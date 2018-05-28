 Пьяный водитель насмерть сбил двухлетнего ребенка на Сумщине, - Нацполиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным полиции, происшествие случилось вчера, 27 мая, вечером в с. Семьяновка Конотопского района. Водитель автомобиля "Деу Ланос", который двигался в сторону Конотопа, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и сбил 2-летнего мальчика, который вместе с сестренкой и несколькими другими детьми шли по обочине.

Ребенок от полученных травм скончался на месте. Виновник ДТП скрылся с места происшествия.

"С целью розыска беглеца был введен в действие план "Перехват". На розыск и задержание водителя-участника ДТП был ориентирован весь личный состав Конотопского отдела полиции. Полицейские опрашивали местных жителей с целью установления свидетелей данного происшествия и марки автомобиля, на котором передвигался разыскиваемый. Была получена информация, что вероятный нарушитель управлял автомобилем "Дэу Ланос", поэтому правоохранители начали проверку владельцев автомобилей данной марки. В их поле зрения попал 48-летний житель соседнего села, который имел такой автомобиль. Полицейские проверили информацию и в результате всех принятых мер правонарушитель был задержан примерно через 2 часа после содеянного", - сказано в сообщении.

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Правоохранители установили, что мужчина после празднования Дня села решил покататься на машине. После того, как сбил ребенка, он быстро вернулся домой, оставил автомобиль во дворе матери, а сам спрятался в кустах в соседнем домохозяйстве.

По словам и.о. начальника Конотопской полиции Александра Васильченко, на момент задержания мужчина был с явными признаками алкогольного опьянения. У него сразу взяли пробы на анализы для проведения экспертизы на наличие алкоголя в крови. Сейчас мужчина находится под стражей.

Следователями Конотопского отдела полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, которые привели к гибели людей), по которой виновнику ДТП грозит тюремное заключение сроком до восьми лет.