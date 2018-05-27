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 Украинка Варинская завоевала три "золота" на этапе Гран-при по спортивной гимнастике в Хорватии. ФОТО

Украинская спортсменка Диана Варинская завоевала три золотых медали на этапе Гран-при по спортивной гимнастике в Хорватии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Национального олимпийского комитета в Фейсбук.

Украинка Варинская завоевала три золота на этапе Гран-при по спортивной гимнастике в Хорватии 01

Украинка была лучшей в упражнениях на брусьях, вольных упражнениях и упражнениях на бревне.

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Источник: https://censor.net.ua/p3068384
 
   
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Дай Тобi Боже, красуня, сили та натхнення!
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А Пєтюнчик уже поздравив?
Він таких нагод не пропускає.
Значить, завтра буде очєрєдной приступ мармеладної ейфорії.
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Цензор.НЕТФотоСпортУкраинка Варинская завоевала три "золота" на этапе Гран-при по спортивной гимнастике в Хорватии. ФОТО
 
 
 
 
 
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