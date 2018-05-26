 Меньше всего деклараций с врачами подписали жители Сумской области, - Супрун. ФОТОрепортаж

Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Чтобы выяснить причины отставания, организовали визита в область. Начали с единого центра первичной медицинской помощи в городе Сумы (ЦПМСД №3). "Пообщалась с пациентами, познакомилась с семейным врачом и рабочим местом, где подписывают декларации", - отметила Супрун.

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Далее и.о. министра провела рабочие встречи с областной и городской властями. "Важно понимать, что неподписанные декларации - это потерянные дополнительные средства для развития медицины в регионе, достойной оплаты труда медиками и повышения качества первичной медицинской помощи. А затягивание с процессом автономизации учреждений и изменения их статуса на коммунальные некоммерческие предприятия - является признаком торможения критических для здоровья украинский изменений", - отметила Супрун.

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Из плохого она перечислила:

город Сумы на полную включится в кампанию лишь с середины июня (после завершения автономизации учреждений первичной медицинской помощи, которые были объединены в новое юридическое лицо). Городская администрация обещает оперативно наверстать отставание. Сейчас - они последние среди городов с населением более 100 тысяч;

по области в целом тоже наблюдаются очень медленные темпы подписания деклараций (в процентном отношении к населению области декларации подписали 5,1% населения);

ОГА необходимо активизироваться по установке ангиографа, приобретенного в 2017 году в рамках правительственной программы по развитию сети кардиоцентров. Затягивание с этим процессом недопустимо;

также ожидаем пересмотренное предложение по госпитальным округам от области.

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"Из хорошего: в области есть прекрасные примеры города Бурынь и села Бобрик, где большинство населения уже выбрали своих врачей. Такие примеры показывают, что нет проблем, которые нельзя решить при желании и эффективной организации местной власти. Общины испытывают острую потребность в семейных врачах, особенно в сельской местности, и готовы формировать очень выгодные предложения, которыми будем делиться с другими регионами и выпускниками университетов. В области очень положительно отзываются о программе "Доступные лекарства" как врачи с управленцами, так и пациенты, программа также абсолютно эффективно функционирует в сельской местности", - отметила и.о. министра здравоохранения.

Также Супрун встречалась с активистами Сумщины.

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Напомним, в первый день национальной кампании, 2 апреля 2018 года, "Врач для каждой семьи" декларации о медобслуживании заключили 12,5 тысяч украинцев. В то же время, процесс подписания деклараций с терапевтами, педиатрами и семейными врачами начался еще в прошлом году, во время тестового режима работы электронного здравоохранения. За месяц кампании декларации с врачами подписали 2 млн граждан.