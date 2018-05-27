 На Закарпатье из-за оползня перекрыта трасса "Мукачево - Рогатин". ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на своем сайте председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.
Масса влажной земли с остатками старых и поваленных деревьев сошла с крутого склона прямо на трассу национального значения "Мукачево - Рогатин".
Глава ОГА отметил, что эта автодорога после международной трассы "Киев - Чоп" является основной "транспортной артерией" Закарпатья.
По обе стороны от смещения образовалась очередь из автомобилей.
По словам Москаля, на место выехали дорожные службы для расчистки дорог спецтехникой.
"Данных, кто пострадал в результате оползня, нет, ситуация находится под контролем местных властей", - говорится в сообщении.
Рошеновское гавно, не только сам лично обворовывает народ, а ещё позволяет своим засранцам обворовывать и уничтожать страну... В данном случае рошеновское гавно, позволяет своим подонкам беспрепятственно массово вырубывать и уничтожать леса в Карпатах, что и приводит к таким последствиям как на фото.