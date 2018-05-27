 Гройсман и премьер Болгарии Борисов почтили в Киеве память болгарского "праведника народов мира" Пешева. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вместе с Премьером Болгарии чтим память его выдающегося соотечественника - Димитра Пешева. В годы Второй мировой он не только открыто выступил против фашизма, но и спас жизнь тысячам евреев Болгарии. За свои политические взгляды он и сам понес жесткое наказание, но выстоял, не покорился тоталитарной машине, за что получил награду "Праведника народов мира", - написал Гройсман на своей странице в Фейсбук.

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Димитр Пешев, вице-спикер парламента Болгарии, юрист и общественный деятель в годы Второй мировой войны, выступил против расизма, коммунизма и фашизма. Благодаря его самоотверженной работе спасли более 40 тысяч болгарских евреев от уничтожения в нацистских лагерях. В Киеве в его честь назван сквер между улицами Жилянская, Короленковская и Тарасовская.

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