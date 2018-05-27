 Нашелся иностранный болельщик, которого разыскивали киевские полицейские. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Нацполиции.

Об исчезновении мужчины, который прибыл в Киев на финал Лиги чемпионов из Норвегии, сегодня сообщили его друзья. В Печерском управления полиции зарегистрировали материал в Журнал единого учета заявлений и сообщений. Ориентирование на его розыск передали всем патрулям, которые несут службу в столице.

Впоследствии в дежурную часть позвонил киевлянин и сказал, что недалеко от станции метро "Кловская" он обнаружил нетрезвого иностранца. Чтобы с гостем столицы ничего не случилось, мужчина забрал его домой.

Прибывший на место патруль доставил разыскиваемого в Печерское управление полиции. Сейчас с ним общаются полицейские.

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