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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:болельщики (254) Лига чемпионов (195) Нацполиция (7484)

 Нашелся иностранный болельщик, которого разыскивали киевские полицейские. ФОТО

Мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения обнаружил житель столицы. Он забрал иностранца домой, чтобы тот пришел в себя и сообщил о происшествии правоохранителям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Нацполиции.

Об исчезновении мужчины, который прибыл в Киев на финал Лиги чемпионов из Норвегии, сегодня сообщили его друзья. В Печерском управления полиции зарегистрировали материал в Журнал единого учета заявлений и сообщений. Ориентирование на его розыск передали всем патрулям, которые несут службу в столице.

Впоследствии в дежурную часть позвонил киевлянин и сказал, что недалеко от станции метро "Кловская" он обнаружил нетрезвого иностранца. Чтобы с гостем столицы ничего не случилось, мужчина забрал его домой.

Прибывший на место патруль доставил разыскиваемого в Печерское управление полиции. Сейчас с ним общаются полицейские.

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Нашелся иностранный болельщик, которого разыскивали киевские полицейские 01

Источник: https://censor.net.ua/p3068364
 
 
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А я за нашого киянина гордий. Забрав додому, привів до тями, бабла не здер... За такими майбутнє!
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И даже не обоссался. вот что значит "культура"
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Сердобольный киевлянин, респект таким парням.
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Евро забрали гривну оставили? На билеты домой?
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Это стоило ехать в Киев, чтобы так нажраться. Нашелся иностранный болельщик, которого разыскивали киевские полицейские - Цензор.НЕТ 1007
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дома уже скучно бухать, нужны новые горизонты.
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у них в Норвегии бутылка водки 40 баксов..... так что стоило Нашелся иностранный болельщик, которого разыскивали киевские полицейские - Цензор.НЕТ 8618
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Із Норвегії? Я же казав, що пиво,горілка і ковбаса дешевша в Україні Нашелся иностранный болельщик, которого разыскивали киевские полицейские - Цензор.НЕТ 7712
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ну тут ты 110% прав.

вот чтоб поняли разницу в цене, грубо считая с евро 1:10, один евро суда туда не важно, кстати, на алкоголь полный монопол, (крепкие где то с 30 евро за бутиль)

https://www.vinmonopolet.no/search?sort=relevance&q=%3Aname-asc%3AvisibleInSearch%3Atrue%3AmainCategory%3Abrennevin&searchType=#
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В Верховнійт Зраді їх хоч греблю гати!
😁
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Тут надо осторожно, а не то - будет реально блеать...
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если норвежец увидев что алкоголь даром, то немношко перепил, плюс тепло - вот и результат.
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так він в синяках і шорти в крові, - по ходу гопніки мелочішку витрусили
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Вот к чему приводит "сухой закон" Нашелся иностранный болельщик, которого разыскивали киевские полицейские - Цензор.НЕТ 1962 Дорвался парниша до дешевой выпивки
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Затем, на развалинах часовни...
Нашелся иностранный болельщик, которого разыскивали киевские полицейские - Цензор.НЕТ 4002

Несчастный случай на производстве отдыхе.
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Якби ви написали "Може його накормити треба", - ви б мені більше сподобались.)
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главное не отправьте его в членинград, как женю лукашина
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нажрасля как я в молодисти
це дебил бл.......
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*** это анекдот... если что!
- помню, в юности, бывало, ведро пива как не фиг делать выпивал,
а теперь вот только полведра могу...
- что, здоровье совсем слабенькое стало?
- неа, морда-лица дальше середины не пролазит!
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це норвежский дебил бл..........................
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Ну норм чо...
Земляку респект за небайдужiсть!
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Обратите внимание как сидит ))) Сразу видно ,что полиция своих граждан у них просто так не лупят. И на колени не ставят.Браво. Да наши менты и побоятся тронуть его. Нужно больше приездов иностранцев к нам. Чтобы рассказывали как должно быть с демократией.
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А Труханов острів "прочесували"? (Там повинно бути декілька шведів, що прибились "по старій пам"яті"!) Нашелся иностранный болельщик, которого разыскивали киевские полицейские - Цензор.НЕТ 7266
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Там повинно бути декілька шведів, що блукають з 2012 року.
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Самое интересное, что этот чувак вроде тот, которого вчера показывали в ТСН. Был такой репортаж о том, что наши принимают у себя дома бесплатно иностранцев-болельщиков, у которых нет денег на проживание в Киеве. И вроде как этого чувака взял себе на проживание киевлянин (договаривались через интернет) и приехал встречать в аэропорт. Вот гемороя себе заимел чел! Нашелся иностранный болельщик, которого разыскивали киевские полицейские - Цензор.НЕТ 3171
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***
- Опять нажрался! Ну как же так! Ты же обещал...
Вот вчера... пришел трезвый... я так была счастлива!!!
- Хмм.. Все бабы дуры...А сегодня моя очередь... быть счастливым !!!
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Всего одна потеряшка? Не верю!
С таким дармовым пойлом...

Как-то в Дрнецк приехали шотландцы болеть за Селтик.
Болели неделю.
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Чё сразу в полицию не позвонил? На хрен домой его брать, не котёнок. Или он всех алкашей подбирает?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНашелся иностранный болельщик, которого разыскивали киевские полицейские. ФОТО
 
 
 
 
 
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