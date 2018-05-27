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 Спорт, Фоторепортаж
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 До отлета из Украины последних болельщиков "Ливерпуля" и "Реала" осталось 39 рейсов, - Князев. ФОТОрепортаж

Глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что до 14:00 из Борисполя вылетят 9 самолетов с болельщиками в Испанию и 30 – в Великобританию.

Глава Национальной полиции Сергей Князев поблагодарил полицейских, которые принимали участие в охране общественного порядка на финале Лиги чемпионов УЕФА в Киеве. Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"До отлета последних болельщиков осталось 39 рейсов – до 14 часов (9 самолетов из Борисполя в Испанию, 30 – в ожидании в Великобританию). Всем гостям, которые прилетели на праздник спорта в Украине, должны обеспечить вылет", – написал он.

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По мнению главы Нацполиции, украинским силовикам удалось обеспечить безопасность болельщиков.

"Тот уровень безопасности, который нам удалось создать, – высокопрофессиональный и достойный. Значит чему-то мы научились за период последних лет реформирования", – отметил Князев.

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До отлета из Украины последних болельщиков Ливерпуля и Реала осталось 39 рейсов, - Князев 01
До отлета из Украины последних болельщиков Ливерпуля и Реала осталось 39 рейсов, - Князев 02
До отлета из Украины последних болельщиков Ливерпуля и Реала осталось 39 рейсов, - Князев 03
До отлета из Украины последних болельщиков Ливерпуля и Реала осталось 39 рейсов, - Князев 04
До отлета из Украины последних болельщиков Ливерпуля и Реала осталось 39 рейсов, - Князев 05
До отлета из Украины последних болельщиков Ливерпуля и Реала осталось 39 рейсов, - Князев 06
До отлета из Украины последних болельщиков Ливерпуля и Реала осталось 39 рейсов, - Князев 07

Источник: https://censor.net.ua/p3068329
 
   
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А может это трудовая волна эмиграции и они хотят тут устроиться на работу и потому не улетают?
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Сьогодні майже все прибрали і заробили на цьому пристойні гроші.
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Таджики традиционно зарабатывают на уборке улиц
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У нас таджики не прибирають. А більше До отлета из Украины последних болельщиков "Ливерпуля" и "Реала" осталось 39 рейсов, - Князев - Цензор.НЕТ 8904
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В москві, яка йому дорога дійсно таджики. У нас таджики на ринках хіба що торгують, а прибирати не будуть.
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Орендували навіть прибиральниць із шкіл та вищих навчальних закладів...
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Пристойні, це по яким міркам, Європейським чи Українським?
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Українським, бо я в Україні. А де живете ви?
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Теж в Україні, але ціни, чомусь, Європейські... тому й запитав
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Дещо дійсно дороге стало, але поки далеко не на все європейські ціни.
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Пепа лєнточки перерізає в школах, Князєв рейси контролює, - вони точно знають, чим їм треба займатись? )))
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То було вчора, але вчора вже почали прибирати.
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Все можно понять - была бы гора мусора на одном месте, но накуя вот так все раскидывать? А вот теперь выходит, что таксист срубивший 1500гр с "болельщика", доехавшего с Крещатика до Подола поступил правильно: потому как этот непонятный тип мог просто обосрать ему салон и побить окна!? И пусть теперь не вякают, что такие деньги за проезд (и все остальное) они платят у себя дома...
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звичайне поросяче діло,на будь-якому европейському збіговиську!
єдине,що цей свинарник вони влаштовують за межами центральніх районів,у чистому полі..такскатть,
а не в середмісті ,на шанованій вулиці,наш Тарас Григорович ,певно в шоці!)
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Прошелся вокруг фан зоны: со стороны Почты одна бесконечная турецкая забегаловка (занявшая 3/4 тротуара), с другой стороны другая турецкая забегаловка, занявшая столько же тротуара. Все это вперемешку со смуглыми-восточными типками толкающие шарфики к матчу. Это называется "Киев заработал на туристах"?
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А кто ж скажет? Налогов то никто не заплатит - это в тему "Киев заработает на туристах". Ага и 20% со стоимости шарфиков (НДС) - тут же пошли прямиком в бюджет Украины?
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А скільки пива по 50 грн бокал випили, квитки на матч, не тільки ті забігаловки були ?
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Прибыль от пива - турецким забегаловкам, прибыль от билетов на матч - вы удивитесь, на киевлянам, а УЕФА.
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Побачимо розрахунок від Київради, а потім будемо говорити.
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точно,шось їх зара в Києві,як гною стало,скрізь вештаються,тягають якісь баули...трохи гидко
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кто-то заработал, кто-то нет. Обычное дело
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Недавно спорил со знакомым, который работает в Европе и доказывает, что наш народ - это быдловатое население, а вот там цивилизованные люди и чисто на улицах.
Ага... видим мы какое цивилизованное... не гадят только потому у себя, что там штрафуют жестко.
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Не дивлячись на всі провокації рашки у змі стадіон був повним, свято футболу відбулось.
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Цензор.НЕТФотоСпортДо отлета из Украины последних болельщиков "Ливерпуля" и "Реала" осталось 39 рейсов, - Князев. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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