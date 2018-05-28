 Госкосмос подписал соглашение с Еврокомиссией о доступе к данным спутников в рамках программы Copernicus. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного космического агентства Украины.
Церемония подписания Соглашения состоялась 25 мая в рамках визита делегации Агентства во главе с председателем Павлом Дегтяренко в Брюссель.
Как отмечается, заключение Соглашения будет способствовать налаживанию тесного сотрудничества между Украиной и ЕС в сфере дистанционного зондирования Земли и обеспечит реализацию положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили дальнейшие шаги сотрудничества в рамках реализации Соглашения. По результатам переговоров была достигнута договоренность о проведении в Киеве Информационного дня программы "Copernicus" для потенциальных потребителей относительно возможностей использования данных спутников "Sentinel".
Хоть какая-то польза от ЕС.