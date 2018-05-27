 Украинка Варинская завоевала три "золота" на этапе Гран-при по спортивной гимнастике в Хорватии. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Национального олимпийского комитета в Фейсбук.

Украинка была лучшей в упражнениях на брусьях, вольных упражнениях и упражнениях на бревне.

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