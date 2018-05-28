 Госкосмос подписал соглашение с Еврокомиссией о доступе к данным спутников в рамках программы Copernicus. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного космического агентства Украины.

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Церемония подписания Соглашения состоялась 25 мая в рамках визита делегации Агентства во главе с председателем Павлом Дегтяренко в Брюссель.





Как отмечается, заключение Соглашения будет способствовать налаживанию тесного сотрудничества между Украиной и ЕС в сфере дистанционного зондирования Земли и обеспечит реализацию положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.



Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили дальнейшие шаги сотрудничества в рамках реализации Соглашения. По результатам переговоров была достигнута договоренность о проведении в Киеве Информационного дня программы "Copernicus" для потенциальных потребителей относительно возможностей использования данных спутников "Sentinel".

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