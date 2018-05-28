 Воины 54 бригады уничтожили две БМП террористов, отомстив за ранение побратима, - Мысягин. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбуке напиал волонтер Юрий Мысягин. Также он обнародовал фото уничтожения МТЛБ-ЗУ.

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"Эта история началась ещё 4-го мая, когда во время очередного обстрела наших позиций, один из бойцов группы К-2 был ранен. Тогда противник работал по нам с БМП и во время одного из прилетов, боеприпас взорвался недалеко, и одному из бойцов группы оторвало два пальца на левой руке. С бойцом все нормально, он сейчас в госпитале. Вся команда по согласованию с командиром решили выследить, найти и уничтожить эту позицию, с которой тогда вёлся по нам огонь.

По прошествии времени, после того, как подразделение разгреблось со всеми бумажными и "насущными" делами – взялись за дело. Начали с того, что с помощью беспилотников стали изучать местность, откуда в тот момент по нам работал противник - это заняло определенное время. Наблюдатели стали более внимательно изучать это направление, так же подключилась разведка. Искали позицию и искали БМП с которой тогда был произведен обстрел. И нашли, но на позиция оказалась не только БМБ-1, но и МТЛБ-ЗУ. По углу и траектории, эта позиция подходила как раз под ту, которую они так долго искали. Для подтверждения, сделали несколько облетов беспилотниками. Когда все данные были собраны, на следующее утро началась операция", - сообщил волонтер.

По его словам, сперва бойцы столкнулись с трудностями, так как испортилась погода и не было возможности для точной работы. Поэтому был дан приказ прекратить операцию, повторно заняться анализом и готовиться при первом удобном случае ее возобновить.

"Прошла примерно неделя и по каналам связи передали, что по одной из позиций 54-й бригады сейчас противником происходит обстрел из БМП. Бойцы поняли, что это та самая БМП, которую они уже пытались уничтожить. Группа выдвинулась, были подняты наши беспилотники и началась операция. Сразу увидели личный состав противника, который бегал по позиции взад-вперед, поэтому сначала решили ликвидировать их, потом взяться за боевую машину, ведь она все-равно уже никуда не денется.

Два попадания легли прямо в блиндаж, потом перевели огонь на технику. Из трех выстрелов, два легли в трех метрах от МТЛБ-ЗУ, а третьим прямо в "нос" ей попали. Она загорелась и огонь был переведен на БМП, находящуюся в нескольких метрах рядом в закрытой позиции. Видать сепары так самоуверенно себя там чувствовали, что БМП даже не была нормально "спрятана". Ветками закидали немного и все. Ее хорошо видео на фото. Несколько выстрелов легли в двух-четырех метрах от нее, но в саму БМП группа точно "занести" не успела", - добавил Мысягин.

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Также украинские воины уничтожили еще одну БМП, выехавшую из соседнего опорного пункта российско-террористичексих войск.

"Группа поквиталась за раненого своего побратима, уничтожив в одном бою две боевые машины сепаратистов... Вся видеофиксация боя в том числе моменты уничтожения, переданы в штаб, для представления бойцов группы к заслуженным боевым наградам и выплаты боевой премии за уничтоженную технику противника", - уточнил Мысягин.



