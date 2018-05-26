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Все про:взятка (3812) Львов (3199) Нацполиция (7484)

 СБУ задержала за взятку одного из начальников райотдела полиции во Львове. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке одного из руководителей Сыховского райотдела полиции Львовщины и двух его подчиненных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте СБУ.

В сообщении говорится: "Правоохранители установили, что оперуполномоченный, следователь и один из руководителей Сыховского отдела полиции требовали с местной жительницы пять тысяч долларов США. За эти деньги они обещали переквалифицировать статью "умышленное убийство", по которой подозревается ее отец, на менее тяжкую статью Уголовного кодекса.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленников во время получения всей суммы неправомерной выгоды на территории одной из больниц города, где находился обвиняемый. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос объявления задержанным о подозрении и избрание им меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Операция по разоблачению взяточников проводилась под процессуальным руководством военной прокуратуры Западного региона Украины".

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СБУ задержала за взятку одного из начальников райотдела полиции во Львове 01
СБУ задержала за взятку одного из начальников райотдела полиции во Львове 02

Имена подозреваемых не сообщаются, но глава львовского ОО "Варта 1" Игорь Зинкевич сообщил в фейсбуке, что один из задержанных - замначальника следственного отдела, подполковник Роман Дзюдзь. По его данным, задержание произошло в субботу, 26 мая.

Источник: https://censor.net.ua/p3068308
 
 
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