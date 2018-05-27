 Пляжи и базы отдыха Кирилловки затоплены из-за шторма на Азовском море. ФОТОрепортаж

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание РИА "Мелитополь", отдыхающие, приехавшие в Кирилловку на длинные выходные, жалуются, что выйти на пляж невозможно из-за сильного ветра. Кроме того, вода скрыла под собой значительную часть побережья.

Пляжи и базы отдыха в Кирилловке Запорожской области затопило из-за того, что береговую линию вовремя не засыпали песком, пояснил в комментарии Громадському радіо начальник Приазовского национального парка Дмитрий Воловик.

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По его словам, на днях в поселке был сильный ветер - 25-30 м/с. "Нами три-четыре года делаются наблюдения о том, что береговая кромка смывается. Это явление характерно для всего северного побережья Азовского моря, потому что превалирует восточный ветер и постоянно смывает", - объясняет Воловик. По его словам, на территории нацпарка есть устье, которое соединяет Азовское море и Молочный лиман, и фактически является песколовкой - песок перемещается во время шторма и постоянно его забивает.

"Мы не реже двух раз в год его чистим. Из-за этого у нас накопилось большое количество песка. В середине мая на совещании в Кирилловском поселковом совете мы предложили базам отдыха, детским пионерский лагерям, в которых смыло пляжи, такое природоохранное мероприятие - предоставить им необходимое количество этого песка, чтобы они отсыпали себе пляжи", - говорит начальник Приазовского национального парка.

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По его словам, нацпарк вместе с властью Кирилловки и правоохранителями разработали план природоохранных мероприятий. Нацпарк делает отгрузку песка и контролирует, чтобы его высыпали на пляже. "Если этот песок переместить на пляжи, то, соответственно, первый удар стихии будет именно на пляжи", - пояснил Дмитрий Воловик. Он отметил, что уже отсыпали песок на пляжи на базах отдыха "Горняк" и "Дикарь". Еще семь заявок на отсыпку песка на пляжи нацпарк получил от детских лагерей. Никто соглашений с нацпарком по отсыпке песка на пляжи не заключал. "Если отсыпается песок на пляж, то будет смываться береговая линия, а не пляж", - отметил начальник Приазовского национального парка Дмитрий Воловик.

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