 С погибшим воином "Альфы" Юрием Журавлевым простились в Бердянске. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 28 мая, в городе Бердянск Запорожской области состоялось прощание с 45-летним Юрием Владимировичем Журавлевым, прапорщиком СБУ, военнослужащим ЦСО "Альфа", который погиб 26 мая во время боевого выхода, попав под минометный обстрел в Луганской области.

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Юрий Журавлев родился 12.05.1973 года в городе Димитров Донецкой области. В 2014 г. с началом боевых действий на Донбассе стал в ряды Центра специальных операций Службы безопасности Украины. В течение 4 лет неоднократно участвовал в спецоперациях СБУ на охваченной войной территории Донбасса. Во время выполнения боевых задач отличался высоким уровнем профессионализма и мужеством, за что получил многочисленные государственные награды.

У него остались жена и двое детей.







Фото: pro.berdyansk.biz.

Напомним, 27 мая стало известно, что воины "Альфы" Руслан Муляр и Юрий Журавлев погибли в ходе выполнения боевого задания на Луганщине.