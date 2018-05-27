 Двое пенсионеров погибли в ДТП на Ривненщине, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на автодороге "Киев-Чоп" вблизи Дубно поступило в полицию сегодня, 27 мая, в 15:30.

По предварительной информации водитель автомобиля "Москвич", 66-летний житель села Зеленое, не учел дорожной обстановки и, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении внедорожнику Range Rover, который двигался в направлении Львова.

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В результате столкновения от полученных травм на месте происшествия погибла 66-летняя пассажирка легковушки. Несмотря на принятые реанимационные мероприятия жизнь водителю, которого доставили в больницу, спасти не удалось. 31-летний водитель внедорожника, гражданин Франции, и трое пассажиров не пострадали.

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По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевших, в полиции начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.