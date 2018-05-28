 С погибшим добровольцем из УДА Иваном Жуковым простились в г.Дубно. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 28 мая, в городе Дубно Ривненской области состоялось прощание с Иваном Всеволодовичем Жуковым (позывной Жук), добровольцем отдельного воздушно-пехотного отряда Украинской добровольческой Армии, погибшим в ночь с 23 на 24 октября в Донецкой области в результате боевого столкновения с противником.

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Иван Жуков родился в 1968 году. По состоянию здоровья в армии не служил, но в январе 2015 г. ушел на фронт добровольцем, воевал в Песках в составе 3-й штурмовой роты 5-го отдельного батальона ДУК ПС, в дальнейшем - в УДА.

Украинский воин-доброволец Иван Жуков



















































Фото: 03656.com.ua.