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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:задержание (4969) минирование (663) Нацполиция (7495)

 Столичные оперативники в течение часа задержали мужчину, который "заминировал" церковь ради развлечения, - Нацполиция. ФОТО

28-летний уроженец Сумской области "заминировал" церковь в Киеве ради развлечения. После того, как злоумышленник сообщил о заложенной взрывчатке, он наблюдал за работой полиции. Теперь "минеру" грозит до шести лет лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Украины.

Сообщается, что вчера в полицию поступило сообщение о том, что на улице Шумского в Днепровском районе столицы заминировано помещения церкви. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники и спасатели. После проверки опасных предметов обнаружено не было.

Как рассказал начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин, во время тщательного осмотра объекта и прилегающей к нему территории в течение часа оперативники задержали "минера".

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"Им оказался 28-летний уроженец Сумской области, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Во время общения злоумышленник рассказал, что сообщил о заминировании ради развлечения", - отметил Кузьмин.

Столичные оперативники в течение часа задержали мужчину, который заминировал церковь ради развлечения, - Нацполиция 01
Фото: пресс-служба Нацполиции

По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

"Полицейские задержали правонарушителя в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы ", - сообщил Александр Кузьмин.

Источник: https://censor.net.ua/p3068406
 
   
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Настоящее разалечение притырок получит за гратами !!
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Все.Нагулявся "уроженец Сумской области" по Києву. Столичні оперативники упродовж години затримали чоловіка, який "замінував" церкву заради розваги, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5795 Тепер попаде в більш звичне середовище на цілих шість років. З такими "жартівниками" не граються в умовні покарання.
Номінант на премію Дарвіна,я вважаю. Столичні оперативники упродовж години затримали чоловіка, який "замінував" церкву заради розваги, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5795
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Якщо церква МП, то атпустіть і винести подяку.
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В Україні немає церков МП Усі церкви -українські.Тільки деякі тимчасово окуповані.московітськими попами.То їх звична практика-захоплювати українські святині та собі присвоювати чи приписувати. Столичні оперативники упродовж години затримали чоловіка, який "замінував" церкву заради розваги, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9528
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Три дні тому сумчанин спалив два українських прапора у львівський області, і аргументував що хоче на расію, щось страшне..
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Не плохо бы в статью закона внести что после отсидки таких кадров необходимо депортировать на территорию с подобным социально культурным уровнем развития. Дабы эти представители человекопохожих более комфортно себя чувствовали на родной ментально территории. Забота о братьях наших меньших заключается в освобождении живых существ из мучительного навязанного плена человеческого социума с последующим переселением их в родную для них среду - тайга закон медведь хозяин. Столичні оперативники упродовж години затримали чоловіка, який "замінував" церкву заради розваги, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2658
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСтоличные оперативники в течение часа задержали мужчину, который "заминировал" церковь ради развлечения, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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