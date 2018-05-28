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Все про:Бельгия (212) космос (553) Госкосмос (29) Дегтяренко Павел (6)

 Госкосмос подписал соглашение с Еврокомиссией о доступе к данным спутников в рамках программы Copernicus. ФОТО

Государственное космическое агентство Украины и Европейская Комиссия подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере доступа к данным и использования данных спутников "Sentinel" программы "Copernicus".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного космического агентства Украины.

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Церемония подписания Соглашения состоялась 25 мая в рамках визита делегации Агентства во главе с председателем Павлом Дегтяренко в Брюссель.

Госкосмос подписал соглашение с Еврокомиссией о доступе к данным спутников в рамках программы Copernicus 01

Как отмечается, заключение Соглашения будет способствовать налаживанию тесного сотрудничества между Украиной и ЕС в сфере дистанционного зондирования Земли и обеспечит реализацию положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили дальнейшие шаги сотрудничества в рамках реализации Соглашения. По результатам переговоров была достигнута договоренность о проведении в Киеве Информационного дня программы "Copernicus" для потенциальных потребителей относительно возможностей использования данных спутников "Sentinel".

Госкосмос подписал соглашение с Еврокомиссией о доступе к данным спутников в рамках программы Copernicus 02

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Источник: https://censor.net.ua/p3068415
 
 
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Зрада зрадная...
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А раньше сами запускали и ракеты и космонавтов
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Госкосмос подписал соглашение с Еврокомиссией о доступе к данным спутников в рамках программы Copernicus.

Хоть какая-то польза от ЕС.
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Цензор.НЕТФотоОбществоГоскосмос подписал соглашение с Еврокомиссией о доступе к данным спутников в рамках программы Copernicus. ФОТО
 
 
 
 
 
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