 До отлета из Украины последних болельщиков "Ливерпуля" и "Реала" осталось 39 рейсов, - Князев. ФОТОрепортаж

Глава Национальной полиции Сергей Князев поблагодарил полицейских, которые принимали участие в охране общественного порядка на финале Лиги чемпионов УЕФА в Киеве. Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"До отлета последних болельщиков осталось 39 рейсов – до 14 часов (9 самолетов из Борисполя в Испанию, 30 – в ожидании в Великобританию). Всем гостям, которые прилетели на праздник спорта в Украине, должны обеспечить вылет", – написал он.
По мнению главы Нацполиции, украинским силовикам удалось обеспечить безопасность болельщиков.
"Тот уровень безопасности, который нам удалось создать, – высокопрофессиональный и достойный. Значит чему-то мы научились за период последних лет реформирования", – отметил Князев.
Меня такой бардак не устроит...
єдине,що цей свинарник вони влаштовують за межами центральніх районів,у чистому полі..такскатть,
а не в середмісті ,на шанованій вулиці,наш Тарас Григорович ,певно в шоці!)
Ага... видим мы какое цивилизованное... не гадят только потому у себя, что там штрафуют жестко.