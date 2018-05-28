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 Кортеж с телом погибшего на Донбассе воина "Альфы" Руслана Муляра встретили в Тернополе. ФОТОрепортаж

Подполковник Руслан Муляр погиб в результате артобстрела со стороны наемников РФ на Луганщине во время выполнения боевого задания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Около полуночи вблизи Збаражского КП жители Тернополя встретили тело трагически погибшего на Донбассе подполковника СБУ Руслана Муляра.

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Накануне во время выполнения боевого задания Руслан вместе с боевыми побратимами из ЦСО "А" попал под артиллерийский обстрел. Погибли двое военнослужащих "Альфы", еще один был тяжело ранен.

Несмотря на поздний час, друзья, коллеги, ветераны АТО, волонтеры, активисты общественных объединений и просто неравнодушные жители Тернополя пришли встретить Героя и отдать ему последние почести.

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"Припав на колено, жители Тернополя под руководством святых отцов помолились за душу офицера спецслужбы, который отдал свою жизнь за мирное будущее независимой Украины", - сообщили в УСБУ в Тернопольской области.

Кортеж с телом погибшего на Донбассе воина Альфы Руслана Муляра встретили в Тернополе 01
Кортеж с телом погибшего на Донбассе воина Альфы Руслана Муляра встретили в Тернополе 02
Кортеж с телом погибшего на Донбассе воина Альфы Руслана Муляра встретили в Тернополе 03
Кортеж с телом погибшего на Донбассе воина Альфы Руслана Муляра встретили в Тернополе 04
Кортеж с телом погибшего на Донбассе воина Альфы Руслана Муляра встретили в Тернополе 05
Кортеж с телом погибшего на Донбассе воина Альфы Руслана Муляра встретили в Тернополе 06
Кортеж с телом погибшего на Донбассе воина Альфы Руслана Муляра встретили в Тернополе 07
Кортеж с телом погибшего на Донбассе воина Альфы Руслана Муляра встретили в Тернополе 08

Источник: https://censor.net.ua/p3068411
 
   
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Цензор.НЕТФотоОбществоКортеж с телом погибшего на Донбассе воина "Альфы" Руслана Муляра встретили в Тернополе. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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