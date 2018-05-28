EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии
 Происшествия, Фоторепортаж
  3553  51
Материалы по теме:
Все про:дети (3099) ДТП (4819) Конотоп (48) Нацполиция (7495) Сумщина (567)

 Пьяный водитель насмерть сбил двухлетнего ребенка на Сумщине, - Нацполиция. ФОТО

В Сумской области полицейские задержали водителя, который насмерть сбил двухлетнего ребенка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным полиции, происшествие случилось вчера, 27 мая, вечером в с. Семьяновка Конотопского района. Водитель автомобиля "Деу Ланос", который двигался в сторону Конотопа, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и сбил 2-летнего мальчика, который вместе с сестренкой и несколькими другими детьми шли по обочине.

Ребенок от полученных травм скончался на месте. Виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Пьяный водитель насмерть сбил двухлетнего ребенка на Сумщине, - Нацполиция 01

"С целью розыска беглеца был введен в действие план "Перехват". На розыск и задержание водителя-участника ДТП был ориентирован весь личный состав Конотопского отдела полиции. Полицейские опрашивали местных жителей с целью установления свидетелей данного происшествия и марки автомобиля, на котором передвигался разыскиваемый. Была получена информация, что вероятный нарушитель управлял автомобилем "Дэу Ланос", поэтому правоохранители начали проверку владельцев автомобилей данной марки. В их поле зрения попал 48-летний житель соседнего села, который имел такой автомобиль. Полицейские проверили информацию и в результате всех принятых мер правонарушитель был задержан примерно через 2 часа после содеянного", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате столкновения поезда с автомобилем на Одесчине погибла женщина, двое детей в тяжелом состоянии госпитализированы, - "Укрзализныця"

Правоохранители установили, что мужчина после празднования Дня села решил покататься на машине. После того, как сбил ребенка, он быстро вернулся домой, оставил автомобиль во дворе матери, а сам спрятался в кустах в соседнем домохозяйстве.

Пьяный водитель насмерть сбил двухлетнего ребенка на Сумщине, - Нацполиция 02

По словам и.о. начальника Конотопской полиции Александра Васильченко, на момент задержания мужчина был с явными признаками алкогольного опьянения. У него сразу взяли пробы на анализы для проведения экспертизы на наличие алкоголя в крови. Сейчас мужчина находится под стражей.

Следователями Конотопского отдела полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, которые привели к гибели людей), по которой виновнику ДТП грозит тюремное заключение сроком до восьми лет.

Источник: https://censor.net.ua/p3068438
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Восемь лет за смерть ребенка? Это блядьское укрправосудие совсем охуело?
 показать весь комментарий
 
 
А в Германии, сколько за такое полагается?
 показать весь комментарий
 
 
Вы выступаете под немецким флагом и критикуете украинское законодательство (тюремный срок за преступление, определяется статьей УК).
Следовательно в Германии, наказание за смертельное ДТП в пьяном виде, куда более серьезное?
 показать весь комментарий
 
 
А в Німетчині німцеправосуддя скільки за таке дає?
 показать весь комментарий
 
 
Надо его сбить насмерть , сажать нельзя , выпустят через три года за "хорошее поведение" .
 показать весь комментарий
 
 
и как теперь доказать, что был пьян за рулем?
 показать весь комментарий
 
Если трезвый , то и доказывать нечего .
 показать весь комментарий
 
"... оставил автомобиль во дворе матери, а сам спрятался в кустах в соседнем домохозяйстве"

Оно не только бессовестное, оно еще и слабоумное...

И отдельный камень в родителей малолетних детей, которые по обочинам дороги гуляют. Год назад примерно аналогичная новость была на Цензоре. Жизнь одна, и нужно не только на пьяных или бестолковых водителей надеяться.
 показать весь комментарий
 
 
Пропонуєш дітям ламатися посадкою вздовж дороги , бо не працює закон ? Там де не працює Закон , немає Держави.
 показать весь комментарий
 
 
Як це немає держави?! А хто ж тоді збирає податки?
 показать весь комментарий
 
Ага, если будет работать закон, то пьяные и бессовестные водители поисчезают. Ок! так и запишем.
 показать весь комментарий
 
Это по вашей логике: Собьют ребенка насмерть, работающий закон посадит виновника за грати и ребенок воскреснет.
 показать весь комментарий
 
Ну, на том свете можно сколько угодно обвинять законы, но жизнь возвращать еще никто не научился. Поэтому о ее целостности лучше позаботиться ДО решающего эпизода. Особенно, когда речь идет о детях, которые менее приспособлены к жизни. Иначе твою судьбу или судьбу твоего ребенка начнет вершить вот такая вот тварь.
 показать весь комментарий
 
Согласен. Стоя у светофора, тоже можно надеяться на исключительно правильных водителей и пилить смело на зеленый свет. Однако я бы рекомендовал очнуться и понять, что мы живем не в идеальном мире и все-таки внимательно посмотреть по сторонами, даже когда ты идешь на зеленый свет.

