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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Джемилев (734) Нью-Йорк (149) освобождение (197) США (13755) Сенцов (441)

 Акция в поддержку Сенцова прошла в Нью-Йорке. ФОТОрепортаж

В акции в поддержку осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова в Нью-Йорке принял участие уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат от Блока Петра Порошенко Мустафа Джемилев.

На площади Таймс-сквер в американском Нью-Йорке сегодня состоялся перформанс в поддержку осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"В Нью-Йорке на Таймс-сквер проходит перформанс в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. В акции принял участие бывший глава Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев", – говорится в сообщении.

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Акция в поддержку Сенцова прошла в Нью-Йорке 01
Акция в поддержку Сенцова прошла в Нью-Йорке 02
Акция в поддержку Сенцова прошла в Нью-Йорке 03
Акция в поддержку Сенцова прошла в Нью-Йорке 04

На фото видно, как несколько людей сидят на проезжей части в одежде узников, другие стоят рядом с плакатами в поддержку Сенцова.

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Олег Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцов Александр Кольченко заявил, что, вероятно, также объявит голодовку с требованием освобождения политзаключенных. Его адвокат Светлана Сидоркина говорит об огромной опасности в таком случае для здоровья крымчанина, поскольку его вес и сейчас меньше нормы.

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Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков

Источник: https://censor.net.ua/p3068328
 
   
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Зачем Джемилеву было ехать в Нью-Йорк? Можно было провести акцию под зданием в Киеве, над которым гордо развевается кацапская аквафрешная тряпка на пятом году агрессии, благодаря коллаборантам, которым он прислуживает
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Почему после ареста агента ФСБ Вышинского так резко все начали бороться якобы за освобождение Сенцова?.. А в реале идёт ускоренная накачка для освобождения Вышинского...

гнилой мир...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАкция в поддержку Сенцова прошла в Нью-Йорке. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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