечет дохлый щегол..
теперь нигериец долго не будет играть в баскетбол...

 показать весь комментарий
 
предложил бі 3 к зелени проехал бі а за такой мусор как 300 баксов ни один погранец мараться не станет.пусть проваливает бродяга
 показать весь комментарий
 
И куда его теперь? Обратно в Катар? или в Нигерию? Зачем продают билеты без визы? Или у нас с Нигерией безвиз?
 показать весь комментарий
 
навіщо Україні нігерійські "ніщеброди"?
до Північного Габону нехай пи...дує Гражданин Нигерии пытался дать 300 долларов пограничнику за возможность въезда в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9235
 показать весь комментарий
 
Та він транзитом до ЕС їхав. Купив би український паспорт і по безвізу кудись у Францію. Там з таким обличчям французи вже через одного.
 показать весь комментарий
 
Бастрыкин потребовал «закрыть Instagram» после «теракта в Ленинграде»



Закрыть телеграм, инстаграм, что то там Вообщем диагноз один
В питере пить Короче
 показать весь комментарий
 
 
Вам здесь не там - закройте инстаграм
 показать весь комментарий
 
 
А предложенные взятки после выдворения лиц их предложивших , передавайте пограничникам как премии за добросовестный труд...
 показать весь комментарий
 
На Рассии Ивана Грозного был такой закон.
Там нельзя было делать водку(только государству можно),поэтому если чиновнику, попалившему самогонщиков предлагали взятку,то он мог оставить её себе,если сдаст самогонщика))))
 показать весь комментарий
 
Эх,Это надо было Макрону нести,дубина.
 показать весь комментарий
 
Какие у нас честные погранцы! Взяток не берут, вот где нет коррупции - так это на границе!! Громадянин Нігерії намагався дати 300 доларів прикордоннику за можливість в'їзду в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9438
 показать весь комментарий
 
 
Да просто погранец обиделся. 300 баксов. Прям плевок в морду.
 показать весь комментарий
 
 
Подозреваю, шо погранец отказался от взятки из за сильной приметности взяткодателя.
На честность погранцов и мусаров - давно не рассчитываю, бо они в одном "рехвормированом" кубле варятся.
Одного задержат, распиарятся по всем подъездным лавочкам, а сотню под этот восторженный соевый ор - пропустят, положив себе в тайную кармашку много левых денег.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияГражданин Нигерии пытался дать 300 долларов пограничнику за возможность въезда в Украину, - Госпогранслужба. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх