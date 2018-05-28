 Подпольный цех по подделке коньяка и водки известных торговых марок ликвидирован в Тернополе. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.



В рамках расследования уголовного производства по ч.1 ст.199 и ч.1 ст. 204 УК Украины установили двоих жителей областного центра, организовавших незаконное производство и сбыт фальсифицированного коньяка, который, к тому же, маркировали поддельными марками акцизного налога.

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Продавали товар покупателям из Львовской и Закарпатской областей, используя в том числе интернет.



По результатам 5 обысков из незаконного оборота изъято 2,2 тыс. литров коньячной и водочной продукции, разлитой в стеклянную тару, которая оклеена поддельными марками акцизного налога, и тару типа "бэг-ин-бокс", 880 литров спирта, 2035 поддельных марок акцизного налога на водочные изделия и коньячную продукцию, тара и оборудование для производства, а также 2 автомобиля, которыми осуществлялась транспортировка фальсификата.

Общая стоимость изъятых ТМЦ составляет почти 2 млн 190 тыс. грн, из которых подакцизных ТМЦ – 1 млн 590 тыс. грн.





