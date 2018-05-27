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 Киевские новости, Общество, Фоторепортаж
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Все про:болельщики (251) Киев (15904) мусор (392) коммунальное предприятие (65)

 Коммунальные службы за ночь убрали парк Шевченко, где была фан-зона болельщиков "Ливерпуля". ФОТОрепортаж

Коммунальные службы столицы за ночь убрали территорию парка имени Шевченко, где располагалась фан-зона болельщиков "Ливерпуля".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом у себя на странице в Facebook написал блогер Сергей Наумович.

"Коммунальные службы за ночь вполне справились) Плюсую".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британские болельщики оставили после себя в киевском парке Шевченко горы мусора. ФОТО

Коммунальные службы за ночь убрали парк Шевченко, где была фан-зона болельщиков Ливерпуля 01
Коммунальные службы за ночь убрали парк Шевченко, где была фан-зона болельщиков Ливерпуля 02
Коммунальные службы за ночь убрали парк Шевченко, где была фан-зона болельщиков Ливерпуля 03
Коммунальные службы за ночь убрали парк Шевченко, где была фан-зона болельщиков Ливерпуля 04
Коммунальные службы за ночь убрали парк Шевченко, где была фан-зона болельщиков Ливерпуля 05
Коммунальные службы за ночь убрали парк Шевченко, где была фан-зона болельщиков Ливерпуля 06
Коммунальные службы за ночь убрали парк Шевченко, где была фан-зона болельщиков Ливерпуля 07

Источник: https://censor.net.ua/p3068340
 
 
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інтересно, а скільки пластикових пляшок поміститься в таку урночку?
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интересно,а скольких болельщиков разместил у себя порошенко бесплатно, как обещал? ))
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так власне всі вболівальники "Ліверпуля"в нього і жили готелі пустували..... а от всі іспанців кононенко з грановським прийняли
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Це індивідуальна урночка для однієї людини, судячи з такого "крісла".
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Вообще-то можно было окружить парк ментами и не выпускать болельщиков, пока они за собой не уберут... И ментам тренировка, и нагрузки на бюджет меньше... Коммунальные службы за ночь убрали парк Шевченко, где была фан-зона болельщиков "Ливерпуля" - Цензор.НЕТ 3841
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чтобы довершить пиар Украины в глазах туристов...
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Вообще то это их повседневная работа заниматься уборкой .или это какое то достижение?
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Раньше хвастались запусками ракет , строительством самолётов и мостов .А сейчас уборкой мусора коммунальщики хвастаются .
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Це новина про оперативну роботу комунальників. До чого тут самальоти?
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Ты когда выносишь мусор на мусорник ты всем об этом сообщаешь?
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Просто вчера была новость, что там все засрали. И даже наши восточные соседи начали обсуждать эту тему, что дескать Киев не способен нормально туристов принять - все засрали и коммунальщики не справляются. Так что да, новость была нужна, чтобы доказать, что все в порядке
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вас не поймешь . горы мусора начинаете кричать куда смотрят коммунальщики . убрали мусор и доложились . опять не все в порядке . так что же им бедным делать ?

и где ты там именно хвастовство вычитал ? укажи будь добр место в тексте ?
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Ну ось і комунальникам знайшлась робота. Щоб життя раєм не здавалось.))
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московиты разочарованны . ни ИГИЛовских терактов ни массовых драк с десятками трупов . футболисты поиграли фанаты побухали . ничего интересного Коммунальные службы за ночь убрали парк Шевченко, где была фан-зона болельщиков "Ливерпуля" - Цензор.НЕТ 5894
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Каца -фано -фсб всі виїхали, або частина осіла в Лаврі , як завжди ? Потрібно було їх на в'їзді чіповати, що б легше відшукати і за поребрик геть.
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То, что эти горы мусора там появились, это нормально при таком скоплении народа, в этом нет ничего необычного и уж тем более страшного...
Просто коммунальным службам нужно было бы предвидеть подобное и поставить более ёмкие контейнеры, или же наладить оперативный вывоз мусора...
Ничего, научатся...
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Ясно - вытоптанная зелень по всему парку - не повод расстраиваться? Теперь парк стал копией газонов, на которых паркуются автохамы.
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Уборочка. Ну, это нормально. Если в Ливерпуле можно бокальчик пивка за 300 гривен хлебнуть, то тут ливепудианцы, чи как их там- оторвались по полной. Как финны, при совке, в Ленинграде.
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а траву в парке тоже фанаты "Ливерпуля" пощипали???.Че так бедненько и голенько?
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потому, что трава растет там где светит постоянно солнце, а под глухой тенью от деревьев - обычно нет травы.
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вот это и есть решение проблемы по европейски!!(просто надо было поработать соответствующим службам и ничего более)а то вчера ещё такую волну подымали!!(из ничего вон выходящего) а ведь могут!!(работать) когда хотят!! Комунальні служби за ніч прибрали парк Шевченка, де була фан-зона уболівальників "Ліверпуля" - Цензор.НЕТ 7484 Комунальні служби за ніч прибрали парк Шевченка, де була фан-зона уболівальників "Ліверпуля" - Цензор.НЕТ 4939
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У Парижу такі досягнення кожну ніч, у Польщі мінімум раз в неділю. В Україні - вперше.
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиКоммунальные службы за ночь убрали парк Шевченко, где была фан-зона болельщиков "Ливерпуля". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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