EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии
 Происшествия
  499  7
Материалы по теме:
Все про:обстрел (6899) Торецк (41) операция Объединенных сил (135)

 Сотрудники СЦКК задокументировали факт обстрела Торецка российскими наемниками из артиллерии калибром 122 мм. ФОТО

Украинская сторона СЦКК информирует, что боевики вооруженных формирований РФ, в нарушение Минских договоренностей продолжают применять тяжелое вооружение по населенным пунктам Донбасса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации Операции объединенных сил.

В тексте отмечается: "По результатам фотофиксации проведенной наблюдателями СЦКК, было установлено, что обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Торецк противник совершил с использованием артиллерийских систем калибра 122 мм.

Зафиксировано прямое попадание боеприпасов в трехэтажный дом по адресу улица Римского Корсакова 14. К счастью, снаряд который пробил стену здания не разорвался, никто из жителей квартир не пострадал. Поврежденные боеприпасы были оперативно изъяты специалистами ГСЧС Украины. Указанное было задокументировано наблюдателями СММ ОБСЕ.

На месте обстрела также работали специалисты управления по расследованию преступлений совершенных на временно оккупированных территориях Генеральной прокуратуры Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство".

Также читайте: Оккупанты снова обстреляли Торецк: повреждена квартира, пострадавших нет, - администрация города. ФОТОрепортаж

Сотрудники СЦКК задокументировали факт обстрела Торецка российскими наемниками из артиллерии калибром 122 мм 01

Источник: https://censor.net.ua/p3068307
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Світовий футбол у Києві Ки́їв столиця України, одне з найбільших і найстаріших міст Європи В Україні війна, війна з російським агресором Слава Героям, завдяки яким можливий такий футбол.
 показать весь комментарий
 
 
Печаль у тім, що це не доведено до світової спільноти!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияСотрудники СЦКК задокументировали факт обстрела Торецка российскими наемниками из артиллерии калибром 122 мм. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх