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Все про:алкоголь (1331) налоговая милиция (1234) Тернополь (519) фальсификат (266) ГФС (2583)

 Подпольный цех по подделке коньяка и водки известных торговых марок ликвидирован в Тернополе. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Тернопольской области пресекли деятельность подпольного цеха, где производили коньяк и водку, фальсифицированные под известные торговые марки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

Подпольный цех по подделке коньяка и водки известных торговых марок ликвидирован в Тернополе 01
В рамках расследования уголовного производства по ч.1 ст.199 и ч.1 ст. 204 УК Украины установили двоих жителей областного центра, организовавших незаконное производство и сбыт фальсифицированного коньяка, который, к тому же, маркировали поддельными марками акцизного налога.

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Продавали товар покупателям из Львовской и Закарпатской областей, используя в том числе интернет.

Подпольный цех по подделке коньяка и водки известных торговых марок ликвидирован в Тернополе 02
По результатам 5 обысков из незаконного оборота изъято 2,2 тыс. литров коньячной и водочной продукции, разлитой в стеклянную тару, которая оклеена поддельными марками акцизного налога, и тару типа "бэг-ин-бокс", 880 литров спирта, 2035 поддельных марок акцизного налога на водочные изделия и коньячную продукцию, тара и оборудование для производства, а также 2 автомобиля, которыми осуществлялась транспортировка фальсификата.

Общая стоимость изъятых ТМЦ составляет почти 2 млн 190 тыс. грн, из которых подакцизных ТМЦ – 1 млн 590 тыс. грн.

Подпольный цех по подделке коньяка и водки известных торговых марок ликвидирован в Тернополе 03
Подпольный цех по подделке коньяка и водки известных торговых марок ликвидирован в Тернополе 04
Подпольный цех по подделке коньяка и водки известных торговых марок ликвидирован в Тернополе 05

Источник: https://censor.net.ua/p3068433
 
 
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Это пойло поддельное продается во всех торговых точках, включая и супермаркеты. Лучше выгнать свой домашний самогон и быть уверенным, что во здравие пойдет, а не во вред Подпольный цех по подделке коньяка и водку известных торговых марок ликвидирован в Тернополе - Цензор.НЕТ 7032
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Козлы вонючие!
Делайте напитки, но ТОЛЬКО под своей маркой.
За подделку - на кол!
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Все правильно бизнес только для олигархов в нашей стране.
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Сонька, не ленись гнать самогон Підпільний цех з підробки коньяку та горілки відомих торгових марок ліквідовано в Тернополі - Цензор.НЕТ 1766 И запомни, нормальную водку продавали еще в сесере, и то не всю.
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Я давно уже в магазинах пойло не покупаю. Причем никакое, так как у нас подделывают весь алкоголь.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПодпольный цех по подделке коньяка и водки известных торговых марок ликвидирован в Тернополе. ФОТО
 
 
 
 
 
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