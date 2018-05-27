 Коммунальные службы за ночь убрали парк Шевченко, где была фан-зона болельщиков "Ливерпуля". ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом у себя на странице в Facebook написал блогер Сергей Наумович.

"Коммунальные службы за ночь вполне справились) Плюсую".

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