 Кортеж с телом погибшего на Донбассе воина "Альфы" Руслана Муляра встретили в Тернополе. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Около полуночи вблизи Збаражского КП жители Тернополя встретили тело трагически погибшего на Донбассе подполковника СБУ Руслана Муляра.
Накануне во время выполнения боевого задания Руслан вместе с боевыми побратимами из ЦСО "А" попал под артиллерийский обстрел. Погибли двое военнослужащих "Альфы", еще один был тяжело ранен.
Несмотря на поздний час, друзья, коллеги, ветераны АТО, волонтеры, активисты общественных объединений и просто неравнодушные жители Тернополя пришли встретить Героя и отдать ему последние почести.
"Припав на колено, жители Тернополя под руководством святых отцов помолились за душу офицера спецслужбы, который отдал свою жизнь за мирное будущее независимой Украины", - сообщили в УСБУ в Тернопольской области.