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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Болгария (314) евреи (236) Гройсман (4068)

 Гройсман и премьер Болгарии Борисов почтили в Киеве память болгарского "праведника народов мира" Пешева. ФОТО

Премьер-министры Украины и Болгарии Владимир Гройсман и Бойко Борисов сегодня в Киеве почтили память Димитра Пешева, который во времена Второй мировой войны был в Болгарии инициатором спасения евреев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Гройсман и премьер Болгарии Борисов почтили в Киеве память болгарского праведника народов мира Пешева 01

"Вместе с Премьером Болгарии чтим память его выдающегося соотечественника - Димитра Пешева. В годы Второй мировой он не только открыто выступил против фашизма, но и спас жизнь тысячам евреев Болгарии. За свои политические взгляды он и сам понес жесткое наказание, но выстоял, не покорился тоталитарной машине, за что получил награду "Праведника народов мира", - написал Гройсман на своей странице в Фейсбук.

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Гройсман и премьер Болгарии Борисов почтили в Киеве память болгарского праведника народов мира Пешева 02

Димитр Пешев, вице-спикер парламента Болгарии, юрист и общественный деятель в годы Второй мировой войны, выступил против расизма, коммунизма и фашизма. Благодаря его самоотверженной работе спасли более 40 тысяч болгарских евреев от уничтожения в нацистских лагерях. В Киеве в его честь назван сквер между улицами Жилянская, Короленковская и Тарасовская.

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Источник: https://censor.net.ua/p3068374
 
 
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всё эти ещё второи мировой живёт, может пора уже проснутся, на улице 2018. как не встреча, так о воине - а жить и развиватся когда будите идрену.....
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цей репертуарчик вже давно нафталіном пробздівся
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Нё понятно ничёго. Почёму, интёрёсно?
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Он в Киеве чи в Україні Гройсмєна рятував?
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Праведники - не хто рятував євреїв, котрі не хотіли їхати у Ізраїль, і євреї Вермахта їх вишуковували. Праведники - хто боровся з нацизмом-сатанизмом. А він у світі один. Ізраїльський.
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Коли українці будуть нищити сьогоднішніх мерзотників, бо заслужили такої кари, яка і не існує, то думаю, що "праведників" не буде.
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От якби самі болгари не слухали російського телебачення і розуміли все про росіян...
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РАБссию смотрят только идиоты в самой РАБссии,верят исключительно в Ящик Мавзолейный... Гройсман и премьер Болгарии Борисов почтили в Киеве память болгарского "праведника народов мира" Пешева - Цензор.НЕТ 50
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а почему не почтили память Героев Небесной Сотни или жертв Голодомора?
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Хочете, аби ті, хто розстріляв Небесну сотню і проліз на їхній крові у владу - тепер вшановували пам'ять ними вбитих? Хочете, аби нащадки тих, хто страшною смертю замордував мільйони українців - вшановували пам'ять жертв?
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Тільки годину тому розмовляв з друзями, що в тому році були в Болгарії. Вони тепер летять у Єгипет, бо сказали, що болгари теж кацапи.
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Молодцы(иудеи) - весь мир облизывает и трясется перед ними.
Где-то писало что мол если Израиль будет гибнуть - есть планы "раскидать" по миру ракеты ядерные(зачем мир без Израиля?)). В принципе верю. Несколько тысяч лет повторять об "избранности" своей полезно для ЧСВ))
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Може, варто було б згадати, що Болгарія у ІІ світовій війні була союзником нацистської Німеччини і воювала проти СРСР? Цікаво, а чому цей жирний болгар не поклав квітів до Монумента Перемоги над нацизмом (і його холуями)? А те, що мільйони Українців воювали і склали голови у тій війні, врятувавши всіх євреїв від тотального знищення - то х-ня?
По боягузству і продажності болгар не поступається цигану. А по хитрості і підлості трохи не дотягує до єврея (мізків маловато...)
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГройсман и премьер Болгарии Борисов почтили в Киеве память болгарского "праведника народов мира" Пешева. ФОТО
 
 
 
 
 
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