 "Цветы продаю и книги. Деньги коплю, потом все покупаю и везу вам на передовую", - волонтер-инвалид из Днепра помогает украинским воинам. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал пользователь Андрей Николаевич, передает Цензор.НЕТ.

"Сказка о неизвестном волонтере. Вчера ребятам на позицию, к которой я прикомандирован, позвонила женщина-волонтер из Днепра и сказала, что едет к нам в Айдар, везет вкусняхи, тельники, кроссовки. Попросила указать дорогу. Я слышал раньше о ней, ребята из первой роты рассказывали о тёте-инвалиде, которая на своих жигулях - ржавой красной копейке едет из Днепра по всей линии фронта, розвозит ребятам вкусняхи и тёплые вещи. Понимая, что на ржавых жигулях она и полдороги не дотянет от Северодонецка в Крымское по разбитой грузовой и гусеничной техникой дороге, было принято решение искать машину, чтобы её встретить. Спасибо Петровичу, и вот мы едем её встречать. По дороге она часто звонит, спрашивает куда дальше ехать. Петрович её корректирует и в ходе разговора выясняется, что у нее не хочет поворачивать руль, а сзади что-то начинает отваливаться. Потом закипела машина. Просим её дальше не ехать, а дождаться нас. Сами 46 км преодолеваем на джипе за 1 час 20мин. Приезжаем. И что я вижу: красная ржавая копейка с желтым значком инвалида под завязку забитая коробками с печеньем, варениками, пирожками, какими-то сумками и одеждой. От такой нагрузки опущеная как спортивный автомобиль. Спереди из под капота что-то течет, сзади пожованое правое колесо, и маленькая женщина ростом чуть выше этой копейки, мило улыбается, увидев нас. Хотя мы и спешили, но перекинуть волонтерку и оставить женщину одну с поломанным автомобилем мы не могли", - рассказал он.

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"Петрович сразу взялся за дело, обошел вокруг её машины, открыл капот, заглянул под днище и сказал: дела - га*но! До Днепра ваша машина не доедет, надо срочно варить то, менять это, делать вот это. Нужна яма, сварочный аппарат и магазин с запчастями. И судьба распорядилась так, что именно в этот день случился праздник, а на следующий день официальный выходной и не найти нам открытой СТО и магазина запчастей. Решили перегрузить все тяжелое в наш автомобиль и попробовать дотянуть до РМЗ находившийся в 17 км от того места, где мы встретились. Сказано-сделано, поехали. Приехав на место уже темным вечером, мы обьяснили всё ребятам и услышали спасительное "NO PROBLEM! Есть сварочный аппарат, выкопана смотровая яма, всё сделаем!" - добавил Андрей Николаевич.

"Тётя-волонтер мотает головой по сторонам.

- А вы уезжаете? Спрашивает она меня.

- Да - говорю. Надо ехать на позиции, сами знаете (и действительно мы спешили, два 200, один 300 за последние сутки, идет война).

И тут я понял, что ей не по себе. Мы привезли её в темное время суток в расположение, где нет ни одного ей знакомого человека, а сейчас уезжаем.

Я сажусь рядом с ней и, пытаясь разрядить обстановку, достаю телефон и показываю ей фотографии.

- Это мой брательник, он тоже волонтер. И кстати, один из лучших волонтеров, помогает армии с самого начала войны. Возит это и вот это.

- Ого! Воскликнула тётя-волонтер, а где он деньги берет?

- Люди помогают, говорю я.

- А мне никто не помогает, я цветы продаю и книги. Деньги коплю, потом всё покупаю и везу вам на передовую. Вот, копила на новую машину, чтобы к вам удобней ездить было, но решила, что вам нужней и потратила всё на волонтерку.

- Как? Удивляюсь я. У Вас же есть страничка в фейсбуке?

- Есть.

- А на странице номер карты для помощи есть?

- Есть.

- И что, никто не скидывает Вам деньги?

- Нет. Сама я в фейсбуке ничего не понимаю, поэтому её ведет другой человек, и этому человеку на карту должна приходить помощь, но никто еще ничего не скидывал.

И тут я подозреваю неладное, что деньги уходят налево. Ведь не может так быть, чтобы совсем никто ничего не сбрасывал на карту.

- Ладно, разберемся", - отметил он.

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"Благо в темноте я встретил Нелю. Обьясняю ситуацию. Неля меня перебивает, говорит - всё поняла. Выделяет тёте-волонтеру комнату, приносит матрац, спальник, растапливает буржуйку.

Неля, уже не первый раз ты меня выручаешь. Проходит мимо наш друг, видит тётю-волонтера и спрашивает: а Вы не из Днепра случайно? На Тополе живете? Я у вас учебники покупал, когда в школе учился. (Вот так номер! Земля квадратная) Мы с ребятами перегрузили всё обратно ей в машину и решили, что будет полной херней, если мы оставим её здесь одну с незнакомыми ей людьми, а сами загрузимся волонтеркой и уедем. Поэтому мы решаем ничего не брать. Прощаемся с тётей-волонтером и мчимся на позиции. По дороге я нахожу её страничку в фейсбуке и понимаю, почему ей никто не скидывает деньги. Её страничку никто не ведет. Последняя публикация за февраль 2017г. А ведь она приезжала к нам осенью на Новолуганское. Почему этот пост называется "Сказка о неизвестном волонтере?" Потому что, сказок не бывает, а таких волонтеров - светлых, бескорыстных тоже практически не бывает. А имя тёте-волонтеру НАТАЛИЯ ПАВЛОВНА. А ведь только вчера с брательником говорили о том, что сейчас некоторые волонтеры кормятся у МО, а волонтерство превратили в ПР и бизнес. Хочу заранее поблагодарить РМЗ, которое на момент выхода этого поста доводит до ума автомобиль Наталии Павловны. Особое спасибо Петровичу и Неле за то, что никогда не отказывают в помощи", - резюмировал Андрей Николаевич.





