 На открытии международного кинофестиваля "Молодость" требовали от России освободить Сенцова. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

На входе на мероприятие гостям раздавали листовки с надписью "Free Sentsov". Во время церемонии на сцену с речью вышел вице-премьер Павел Розенко, который напомнил о судьбе украинского режиссера.

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Присутствующие в зале встали и подняли листовки в знак поддержки Сенцова, который голодает по состоянию на 27 мая уже две недели, и скандировали "Освободить Сенцова!".





Ведущие мероприятия Вячеслав Довженко и Антонина Ноябрева призвали гостей и послов стран, которые присутствуют, способствовать освобождению Сенцова и других украинских заключенных в России.

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Напоминаем, 27 мая в Киеве стартовал 47-й Международный кинофестиваль "Молодость".

Украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям в подготовке терактов – Сенцов к 20, Кольченко к 10 годам лишения свободы.

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.