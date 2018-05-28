 Гражданин Нигерии пытался дать 300 долларов пограничнику за возможность въезда в Украину, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Вчера вечером в пункте пропуска "Борисполь" во время пограничного контроля пассажиров рейса, прибывших из Катара, один из пассажиров не смог подтвердить цели своей поездки в Украину. Во время вручения ему решения об отказе в пересечении границы от гражданина Нигерии 1988 года рождения инспектору пограничной службы поступило предложение о решении вопроса относительно положительного пересмотра этого решения за денежное вознаграждение в размере 300 долларов", - говорится в сообщении.

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Пограничник от взятки отказался и сообщил иностранцу об уголовной ответственности за такие действия согласно законодательству Украины.

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Сейчас нигерийцу запрещен въезд на территорию Украины сроком на 3 года. В военную прокуратуру Дарницкого гарнизона направлено уведомление для внесения в ЕРДР сведений об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Взяткодатель передан сотрудникам военной прокуратуры для дальнейших правовых решений.