Насчет сельского образа жизни, не могу однозначно с вами согласиться. Там своя философия передвижения и техники безопасности. Хотя, итог все равно один.
 показать весь комментарий
 
 
Та прекрасно я понимаю, что такое село, у меня бабушка в селе жила, и я видел как там ведут себя люди. Даже отчасти согласен з Михайлом, что они вынуждены по обочинам ходить, они поставлены в эти условия. Но в случае с детьми... они ж могут не ограничиться обочиной, они ж мыслят не так рационально, как взрослые. Чисто в лотерею родители сыграли.
 показать весь комментарий
 
На Кіл на Майдані посадити у самий раз, щоб іншім неповадно було. Дитя вбило, падло п"яне.
 показать весь комментарий
 
Родителей надо привлечь к ответственности . Почему их двухлетние дети гуляют по обочине . А вообще , удивляюсь таким . Многие не могут родить , а другие рожают и не берегут детей .
 показать весь комментарий
 
 
Запомните раз и навсегда: если за подобное не будут забирать жизнь (лучше казнить в селе привселюдно) - НИКОГДА мы не изменим ситуацию в данном вопросе. Но для этого должна быть проведена максимально честная и независимая экспертиза плюс характеристики, каким был убийца. А если, к примеру, за рулем пьяный или под наркотой - можно без суда на месте казнить. Фото казни показывать везде. Даю гарантию, что резко поубавится пыл во многих буйных головах.
 показать весь комментарий
 
 
А представляете каково сейчас родителям папе и маме,бабушке и дедушке ? Это ужас. Я этого представить себе даже не могу.
 показать весь комментарий
 
 
Двухлетний (!!!) ребенок гуляет по обочине дороги!!! Нет слов...... Даже если урода накажут, кому от этого легче? Ребенка не вернуть..................
 показать весь комментарий
 
Мне всё понятно. А тебе? НЕ ПОНЯТНО что дети, тем более такие, что только вышли из младенческого возраста, НЕ ДОЛЖНЫ гулять без сопровождения взрослых вообще и особенно по обочине дороги?
Не истери, чучело.
 показать весь комментарий
 
Значит по твоему пьяное бидло за рулем невиновато,чи як ?
 показать весь комментарий
 
Я ответил ниже. По-моему, тебе нужно научиться читать и вылечить мосх. П'яний водій на смерть збив дворічну дитину на Сумщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 458
 показать весь комментарий
 
У мене мізки у порядку. А у тебе? А чого ви кацапи всі під якимося буковками та циферами ховаєтесь у своїй висєрах на українських форумах під українськими проксі-флагом ? П'яний водій на смерть збив дворічну дитину на Сумщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6486
 показать весь комментарий
 
"Ми"- не кацапи. "Ми"- українці, що у побуті спілкуються російською. А якщо ти вважеєш головним (і мабуть, єдиним ) своїм "досягненням" те, що пишеш маячню українською, то мушу тебе розчарувати, бо навіть українською писати ти не вмієш.
Так что не съезжай с темы, "умник". П'яний водій на смерть збив дворічну дитину на Сумщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2627
 показать весь комментарий
 
Не факт. Не оправдывая бухого урода, который посмел сесть за руль бухим, детей (тем более такого возраста) нельзя подпускать к дороге без сопровождения взрослых. Детьми нужно дорожить. Или не рожать их.
 показать весь комментарий
 
Водила был за рулйом п"яный и этим всйо сказано. Он убийца.
 показать весь комментарий
 
А я где-то написал что нет? Ты хоть читать, по ходу, умеешь? Да, убийца. И оправдания/прощения ему НЕТ! Но это не снимает ответственности и с родителей, которые отправили 2-летнего малыша, который, вообще ещё не должен разлучаться с матерью, с другим ребенком (кстати, не известно, какого возраста). На дороге может быть что угодно- бухой урод, "лихач" или просто тот, кто "заснул за рулем" или "не справился с управлением". Кроме того, такой маленький ребенок может элементарно вырваться и побежать на дорогу. ИМЕННО ПОЭТОМУ ребенка должен был сопровождать ВЗРОСЛЫЙ, тем более в такой "прогулке" вдоль дороги! Взрослый, который мог выбрать безопасный путь (подальше от дороги) и/или элементарно взять малыша на руки! Странно, что есть еще такие ..... не очень умные люди (это мягко говоря), которым нужно это объяснять. Просто у тебя своих детей нет. Ребёнка НЕТ, понимаешь??? Кому легче от того, что все признают водилу убийцей, а не назовут это просто "несчастный случай на дороге" (что могло также могло произойти, но, конечно, не в этом случае)? НЕТ РЕБЁНКА!!! И НИКТО ЕГО НЕ ВЕРНЁТ!!!
 показать весь комментарий
 
Чтобы не быть голословной я лично добросовестно простояла в своём городе 15 минут на оживлённом перекрёстке возле пешеходного перехода. За это время грубо нарушили правила 12 автомобилей и 3 пешехода школьного возраста.
Сделала вывод- если в десятки раз увеличить штрафы и лишать водителей прав за малейшие нарушения минимум на год ,местный бюджет увеличится вдвое,многие жизни будут спасены. Пьяных за рулём или под наркотой лишать прав на пожизненно.
 показать весь комментарий
 
 
У мене теж передній бампер з тріщиною. Це і на мене можуть когось повісити?
 показать весь комментарий
 
Та вони ні на кого нічого не навісили, люди у селі бачили, що п"янь дитину збило на смерть.
 показать весь комментарий
 
І копи знайшли машину з розбитим бампером.
 показать весь комментарий
 
Ти, пан Томаш скоріш за усе теж бухаєш за кермом ? Чи ні?
 показать весь комментарий
 
Коли вже в цій державі буде порядок і відповідальність ?Коли злочинців будуть карати, від вищого керівництва ,олігархату, до п'яного водія ?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПьяный водитель насмерть сбил двухлетнего ребенка на Сумщине, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх