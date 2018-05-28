 Болельщики одесского "Черноморца" избили тренера клуба Фролова после вылета команды из УПЛ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Odessa.online.
Украинский специалист после встречи подошел к трибуне, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку, но нескольким фанатам это не понравилось и они нанесли серию ударов по голове тренера одесситов.
Тренер в результате в срочном порядке покинул место происшествия. Отмечается, что, возможно, именно поэтому тренер не явился на послематчевую пресс-конференцию.
Фролов позже появился в эфире "Футбол News" с гематомой под глазом.
Напомним, в ответном переходном матче за право выступать в УПЛ "Полтава" в овертайме разгромила "Черноморец" (3:0). Первый матч закончился минимальной победой одесситов (1:0).
Нужно было спрятаться и подальше...
Там такая чехарда в клубе происхидит, что на команде это сказывается ого-го как!
Свалите с ветки, плиз...
Но одно дело - пойти с друзьями в кафе (или на стадион), попить пива, посмотреть матч и пойти по домам, а совсем другое - нажраться как свинья и громить магазины и автомобили и лупить болельщиков команды-соперницы в честь выигрыша/проигрыша "своей" команды.
Это уже жизнь на грани безумия...
А устраивать мордобой, это уже просто идиотизм.