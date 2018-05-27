 Украинка Варинская завоевала три "золота" на этапе Гран-при по спортивной гимнастике в Хорватии. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Национального олимпийского комитета в Фейсбук.
Украинка была лучшей в упражнениях на брусьях, вольных упражнениях и упражнениях на бревне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Национального олимпийского комитета в Фейсбук.
Украинка была лучшей в упражнениях на брусьях, вольных упражнениях и упражнениях на бревне.
https://www.obozrevatel.com/sport/tennis/ukrainka-sovershila-grandioznuyu-sensatsiyu-na-roland-garros.htm
Він таких нагод не пропускає.
Значить, завтра буде очєрєдной приступ мармеладної ейфорії.