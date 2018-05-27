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Все про:Азовское море (133) пляж (147) СМИ (3061) шторм (95) Запорожская область (560)

 Пляжи и базы отдыха Кирилловки затоплены из-за шторма на Азовском море. ФОТОрепортаж

Еще в пятницу в курортном поселке в Запорожской области начался шторм, который до сих пор не утих. Вода стоит на многих базах отдыха.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание РИА "Мелитополь", отдыхающие, приехавшие в Кирилловку на длинные выходные, жалуются, что выйти на пляж невозможно из-за сильного ветра. Кроме того, вода скрыла под собой значительную часть побережья.

Пляжи и базы отдыха в Кирилловке Запорожской области затопило из-за того, что береговую линию вовремя не засыпали песком, пояснил в комментарии Громадському радіо начальник Приазовского национального парка Дмитрий Воловик.

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По его словам, на днях в поселке был сильный ветер - 25-30 м/с. "Нами три-четыре года делаются наблюдения о том, что береговая кромка смывается. Это явление характерно для всего северного побережья Азовского моря, потому что превалирует восточный ветер и постоянно смывает", - объясняет Воловик. По его словам, на территории нацпарка есть устье, которое соединяет Азовское море и Молочный лиман, и фактически является песколовкой - песок перемещается во время шторма и постоянно его забивает.

"Мы не реже двух раз в год его чистим. Из-за этого у нас накопилось большое количество песка. В середине мая на совещании в Кирилловском поселковом совете мы предложили базам отдыха, детским пионерский лагерям, в которых смыло пляжи, такое природоохранное мероприятие - предоставить им необходимое количество этого песка, чтобы они отсыпали себе пляжи", - говорит начальник Приазовского национального парка.

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По его словам, нацпарк вместе с властью Кирилловки и правоохранителями разработали план природоохранных мероприятий. Нацпарк делает отгрузку песка и контролирует, чтобы его высыпали на пляже. "Если этот песок переместить на пляжи, то, соответственно, первый удар стихии будет именно на пляжи", - пояснил Дмитрий Воловик. Он отметил, что уже отсыпали песок на пляжи на базах отдыха "Горняк" и "Дикарь". Еще семь заявок на отсыпку песка на пляжи нацпарк получил от детских лагерей. Никто соглашений с нацпарком по отсыпке песка на пляжи не заключал. "Если отсыпается песок на пляж, то будет смываться береговая линия, а не пляж", - отметил начальник Приазовского национального парка Дмитрий Воловик.

Пляжи и базы отдыха Кирилловки затоплены из-за шторма на Азовском море 01

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Пляжи и базы отдыха Кирилловки затоплены из-за шторма на Азовском море 02
Пляжи и базы отдыха Кирилловки затоплены из-за шторма на Азовском море 03
Пляжи и базы отдыха Кирилловки затоплены из-за шторма на Азовском море 04
Пляжи и базы отдыха Кирилловки затоплены из-за шторма на Азовском море 05

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Пляжи и базы отдыха Кирилловки затоплены из-за шторма на Азовском море 06
Пляжи и базы отдыха Кирилловки затоплены из-за шторма на Азовском море 07

Источник: https://censor.net.ua/p3068370
 
 
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Кириловка-кириловка...... 4 чел на 7 дней 21 000 грн или Кемер за 26 000грн.
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По сравнению с Мальдивами так по-божески
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Ну а как же совковый сервис,чтоб молодость вспомнить.
Горы бычков в прибое,и я говорю не о рыбе))Это дорогого стоит.
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Постоянно ,что то им мешает усилить защиту...Из года в год.А между тем,все гавно с канализух и уборных с мусором разнесет по всему морю. Отсюда вам и палочки и кусалочки. Порохоботы не любят когда я критикую бесхозяйственность. Ну,а в гавне купаться ,вы любите ? ))
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В каких Сочах,балбес ? Я из Донецка. Ездил всегда только в Крым. Такие забегаловки типа как Бердянск,Кириловка - на дух не переношу. Не стоит оно того за такой километраж. Лучше уже немного проехать и уже в нормальном море покупаться. Правда, это было до войны..
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Ты уже перестал себя лайкать после того, как понял, что починили список лайкнувших, непорохобот? Похвально. Пляжи и базы отдыха Кирилловки затоплены из-за шторма на Азовском море - Цензор.НЕТ 8198
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Подивися хто мені внизу лайк поставив і зверни увагу на комент.
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Да,вы порохоботы это уже пронюхали )) Команда.За мои деньги еще и мешающие улучшать жить в стране.Гавнюки сраные.
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а где самолайк херманец...?\это даже не вопрос...)))\
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Алкотрэш в этом году отменяется.
Кириловка не нужна,там быдлосервис,местные-говнари до одного.
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ІтітьКалатіть..Піднімуть ціну на повітря..
😛
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Ну, теперь Крымский мост накроется. Патриоты обещали что он простоит до первого шторма.
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Все из-за керченского моста. Вода не успевает в Черное море уходить.
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Тоже думал,что когда святоруссы поедут по мосту,то обёртками и бутылками пролив закидают.Тогда Кириловка утонет,а скажут глобальное потепление виновато.
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Ну звичайно. Лоліта ж на Мальдівах відпочинок. І це в той час коли підлога країни знаходити за тире зубожіння!
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...поехал сегодня с утра на север от Нюрнберга -- вдоль речки Пегниц... -- от в такие дебри и чащи заехал...


Народ на городских пляжах шашлыки жарит!!! -- спасу нет... -- токо за 12 км. запах пропал и слюни у меня перестали течь на передние тормоза...

Отдохнул трошки... ...покупался, позагорал, пивка попил... ХАРАШО! *)
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чтобы пива выпить нужно за 12 км. выезжать? в чем прикол?
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Сам обожнюю в диких місцях, подалі від бикоти усілякої. Ні в якому разі нікого не ображаю. але; треба бачити ті місці, після їхнього "відпочинку".
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Тю, то таке трапляється раз на 5-7 років. В нас, в Коблево теж було позаливало. Нічого, витримали.
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на азове это часто бывает. Берег пологий и перекат волн. А ветер легко нагоняет волну довольно сильную. Часто и Бирючий так отрезается, но это не на долго. Солнце выйдет и через пару дней все будет сухо и красиво.
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