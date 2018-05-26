 Сотрудники СЦКК задокументировали факт обстрела Торецка российскими наемниками из артиллерии калибром 122 мм. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации Операции объединенных сил.

В тексте отмечается: "По результатам фотофиксации проведенной наблюдателями СЦКК, было установлено, что обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Торецк противник совершил с использованием артиллерийских систем калибра 122 мм.

Зафиксировано прямое попадание боеприпасов в трехэтажный дом по адресу улица Римского Корсакова 14. К счастью, снаряд который пробил стену здания не разорвался, никто из жителей квартир не пострадал. Поврежденные боеприпасы были оперативно изъяты специалистами ГСЧС Украины. Указанное было задокументировано наблюдателями СММ ОБСЕ.

На месте обстрела также работали специалисты управления по расследованию преступлений совершенных на временно оккупированных территориях Генеральной прокуратуры Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство".

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