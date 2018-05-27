 До отлета из Украины последних болельщиков "Ливерпуля" и "Реала" осталось 39 рейсов, - Князев. ФОТОрепортаж

Глава Национальной полиции Сергей Князев поблагодарил полицейских, которые принимали участие в охране общественного порядка на финале Лиги чемпионов УЕФА в Киеве. Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"До отлета последних болельщиков осталось 39 рейсов – до 14 часов (9 самолетов из Борисполя в Испанию, 30 – в ожидании в Великобританию). Всем гостям, которые прилетели на праздник спорта в Украине, должны обеспечить вылет", – написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правоохранители задержали возле "Олимпийского" 18 человек, которые провоцировали конфликты, - Крищенко

По мнению главы Нацполиции, украинским силовикам удалось обеспечить безопасность болельщиков.

"Тот уровень безопасности, который нам удалось создать, – высокопрофессиональный и достойный. Значит чему-то мы научились за период последних лет реформирования", – отметил Князев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Финал Лиги чемпионов завершился в Киеве - "Ливерпуль" уступает "Реалу" со счетом 1-3













