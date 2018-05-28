 Кортеж с телом погибшего на Донбассе воина "Альфы" Руслана Муляра встретили в Тернополе. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Около полуночи вблизи Збаражского КП жители Тернополя встретили тело трагически погибшего на Донбассе подполковника СБУ Руслана Муляра.

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Накануне во время выполнения боевого задания Руслан вместе с боевыми побратимами из ЦСО "А" попал под артиллерийский обстрел. Погибли двое военнослужащих "Альфы", еще один был тяжело ранен.

Несмотря на поздний час, друзья, коллеги, ветераны АТО, волонтеры, активисты общественных объединений и просто неравнодушные жители Тернополя пришли встретить Героя и отдать ему последние почести.

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"Припав на колено, жители Тернополя под руководством святых отцов помолились за душу офицера спецслужбы, который отдал свою жизнь за мирное будущее независимой Украины", - сообщили в УСБУ в Тернопольской области.















