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Все про:Киев (15894) Лига чемпионов (186) ограбление (1123) Нацполиция (7475)

 Двое злоумышленников, которые ограбили иностранку на Крещатике, отобрав билеты на финал ЛЧ, задержаны, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мужчины вырвали из рук женщины кошелек, в котором находились деньги и билеты на финальный матч Лиги Чемпионов.Вскоре они были задержаны столичными правоохранителями.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций полиции Киева.

В сообщении отмечается: "К работникам полиции, которые несли службу по охране общественной безопасности возле фан-зоны на улице Крещатик, обратилась гражданка Испании с сообщением об ограблении: к ней подошли мужчины и вырвали из рук кошелек, в котором были деньги и билеты на сегодняшний финальный матч Лиги Чемпионов.

Правоохранители срочно передали приметы злоумышленников своим коллегам. Патрульные полицейские, которые находились с другой стороны фан-зоны, заметили двух мужчин, остановили их и доставили в Печерское управление полиции. Уже установлено, что один из них - россиянин, другой - уроженец Донецкой области, который находится в розыске за совершение мошенничества и подделке документов.

Мужчин задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи изымают записи с видеокамер наблюдения, которые находятся рядом с местом происшествия. Также продолжается сбор доказательной базы".

Также читайте: Финал ЛЧ в Киеве: зафиксировано 26 инцидентов с участием иностранцев, открыто 15 дел, - полиция

Двое злоумышленников, которые ограбили иностранку на Крещатике, отобрав билеты на финал ЛЧ, задержаны, - Нацполиция 01
Двое злоумышленников, которые ограбили иностранку на Крещатике, отобрав билеты на финал ЛЧ, задержаны, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3068297
 
   
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Уже установлено, что один из них - россиянин, другой - уроженец Донецкой области, который находится в розыске за совершение мошенничества и подделке документов.Источник: https://censor.net.ua/p3068297
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Треба як щільніше ізолювати Україну від вселякої москальської та сепарсько-колорадської гопоти !!))
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Ну вот, бамбас и какцап - сладкая парочка скрепонутых, я даже не сомневался что именно эти представители "самых духовных" будут тут больше всего воздух портить
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Гопота розуміє лише фізичну силу !! П*здити треба до нестями !!!))
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а что за токая кацапская мода у вас, с какими то пииии сумочками музщины ходят.
если честно, выдел что то такое только у руснявых дибилов, и не важно в какои стране.
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Когда дело доходит до подобных ситуаций, где какой то сброд полублатных алкашей позорит страну перед иностранными гостями, нужно тупо плевать на различную толерантность, привязывать этих ушлёпков к батареи в КПЗ и избивать все 15 суток до потери сознания. Этот сброд понимает только силу. Моральные поучения для них признак терпилы.
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Возьмите их в фонд по обмену пленными. Пусть пользу приносят.
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Піймали, то добре. А білети іспанці на футбол віддали? Чи самі пішли.
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У мудака справа написано на майке - я ношу пальто. Сразу видно, что конь. Русский конь. Педальный.
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кирдык казламордому с лугандоняном... ТЕПЕРЬ Их спасут только искуственные почки. Главное шобы летом были в продаже валенки и гонтели...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДвое злоумышленников, которые ограбили иностранку на Крещатике, отобрав билеты на финал ЛЧ, задержаны, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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