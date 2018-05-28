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 С погибшим добровольцем из УДА Иваном Жуковым простились в г.Дубно. ФОТОрепортаж

Украинский воин из Украинской добровольческой армии (УДА) Иван Жуков погиб ночью 24 мая на Донбассе в результате боевого столкновения с противником.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 28 мая, в городе Дубно Ривненской области состоялось прощание с Иваном Всеволодовичем Жуковым (позывной Жук), добровольцем отдельного воздушно-пехотного отряда Украинской добровольческой Армии, погибшим в ночь с 23 на 24 октября в Донецкой области в результате боевого столкновения с противником.

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Иван Жуков родился в 1968 году. По состоянию здоровья в армии не служил, но в январе 2015 г. ушел на фронт добровольцем, воевал в Песках в составе 3-й штурмовой роты 5-го отдельного батальона ДУК ПС, в дальнейшем - в УДА.

С погибшим добровольцем из УДА Иваном Жуковым простились в г.Дубно 01

Украинский воин-доброволец  Иван Жуков

С погибшим добровольцем из УДА Иваном Жуковым простились в г.Дубно 02
С погибшим добровольцем из УДА Иваном Жуковым простились в г.Дубно 03
С погибшим добровольцем из УДА Иваном Жуковым простились в г.Дубно 04
С погибшим добровольцем из УДА Иваном Жуковым простились в г.Дубно 05
С погибшим добровольцем из УДА Иваном Жуковым простились в г.Дубно 06
С погибшим добровольцем из УДА Иваном Жуковым простились в г.Дубно 07
С погибшим добровольцем из УДА Иваном Жуковым простились в г.Дубно 08
С погибшим добровольцем из УДА Иваном Жуковым простились в г.Дубно 09
С погибшим добровольцем из УДА Иваном Жуковым простились в г.Дубно 10
С погибшим добровольцем из УДА Иваном Жуковым простились в г.Дубно 11
С погибшим добровольцем из УДА Иваном Жуковым простились в г.Дубно 12
С погибшим добровольцем из УДА Иваном Жуковым простились в г.Дубно 13
С погибшим добровольцем из УДА Иваном Жуковым простились в г.Дубно 14
С погибшим добровольцем из УДА Иваном Жуковым простились в г.Дубно 15
С погибшим добровольцем из УДА Иваном Жуковым простились в г.Дубно 16
С погибшим добровольцем из УДА Иваном Жуковым простились в г.Дубно 17
С погибшим добровольцем из УДА Иваном Жуковым простились в г.Дубно 18
С погибшим добровольцем из УДА Иваном Жуковым простились в г.Дубно 19
С погибшим добровольцем из УДА Иваном Жуковым простились в г.Дубно 20
С погибшим добровольцем из УДА Иваном Жуковым простились в г.Дубно 21
С погибшим добровольцем из УДА Иваном Жуковым простились в г.Дубно 22
С погибшим добровольцем из УДА Иваном Жуковым простились в г.Дубно 23
С погибшим добровольцем из УДА Иваном Жуковым простились в г.Дубно 24

Фото: 03656.com.ua.

Источник: https://censor.net.ua/p3068425
 
 
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Цензор.НЕТФотоОбществоС погибшим добровольцем из УДА Иваном Жуковым простились в г.Дубно. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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