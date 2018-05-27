 Нашелся иностранный болельщик, которого разыскивали киевские полицейские. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Нацполиции.
Об исчезновении мужчины, который прибыл в Киев на финал Лиги чемпионов из Норвегии, сегодня сообщили его друзья. В Печерском управления полиции зарегистрировали материал в Журнал единого учета заявлений и сообщений. Ориентирование на его розыск передали всем патрулям, которые несут службу в столице.
Впоследствии в дежурную часть позвонил киевлянин и сказал, что недалеко от станции метро "Кловская" он обнаружил нетрезвого иностранца. Чтобы с гостем столицы ничего не случилось, мужчина забрал его домой.
Прибывший на место патруль доставил разыскиваемого в Печерское управление полиции. Сейчас с ним общаются полицейские.
вот чтоб поняли разницу в цене, грубо считая с евро 1:10, один евро суда туда не важно, кстати, на алкоголь полный монопол, (крепкие где то с 30 евро за бутиль)
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😁
Несчастный случай на
производствеотдыхе.
це дебил бл.......
- помню, в юности, бывало, ведро пива как не фиг делать выпивал,
а теперь вот только полведра могу...
- что, здоровье совсем слабенькое стало?
- неа, морда-лица дальше середины не пролазит!
Земляку респект за небайдужiсть!
- Опять нажрался! Ну как же так! Ты же обещал...
Вот вчера... пришел трезвый... я так была счастлива!!!
- Хмм.. Все бабы дуры...А сегодня моя очередь... быть счастливым !!!
🤣
С таким дармовым пойлом...
Как-то в Дрнецк приехали шотландцы болеть за Селтик.
Болели неделю.