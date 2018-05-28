 Гражданин Нигерии пытался дать 300 долларов пограничнику за возможность въезда в Украину, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Вчера вечером в пункте пропуска "Борисполь" во время пограничного контроля пассажиров рейса, прибывших из Катара, один из пассажиров не смог подтвердить цели своей поездки в Украину. Во время вручения ему решения об отказе в пересечении границы от гражданина Нигерии 1988 года рождения инспектору пограничной службы поступило предложение о решении вопроса относительно положительного пересмотра этого решения за денежное вознаграждение в размере 300 долларов", - говорится в сообщении.
Пограничник от взятки отказался и сообщил иностранцу об уголовной ответственности за такие действия согласно законодательству Украины.
Сейчас нигерийцу запрещен въезд на территорию Украины сроком на 3 года. В военную прокуратуру Дарницкого гарнизона направлено уведомление для внесения в ЕРДР сведений об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Взяткодатель передан сотрудникам военной прокуратуры для дальнейших правовых решений.
а,погранцу - респект)
не щебечет дохлый щегол..
теперь нигериец долго не будет играть в баскетбол...
до Північного Габону нехай пи...дує
Закрыть телеграм, инстаграм, что то там Вообщем диагноз один
В питере пить Короче
http://internetua.com/glava-sk-rossii-pereputal-instagram-s-telegram-i-prizval-ego-zakrt
Там нельзя было делать водку(только государству можно),поэтому если чиновнику, попалившему самогонщиков предлагали взятку,то он мог оставить её себе,если сдаст самогонщика))))
На честность погранцов и мусаров - давно не рассчитываю, бо они в одном "рехвормированом" кубле варятся.
Одного задержат, распиарятся по всем подъездным лавочкам, а сотню под этот восторженный соевый ор - пропустят, положив себе в тайную кармашку много левых денег.