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 На Закарпатье из-за оползня перекрыта трасса "Мукачево - Рогатин". ФОТОрепортаж

В Раховском районе Закарпатской области оползень перекрыл трассу "Мукачево - Рогатин".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на своем сайте председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

Масса влажной земли с остатками старых и поваленных деревьев сошла с крутого склона прямо на трассу национального значения "Мукачево - Рогатин".

Глава ОГА отметил, что эта автодорога после международной трассы "Киев - Чоп" является основной "транспортной артерией" Закарпатья.

По обе стороны от смещения образовалась очередь из автомобилей.

По словам Москаля, на место выехали дорожные службы для расчистки дорог спецтехникой.

"Данных, кто пострадал в результате оползня, нет, ситуация находится под контролем местных властей", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Оползень возле Одессы разрушил 100 метров дороги и линию электропередач. ВИДЕО

На Закарпатье из-за оползня перекрыта трасса Мукачево - Рогатин 01
На Закарпатье из-за оползня перекрыта трасса Мукачево - Рогатин 02
На Закарпатье из-за оползня перекрыта трасса Мукачево - Рогатин 03

Источник: https://censor.net.ua/p3068317
 
 
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Гройсмана туда с гвынтокрылом срочно.
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трасса национального значения... Гройсман должен был бы застрелится, увидев эту трассу.

На Закарпатье из-за оползня перекрыта трасса "Мукачево - Рогатин" - Цензор.НЕТ 1363
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Победа рошеновского вора налицо. Кричи ура )
На Закарпатье из-за оползня перекрыта трасса "Мукачево - Рогатин" - Цензор.НЕТ 2323
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Порошенко превратил в дерьмо целую страну (как на фото) , обворовывая её.
Рошеновское гавно, не только сам лично обворовывает народ, а ещё позволяет своим засранцам обворовывать и уничтожать страну... В данном случае рошеновское гавно, позволяет своим подонкам беспрепятственно массово вырубывать и уничтожать леса в Карпатах, что и приводит к таким последствиям как на фото.
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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***.ru - а що там ще крім вірусів може бути?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа Закарпатье из-за оползня перекрыта трасса "Мукачево - Рогатин". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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