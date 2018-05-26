 Меньше всего деклараций с врачами подписали жители Сумской области, - Супрун. ФОТОрепортаж

Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Чтобы выяснить причины отставания, организовали визита в область. Начали с единого центра первичной медицинской помощи в городе Сумы (ЦПМСД №3). "Пообщалась с пациентами, познакомилась с семейным врачом и рабочим местом, где подписывают декларации", - отметила Супрун.
Далее и.о. министра провела рабочие встречи с областной и городской властями. "Важно понимать, что неподписанные декларации - это потерянные дополнительные средства для развития медицины в регионе, достойной оплаты труда медиками и повышения качества первичной медицинской помощи. А затягивание с процессом автономизации учреждений и изменения их статуса на коммунальные некоммерческие предприятия - является признаком торможения критических для здоровья украинский изменений", - отметила Супрун.
Из плохого она перечислила:
- город Сумы на полную включится в кампанию лишь с середины июня (после завершения автономизации учреждений первичной медицинской помощи, которые были объединены в новое юридическое лицо). Городская администрация обещает оперативно наверстать отставание. Сейчас - они последние среди городов с населением более 100 тысяч;
- по области в целом тоже наблюдаются очень медленные темпы подписания деклараций (в процентном отношении к населению области декларации подписали 5,1% населения);
- ОГА необходимо активизироваться по установке ангиографа, приобретенного в 2017 году в рамках правительственной программы по развитию сети кардиоцентров. Затягивание с этим процессом недопустимо;
- также ожидаем пересмотренное предложение по госпитальным округам от области.
"Из хорошего: в области есть прекрасные примеры города Бурынь и села Бобрик, где большинство населения уже выбрали своих врачей. Такие примеры показывают, что нет проблем, которые нельзя решить при желании и эффективной организации местной власти. Общины испытывают острую потребность в семейных врачах, особенно в сельской местности, и готовы формировать очень выгодные предложения, которыми будем делиться с другими регионами и выпускниками университетов. В области очень положительно отзываются о программе "Доступные лекарства" как врачи с управленцами, так и пациенты, программа также абсолютно эффективно функционирует в сельской местности", - отметила и.о. министра здравоохранения.
Также Супрун встречалась с активистами Сумщины.
Напомним, в первый день национальной кампании, 2 апреля 2018 года, "Врач для каждой семьи" декларации о медобслуживании заключили 12,5 тысяч украинцев. В то же время, процесс подписания деклараций с терапевтами, педиатрами и семейными врачами начался еще в прошлом году, во время тестового режима работы электронного здравоохранения. За месяц кампании декларации с врачами подписали 2 млн граждан.
17:00, 26 мая 2018
Не так важно, куда мы идем - в социализм или капитализм. Важно, кто ведетА мы, увы, продолжаем выталкивать наверх негодяев...
Социализм или капитализм?
Думаю, что сейчас спор о капитализме и социализме на Украине вообще не уместен. Я мне представляется, так оба строя имеют свои недостатки. Можно пойти одним путем, можно другим, но гораздо важнее, кто пойдет, кто поведет.
Трагедия Украины в том, что в коммунизм и рынок ее вел и ведет один и тот же тип людей. Это беспринципные приспособленцы, желающие блага исключительно себе.
Виноват ли в этом Путин, ЦРУ, мировой заговор? Порошенко, Янукович, Ющенко, Кучма, Кравчук хорошо чувствовали бы себя и в олигархической Украине и в Украине советской. Проблема в том, что это мы позволяем им так хорошо жить.
Дело не только во фронтменах. Огромное количество партноманклатуры, перекрашенной в олигархическую обслугу, вообще цвета и лица не имеет. Это опасная биомасса, которая душит все живое, она растет, как раковая опухоль, и ей все равно, что погибает страна, люди, здравый смысл.
Вопрос, как мне представляется, не в капитализме-социализме, по крайней мере, сейчас. А в какие руки все это попадет. Социализм так же опасен в руках идиота и низкого человека, как и капитализм.
Маркер здорового общества, когда негодяям перестанут доверять. Сегодняшнее общество погибает, разлагается, беднеет, но продолжает выталкивать наверх негодяев. Вот я и написал, что оздоровление начнется, когда тех, кто не за деньги начнут поддерживать именно деньгами. Тут ничего личного.
Работа с реальной экономикой научила меня, что лучше всего платить тем, кто не считает материальный вопрос основным, кому работа интересна, а престиж и репутация не простой звук. Но сегодня общество ставит на рвачей, на помешанных на вознаграждении, на нарциссов и самохвалов. Вот Коцаба стесняется рвать на себе рубаху,а Ляшко не стесняется и общество выбирает Ляшко. Не обижайтесь, господа хорошие, если вас в спину и пониже спины... Если не отличаете шоколад от говна, придется есть говно.
Денис Жарких