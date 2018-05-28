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 Болельщики одесского "Черноморца" избили тренера клуба Фролова после вылета команды из УПЛ. ФОТО

Болельщики "Черноморца" избили главного тренера одесского клуба Константина Фролова после вылета команды в первую лигу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Odessa.online.

Украинский специалист после встречи подошел к трибуне, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку, но нескольким фанатам это не понравилось и они нанесли серию ударов по голове тренера одесситов.

Тренер в результате в срочном порядке покинул место происшествия. Отмечается, что, возможно, именно поэтому тренер не явился на послематчевую пресс-конференцию.

Фролов позже появился в эфире "Футбол News" с гематомой под глазом.

Болельщики одесского Черноморца избили тренера клуба Фролова после вылета команды из УПЛ 01

Напомним, в ответном переходном матче за право выступать в УПЛ "Полтава" в овертайме разгромила "Черноморец" (3:0). Первый матч закончился минимальной победой одесситов (1:0).

Источник: https://censor.net.ua/p3068454
 
 
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А он думал, что его просто поблагодарят за вылет?
Нужно было спрятаться и подальше...
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Одесситы в принципе знают толк в физических замечаниях
Болельщики одесского "Черноморца" избили тренера клуба Фролова после вылета команды из УПЛ - Цензор.НЕТ 3645
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Великая игра,которая объединяет миллионы..быдла.
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За что его так? Он же неплохой физрук был....Вот теперь нового по школам искать надо будет. А кто теперь согласится на это , да после такого ?
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,,Может в Консерватории что то менять надо ......? " (М.Жванецкий )
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Вот-вот...
Там такая чехарда в клубе происхидит, что на команде это сказывается ого-го как!
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Отморозки, бить надо не тренера, а владельца клуба. Что тренер может сделать, когда Климов забил на футбол? Нет денег на клуб - нет и результата. Болельщики одесского "Черноморца" избили тренера клуба Фролова после вылета команды из УПЛ - Цензор.НЕТ 5670
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Почему не побить здоровых мужиков,которые никогда в жизни не работали,а бегали в трусах по травке.
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Лишняя демонстрация для какой категории людей существует футбол )
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Многим людям, нравятся различные виды спорта.
Но одно дело - пойти с друзьями в кафе (или на стадион), попить пива, посмотреть матч и пойти по домам, а совсем другое - нажраться как свинья и громить магазины и автомобили и лупить болельщиков команды-соперницы в честь выигрыша/проигрыша "своей" команды.
Это уже жизнь на грани безумия...

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Уб(ид)лювальники одеського "Чорноморця".
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Если есть люди, готовые платить деньги за походы на стадион и покупку клубной символики, то найдутся и люди которые будут на этом зарабатывать...
А устраивать мордобой, это уже просто идиотизм.
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Цензор.НЕТФотоСпортБолельщики одесского "Черноморца" избили тренера клуба Фролова после вылета команды из УПЛ. ФОТО
 
 
 
 
 
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