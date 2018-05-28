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 Воины 54 бригады уничтожили две БМП террористов, отомстив за ранение побратима, - Мысягин. ФОТО

На Светлодарской дуге боевая группа К-2, входящая в 54-ю бригаду, отомстила за раненого побратима, уничтожив боевую технику террористов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбуке напиал волонтер Юрий Мысягин. Также он обнародовал фото уничтожения МТЛБ-ЗУ.

Воины 54 бригады уничтожили две БМП террористов, отомстив за ранение побратима, - Мысягин 01

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"Эта история началась ещё 4-го мая, когда во время очередного обстрела наших позиций, один из бойцов группы К-2 был ранен. Тогда противник работал по нам с БМП и во время одного из прилетов, боеприпас взорвался недалеко, и одному из бойцов группы оторвало два пальца на левой руке. С бойцом все нормально, он сейчас в госпитале. Вся команда по согласованию с командиром решили выследить, найти и уничтожить эту позицию, с которой тогда вёлся по нам огонь.

По прошествии времени, после того, как подразделение разгреблось со всеми бумажными и "насущными" делами – взялись за дело. Начали с того, что с помощью беспилотников стали изучать местность, откуда в тот момент по нам работал противник - это заняло определенное время. Наблюдатели стали более внимательно изучать это направление, так же подключилась разведка. Искали позицию и искали БМП с которой тогда был произведен обстрел. И нашли, но на позиция оказалась не только БМБ-1, но и МТЛБ-ЗУ. По углу и траектории, эта позиция подходила как раз под ту, которую они так долго искали. Для подтверждения, сделали несколько облетов беспилотниками. Когда все данные были собраны, на следующее утро началась операция", - сообщил волонтер.

По его словам, сперва бойцы столкнулись с трудностями, так как испортилась погода и не было возможности для точной работы. Поэтому был дан приказ прекратить операцию, повторно заняться анализом и готовиться при первом удобном случае ее возобновить.

"Прошла примерно неделя и по каналам связи передали, что по одной из позиций 54-й бригады сейчас противником происходит обстрел из БМП. Бойцы поняли, что это та самая БМП, которую они уже пытались уничтожить. Группа выдвинулась, были подняты наши беспилотники и началась операция. Сразу увидели личный состав противника, который бегал по позиции взад-вперед, поэтому сначала решили ликвидировать их, потом взяться за боевую машину, ведь она все-равно уже никуда не денется.

Два попадания легли прямо в блиндаж, потом перевели огонь на технику. Из трех выстрелов, два легли в трех метрах от МТЛБ-ЗУ, а третьим прямо в "нос" ей попали. Она загорелась и огонь был переведен на БМП, находящуюся в нескольких метрах рядом в закрытой позиции. Видать сепары так самоуверенно себя там чувствовали, что БМП даже не была нормально "спрятана". Ветками закидали немного и все. Ее хорошо видео на фото. Несколько выстрелов легли в двух-четырех метрах от нее, но в саму БМП группа точно "занести" не успела", - добавил Мысягин.

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Воины 54 бригады уничтожили две БМП террористов, отомстив за ранение побратима, - Мысягин 02
Воины 54 бригады уничтожили две БМП террористов, отомстив за ранение побратима, - Мысягин 03
Также украинские воины уничтожили еще одну БМП, выехавшую из соседнего опорного пункта российско-террористичексих войск.

"Группа поквиталась за раненого своего побратима, уничтожив в одном бою две боевые машины сепаратистов... Вся видеофиксация боя в том числе моменты уничтожения, переданы в штаб, для представления бойцов группы к заслуженным боевым наградам и выплаты боевой премии за уничтоженную технику противника", - уточнил Мысягин.

Воины 54 бригады уничтожили две БМП террористов, отомстив за ранение побратима, - Мысягин 04
Воины 54 бригады уничтожили две БМП террористов, отомстив за ранение побратима, - Мысягин 05

Источник: https://censor.net.ua/p3068437
 
   
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Оце діло! Українцям, як повітря, потрібні такі новини. Бережіть себе там, НАШІ Воїни! За Вас, за Вами вся Україна! Воины 54 бригады уничтожили две БМП террористов, отомстив за ранение побратима, - Мысягин - Цензор.НЕТ 1671 Хунта схвалює!
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Жареные буряты поехали в мусорных пакетах домой😁
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Мысягин врёт в 99 случаях из 100. Делите всё на 10.
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Стену Яценюка ещё тогда начинали строить
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Трамп заявил, что верит в потенциал Северной Кореи и Ким Чен Ын с ним согласен.
Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter прокомментировал перспективы своей встречи с главой Северной Кореи Ким чен Ыном. На своей странице в Twitter он отметил, что команда из США уже прибыла в КНДР, чтобы договориться об этой встрече.
«Я искренне верю, что Северная Корея обладает блестящим потенциалом и в один прекрасный день станет великой экономической и финансовой нацией. Ким Чен Ын согласен со мной по этому поводу. Это произойдет!», - добавил Тамп.
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Чому подібні речі не можна робити просто так .а тільки як помсту за пораненого побратима???
Чому подібні новини нагадують"лунней ландшафт " в Дебальцево?
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А як же ж "гнусний шикаладний барига заборонив стріляти"?
Вмходить йуляботи весь час брешуть?
Ай-я-яй...
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да давным давно уже ничего не запрещают . особенно когда абизяны первыми начинают стрелять . но скажу тебе по секрету пацаны иногда и не ждут приглашения Воїни 54-ї бригади знищили дві БМП терористів, помстившись за поранення побратима, - Мисягін - Цензор.НЕТ 17
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ну так выборы через год..а чеж раньше та запрещали?..
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Значить, якби побратима не поранили, то ці дві БМП і далі б собі їздили?
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Хлопці просто превиконали план. Сам подумай - перебють всіх касабів і що будуть далі робити? Візьмуться за мадярів?
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Больше мёртвых сепаров - хороших и разных!
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непогана мотивація на знищення ворожої техніки...
за кожен відірванний палець по одній БМП Воїни 54-ї бригади знищили дві БМП терористів, помстившись за поранення побратима, - Мисягін - Цензор.НЕТ 7270
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Молодцы! Кацапы должны быть только в дохлом виде!
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Месть за побратима,это хорошо,но и того,что лаптёжники припёрлись в Украину достаточно для сурового наказания.
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хорошо поработали . жаль не понятно из чего москалей мутузили
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Хорошо, но все это нужно делать не дожидаясь смерти или ранений наших бойцов.
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Цензор.НЕТФотоОбществоВоины 54 бригады уничтожили две БМП террористов, отомстив за ранение побратима, - Мысягин. ФОТО
 
 
 
 
 
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